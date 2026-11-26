La Squadra della Settimana, presentata da Hyundai, è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Alisson Becker, Liverpool

Con cinque parate, ha totalizzato un coefficiente "Gol evitati" pari a 1,07, permettendo al Liverpool di diventare la prima squadra a non subire gol contro il Club Brugge; inoltre, ha servito un assist con un lungo rilancio per la seconda rete di Alexander Isak.

Nathan Ngoy, Lille

Simbolo della resilienza e della disciplina del Lille, ha effettuato diversi anticipi e comunicato efficacemente, mantenendo una solida linea difensiva, ma ha anche generato l'azione offensiva e il passaggio filtrante per il gol del pareggio di Ayase Ueda, prima della vittoria contro il Bayern.

Logan Costa, Villarreal

Il giocatore capoverdiano è stato fondamentale nella prima partita senza subire gol del Villarreal nella fase campionato, effettuando nove respinte, bloccando tre tiri e dimostrando forza nei duelli: ne ha vinti dieci su 12, di cui sei su sette in fase aerea.

Mario Hermoso, Roma

Lo spagnolo ha tenuto testa agli attaccanti del Paris Saint-Germain, dominando i duelli e recuperando 11 palloni, e ha anche segnato il gol del vantaggio al Parco dei Principi.

Nicolò Barella, Inter

La leadership di Barella è emersa ancora una volta contro lo Stoccarda. Il centrocampista ha dimostrato la sua capacità di gestire il pallone sotto pressione e anche la sua precisione nei passaggi, soprattutto in contropiede, realizzando ben quattro passaggi chiave.

Luis Milla, Como

Oltre ad aver aiutato il Como a controllare il centrocampo contro l'AEK grazie alle sue qualità tattiche e tecniche, lo spagnolo ha realizzato uno splendido gol che ha deciso la partita: è il primo in UEFA Champions League per il 32enne centrocampista.

Rayan Cherki, Manchester City

Ha giocato con positività, determinazione e voglia di fare la differenza. Nessun giocatore questa settimana ha effettuato più passaggi nella trequarti avversaria dei suoi 47. Soprattutto, il suo pezzo di bravura ha permesso al City di strappare un punto contro il Napoli.

Jude Bellingham, Real Madrid

Entrato dalla panchina, ha ispirato la rimonta del Real Madrid contro il PSV, non solo segnando un gol magnifico e servendo un assist, ma anche con i suoi inserimenti potenti e la capacità di dialogare tra le linee.

Anthony Gordon, Barcellona

Tornato a Baku, teatro dei suoi quattro gol con il Newcastle contro il Qarabağ a febbraio, Gordon si è trovato di nuovo al posto giusto e ne ha realizzati altri due contro il Sabah; inoltre, ha dialogato splendidamente con i compagni e ha lavorato molto sia in fase di possesso che in fase difensiva.

Cucho Hernández, Real Betis

Al rientro da un infortunio, il colombiano ha attirato l'attenzione con i suoi movimenti intelligenti e, soprattutto, con la sua precisione sotto porta, realizzando la sua prima doppietta in UEFA Champions League e assicurando i tre punti allo Slovan.

Kylian Mbappé, Real Madrid

Dopo aver lavorato instancabilmente in un primo tempo scarno di soddisfazioni per il Real Madrid, Mbappé è stato fondamentale nella ripresa e ha coronato la sua prestazione con due gol splendidi, che lo hanno portato in testa alla classifica marcatori.