Qualificazioni di Champions League: come funzionano

Le qualificazioni di UEFA Champions League 2019/20 dureranno oltre due mesi: ecco come funzionano.

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE

Sorteggio: 11 giugno

Partite: 25 e 28 giugno

Squadre: 4

Già note: 4

Come funziona

Il minitorneo si disputerà in Kosovo. Le due vincitrici delle semifinali si sfideranno in finale il 28 giugno: chi vince accede al primo turno di qualificazione.

Squadre eliminate: le squadre sconfitte in semifinale in finale accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

Sorteggio: 18 giugno

Partite: 9/10 e 16/17 luglio

Squadre: 32

Già note: 31 (esclusa la vincintrice del turno preliminare)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la vittoria del Liverpool nella finale 2019

Come funziona

Sono previste 16 sfide con partite di andata e ritorno. Chi vince segue il percorso Campioni al secondo turno di qualificazione.

Squadre eliminate: seguono il percorso Campioni al secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League, tranne per la sfida tra Celtic e Sarajevo. Un sorteggio supplementare ha decretato che la squadra battuta in questo incontro procederà al terzo turno di qualificazione: la lista di accesso è stata riequilibrata perché il Liverpool ha vinto la UEFA Champions League e si è simultaneamente qualificato per la fase a gironi di UEFA Champions League attraverso il campionato.

In questo turno, le qualificazioni si dividono in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni è riservato alle vincitrici del campionato, mentre le non vincitrici del campionato seguono il percorso Piazzate.

Sorteggio: 19 giugno

Partite: 23/24 luglio e 30/31 luglio

Percorso Campioni

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I 10 gol più belli dell'edizione 2018/19

Squadre: 20

Già note: 4

Da decidere: 16 (vincitrici al primo turno di qualificazione)

Come funziona

Sono previste 10 sfide con partite di andata e ritorno. Le vincitrici seguono il percorso Campioni al terzo turno di qualificazione.

Squadre eliminate: seguono il percorso Campioni al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

Percorso Piazzate

Squadre: 4

Già note: 4

Come funziona

Sono previste due sfide con partite di andata e ritorno. Le vincitrici seguono il percorso Piazzate al terzo turno di qualificazione.

Squadre eliminate: seguono il percorso principale al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

Terzo turno di qualificazione

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda le stelle della Champions League a EURO 2020!

Sorteggio: 22 luglio

Partite: 6/7 e 13 agosto

Percorso Campioni

Squadre: 12

Già note: 2

Da decidere: 10 (vincitrici del percorso Campioni al secondo turno di qualificazione)

Come funziona

Sono previste sei sfide con partite di andata e ritorno. Le vincitrici seguono il percorso Campioni agli spareggi.

Squadre eliminate: seguono il percorso Campioni agli spareggi di UEFA Europa League.

Percorso Piazzate

Squadre: 8

Già note: 6

Da decidere: 2 (vincitrici del percorso Piazzate al secondo turno di qualificazione)

Alle qualificazioni partecipa un totale di 53 squadre ©UEFA via Getty Images

Come funziona

Sono previste quattro sfide con partite di andata e ritorno. Le vincitrici seguono il percorso Piazzate agli spareggi.

Squadre eliminate: accedono alla fase a gironi di UEFA Europa League.

Spareggi

Sorteggio: 5 agosto

Partite: 20/21 e 27/28 agosto

Percorso Campioni

Squadre: 8

Già note: 2

Da decidere: 6 (vincitrici del percorso Campioni al terzo turno di qualificazione)

La finale si giocherà allo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul ©Getty Images

Come funziona

Sono previste quattro sfide con partite di andata e ritorno. Le vincitrici raggiungono la fase a gironi.

Squadre eliminate: raggiungono la fase a gironi di UEFA Europa League.

Percorso Piazzate

Squadre: 4

Già note: 0

Da decidere: 4 (vincitrici del percorso Piazzate al terzo turno di qualificazione)

Come funziona

Sono previste due sfide con partite di andata e ritorno. Le vincitrici raggiungono la fase a gironi.

Squadre eliminate: raggiungono la fase a gironi di UEFA Europa League.