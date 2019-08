I candidati per ruolo ai premi di Champions League

Grazie al successo in finale a Madrid, il Liverpool domina la lista dei candidati ai premi per ruolo in UEFA Champions League 2018/19, con ben cinque giocatori.

LE STATISTICHE DEI CANDIDATI

Tra i finalisti ci sono due difensori dei Reds, il portiere Alisson Becker, il capitano Jordan Henderson e l'attaccante Sadio Mané.

Candidati a premi per ruolo in UEFA Champions League 2018/19

Portieri: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax, ora Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Ajax, ora Barcellona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool)

Attaccanti: Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus)

Hugo Lloris e Christian Eriksen del Tottenham meritano un posto nonostante la sconfitta in finale, ma in corsa ci sono anche due protagonisti della scorsa edizione con la maglia dell'Ajax: Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, che si sono rispettivamente trasferiti alla Juventus e al Barcellona.

La lista dei candidati comprende tre giocatori per ruolo. I vincitori saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi 2019/20 di giovedì 29 agosto a Montecarlo.

I premi

I premi sono stati introdotti due anni fa per dare un riconoscimento ai migliori giocatori in ogni ruolo nella massima competizione europea per club. Quest'anno, i vincitori saranno annunciati in occasione del sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League del 29 agosto a Montecarlo. Durante la cerimonia verranno consegnati anche i premi UEFA Men's Player of the Year e UEFA Women's Player of the Year.

Classifica giocatori (4°-10° posto)

Portieri

4 Jan Oblak (Atlético) – 36 punti

5 André Onana (Ajax) – 28 punti

6 Ederson (Manchester City) – 20 punti

7 Samir Handanović (Inter) – 3 punti

8= Wojciech Szczęsny (Juventus) – 2 punti

8= David de Gea (Manchester United) – 2 punti

Non è stato votato nessun altro portiere

Difensori

4 Andy Robertson (Liverpool) – 16 punti

5 Gerard Piqué (Barcelona) – 14 punti

6 Jan Vertonghen (Tottenham) – 12 punti

7 Giorgio Chiellini (Juventus) – 8 punti

8= Toby Alderweireld (Tottenham) – 5 punti

8= Kalidou Koulibaly (Napoli) – 5 punti

8= Sergio Ramos (Real Madrid) – 5 punti

Centrocampisti

4 Bernardo Silva (Manchester City) – 52 punti

5 Georginio Wijnaldum (Liverpool) – 48 punti

6 Moussa Sissoko (Tottenham) – 22 punti

7 Raheem Sterling (Manchester City) – 21 punti

8= Dušan Tadić (Ajax) – 20 punti

8= Hakim Ziyech (Ajax) – 20 punti

10= Donny van de Beek (Ajax) – 19 punti

10= Sergio Busquets (Barcelona) – 19 punti

Attaccanti

4 Mohamed Salah (Liverpool) – 83 punti

5 Dušan Tadić (Ajax) – 35 punti

6 Raheem Sterling (Manchester City) – 15 punti

7 Robert Lewandowski (Bayern) – 10 punti

8= Roberto Firmino (Liverpool) – 9 punti

8= Harry Kane (Tottenham) – 9 punti

10 Leroy Sané (Manchester City) – 6 punti

Criteri di voto

La giuria era formata dagli allenatori delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League 2018/19 e da 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

I membri della giuria hanno scelto i migliori tre giocatori per ruolo assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Per la lista finale sono stati considerati i tre giocatori che hanno totalizzato più punti in ogni categoria.

I vincitori della scorsa stagione

Portiere: Keylor Navas (Real Madrid)

Difensore: Sergio Ramos (Real Madrid)

Centrocampista: Luka Modrić (Real Madrid)

Attaccante: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

