I migliori marcatori stagionali in Europa

Per calcolare il miglior marcatore d'Europa in questa stagione si possono adottare diversi criteri, valutando ad esempio i capocannonieri in campionato, quelli nelle competizioni UEFA o la classifica della Scarpa d'Oro ESM.

Ognuno di loro primeggia per motivi diversi: scopriamo insieme chi sono i migliori!

Classifica Scarpa d'Oro ESM

Lionel Messi ©Getty Images

72 Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 36 gol x 2 league multiplier

64 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, FRA) – 32 x 2

52 Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA) – 26 x 2

45 Mbaye Diagne (Kasımpaşa/Galatasaray, TUR) – 30 x 1.5

44 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG) 22 x 2

44 Robert Lewandowski (Bayern München, GER) – 22 x 2

44 Sadio Mané (Liverpool, ENG) – 22 x 2

44 Nicolas Pépé (LOSC Lille, FRA) – 22 x 2

44 Krzysztof Piątek (Genoa/AC Milan, ITA) – 22 x 2

44 Mohamed Salah (Liverpool, ENG) – 22 x 2

44 Duván Zapata (Atalanta, ITA) – 22 x 2

42 Sergio Agüero (Manchester City, ENG) – 21 x 2

42 Karim Benzema (Real Madrid, ESP) – 21 x 2

42 Luuk de Jong (PSV Eindhoven, NED) – 28 x 1.5

42 Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA) – 21 x 2

42 Luis Suárez (Barcelona, ESP) – 21 x 2

Vincitore 2017/18: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 34 x 2 = 68

Metodo di calcolo

La classifica della Scarpa d'Oro ESM è composta moltiplicando i gol realizzati in campionato per un coefficiente di difficoltà, che varia a seconda della nazione ed è calcolato con la lista coefficienti UEFA. Solo i primi cinque campionati hanno un moltiplicatore pari a 2; quelli di fascia media hanno un moltiplicatore di 1,5, mentre quelli più in basso hanno un moltiplicatore pari a 1.

Capocannonieri in UEFA Champions League e UEFA Europa League 2018/19 (dalla fase a gironi alla finale)

12 Lionel Messi (Barcelona, UEFA Champions League)

10 Olivier Giroud (Chelsea, UEFA Europa League)

10 Luka Jović (Eintracht Frankfurt, UEFA Europa League)

8 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, UEFA Europa League)

8 Wissam Ben Yedder (Sevilla, UEFA Europa League)

8 Munas Dabbur (Salzburg, UEFA Europa League)

8 Robert Lewandowski (Bayern München, UEFA Champions League)

6 Sergio Agüero (Manchester City, UEFA Champions League)

6 Moussa Marega (Porto, UEFA Champions League)

6 Dušan Tadić (Ajax, UEFA Champions League)

6 Cristiano Ronaldo (Juventus, UEFA Champions League)

Vincitore 2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, UEFA Champions League) – 15

Capocannonieri nelle competizioni UEFA 2018/19 maschili (comprese UEFA Nations League, Supercoppa UEFA e qualificazioni delle competizioni per club)

Munas Dabbur (Salisburgo) ©Getty Images

13 Munas Dabbur (Salzburg e Israele)

13 Olivier Giroud (Chelsea e Francia)

12 Lionel Messi (Barcelona)

11 Dušan Tadić (Ajax e Serbia)

11 Raheem Sterling (Manchester City e Inghilterra)

10 Wissam Ben Yedder (Sevilla)

9 Luka Jović (Eintracht Frankfurt e Serbia)

9 Ally Mbwana Samatta (Genk)

9 Robert Lewandowski (Bayern München e Polonia)

9 Ivan Trickovski (AEK Larnaca e Macedonia del Nord)

Vincitore 2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) – 15

Capocannonieri nel campionato 2018/19 (inclusa la stagione 2018, terminata in alcune nazioni)

36 Lionel Messi (Barcelona, ESP)

32 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, FRA)

31 Liliu (Nõmme Kalju, EST)*

30 Zakaria Beglarishvili (Flora Tallinn, EST)*

30 Mbaye Diagne (Kasimpasa/Galatasaray, TUR)

29 Patrick Hoban (Dundalk, IRL)*

28 Luuk de Jong (PSV Eindhoven, NED)

27 Roman Debelko (Levadia Tallinn, EST)*

26 Robert Skov (København, DEN)

26 Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA)

* campionato estivo 2018 terminato

Vincitore 2017/18: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 34

Capocannonieri nei primi cinque campionati europei nel 2018/19

36 Lionel Messi (Barcelona, ESP)

32 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, FRA)

26 Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA)

22 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG)

22 Robert Lewandowski (Bayern München, GER)

22 Sadio Mané (Liverpool, ENG)

22 Nicolas Pépé (LOSC Lille, FRA)

22 Krysztof Piatek (Genoa/AC Milan, ITA)

22 Duván Zapata (Atalanta, ITA)

Vincitore 2017/18: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 34

Migliori marcatori in Europa in tutte le competizioni nazionali e internazionali 2018/19 (inclusa la stagione 2018, terminata in alcune nazioni)

50 Lionel Messi (Barcelona)

38 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

38 Robert Lewandowski (Bayern München)

38 Dušan Tadić (Ajax)

35 Munas Dabbur (Salzburg)

32 Sergio Agüero (Manchester City)

32 Bruno Fernandes (Sporting CP)

32 Luuk de Jong (PSV Eindhoven)

32 Liliu (Nõmme Kalju)*

31 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

31 Patrick Hoban (Dundalk)*

* campionato estivo 2018 terminato