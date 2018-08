Cristiano Ronaldo: Attaccante della Stagione di Champions League

Cristiano Ronaldo è stato nominato Attaccante della Stagione di UEFA Champions League per il secondo anno consecutivo.

Il 33enne, oggi alla Juventus, ha disputato nel 2017/18 un’altra stagione eccezionale col Real Madrid. Non solo ha vinto la terza UEFA Champions League consecutiva – adesso è a cinque complessive (un record) – ma si è anche aggiudicato la classifica marcatori della competizione per la sesta edizione consecutiva.

La top ten del premio Attaccante della Stagione

1° Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid) – 287 punti

2° Mohamed Salah (Liverpool) – 218 punti

3° Lionel Messi (Barcelona) – 43 punti

4° Kylian Mbappé (Paris) – 17 punti

5°= Edin Džeko (Roma), Harry Kane (Tottenham) – 15 punti

7° Roberto Firmino (Liverpool) – 13 punti

8°= Gareth Bale (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético), Sadio Mané (Liverpool) – 12 punti

I numeri della stagione di Ronaldo

Trofei: UEFA Champions League, Supercoppa UEFA, Supercoppa di Spagna, Coppa del Mondo FIFA per Club

Premi individuali: Attaccante della Stagione di UEFA Champions League, Squadra dell'Anno degli utenti di UEFA.com per il 2017, Squadra della Stagione di UEFA Champions League

Guarda tutti i gol europei di Ronaldo

Champions League

Presenze: 13

Minuti: 1.170'

Gol: 15

Assist: 3

Le parole su Ronaldo

"Cristiano è il miglior giocatore nella storia del calcio. Ci sono molti calciatori, per esempio in questo club, che hanno scritto la storia, ma nessuno ha raggiunto i traguardi che ha raggiunto lui. I numeri parlano da soli e sono incredibili".

Zinédine Zidane, ex allenatore del Real Madrid



"I tuoi gol, i tuoi numeri e tutto cià che abbiamo vinto insieme parlano da soli. Hai conquistato un posto speciale nella storia del Real Madrid".

Sergio Ramos, ex compagno di squadra al Real Madrid

Come è stato scelto Ronaldo

Guarda tutti i gol di Ronaldo della Champions League 2017/18

Questi riconoscimenti sono stati introdotti l'anno scorso per premiare il miglior giocatore per ruolo della prima competizione per club d'Europa. La giuria è stata composta dagli allenatori dei 32 club della fase a gironi della fase a gironi della UEFA Champions League 2017/18, insieme ai 55 giornalisti scelti dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza delle federazioni affiliate alla UEFA. Agli allenatori non è stato permesso di votare un calciatore della propria squadra.

I membri della giuria hanno votato i tre calciatori preferiti, col primo che ha ricevuto cinque punti, il secondo tre e il terzo uno. I tre calciatori che hanno ricevuto più punti per ruolo sono stati i finalisti dei premi.