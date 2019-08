Virgil van Dijk vince il premio UEFA Men's Player of the Year

Virgil van Dijk si aggiudica il premio UEFA Men's Player of the Year per la stagione 2018/19.

Il difensore del Liverpool ha preceduto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che hanno vinto rispettivamente tre e due edizioni del premio. Il centrale olandese, 28 anni, è stato incoronato sul palco di Montecarlo durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League.

Top ten

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda Van Dijk in azione

1 Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda – 305 punti

2 Lionel Messi (Barcellona e Argentina) – 207 punti

3 Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo) – 74 punti

4 Alisson Becker (Liverpool e Brasile) – 57 punti

5 Sadio Mané (Liverpool e Senegal) – 51 punti

6 Mohamed Salah (Liverpool e Egitto) – 49 punti

7 Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid e Belgio) – 38 punti

8= Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus e Olanda) – 27 punti

8= Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona e Olanda) – 27 punti

10 Raheem Sterling (Manchester City e Inghilterra) – 12 punti

Perché ha vinto Van Dijk

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid nel 2017/18, Van Dijk aveva tutti i motivi per affrontare la finale del 2019 con nervosismo, ma a Madrid ha fermato puntualmente gli attaccanti del Tottenham ed è stato votato migliore in campo.

Approdato a Liverpool dal Southampton a gennaio 2018, Van Dijk ha chiuso più partite senza subire gol di qualsiasi altro difensore nei primi cinque campionati d'Europa nel 2018/19. Anche se la sua squadra non è riuscita a vincere la Premier League, la solidità del difensore (e qualche gol) le ha permesso di conquistare la sesta Coppa dei Campioni.

La stagione in cifre

Van Dijk con la coppa a Madrid ©Getty Images

Titoli: UEFA Champions League, secondo posto in UEFA Nations League, secondo posto in Premier League, PFA Players' Player of the Year.

UEFA Champions League

Presenze: 12

Gol: 2

Assist: 2

Campionato

Presenze: 38

Gol: 4

Assist: 2

La votazione

La giuria era composta dagli allenatori delle squadre che hanno partecipato alla fase a gironi di UEFA Champions League 2018/19 (32) e di UEFA Europa League (48) e da 55 giornalisti (uno per federazione) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Van Dijk dopo la finale di Champions League

Ogni giurato ha selezionato tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Gli allenatori non potevano votare giocatori della loro squadra.

Dicono di Van Dijk

"Si potrebbe scrivere un libro sulle qualità e sulle capacità di Virgil van Dijk. È ancora giovane, ma è già maturo".

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool



"Virgil ha classe sia in campo che fuori. Fa sembrare tutto facile. Quando sai che dietro c'è lui, provi un senso di sicurezza. È stato una roccia per tutta la stagione".

Alex Oxlade-Chamberlain, centrocampista Liverpool



"È il prototipo del difensore, in tutto e per tutto: è un riferimento, sa fare il capitano, ha grande presenza e ora ha anche vinto titoli: la Champions League è stata fantastica. Può essere un esempio per chiunque voglia aspirare al meglio".

Ronald Koeman, Ct Olanda

Che cos'è il premio UEFA Men's Player of the Year?

Per il premio vengono valutati i giocatori di tutta Europa di qualsiasi nazionalità in base alle prestazioni in tutta la stagione e in tutte le competizioni, sia con la squadra di club che con la nazionale.

Albo d'oro*

Iniesta con il premio nel 2011/12 ©Sportsfile

2018/19 – Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda)

2017/18 ─ Luka Modrić (Real Madrid e Croazia)

2016/17 ─ Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

2015/16 ─ Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

2014/15 ─ Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

2013/14 ─ Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo)

2012/13 ─ Franck Ribéry (Bayern e Francia)

2011/12 ─ Andrés Iniesta (Barcellona e Spagna)

2010/11 ─ Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

*Il premio si chiamava UEFA Best Player in Europe dal 2010/11 al 2015/16