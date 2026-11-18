Quinta giornata di Champions League: le statistiche e i temi di ogni partita
mercoledì 18 novembre 2026
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Anteprima e statistiche di tutte le partite della quinta giornata di UEFA Champions League.
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La fase campionato di UEFA Champions League prosegue con la quinta giornata, in programma martedì 24 e mercoledì 25 novembre.
UEFA.com passa in rassegna i temi e le statistiche di ogni partita.
Tutti gli incontri iniziano alle 21:00 CET salvo diversa indicazione. Statistiche dalla fase a gironi/campionato alla finale salvo diversa indicazione.
Martedì 24 novembre
- Gli unici precedenti del Bodø/Glimt contro squadre austriache risalgono alle qualificazioni alla scorsa Champions League e si sono conclusi con una vittoria casalinga per 5-0 e una sconfitta in trasferta per 2-1.
- La squadra norvegese è imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Champions League (4 vittorie e 1 pareggio) e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre di queste gare.
- Sei giocatori hanno disputato tutte e 16 le partite di Champions League del Bodø/Glimt: Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Nikita Haikin, Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen e Fredrik Sjøvold.
- Il LASK ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte europee (1 pareggio, 10 sconfitte), 3-2 sul campo dello Sporting CP alla terza giornata, e ha sempre subito gol.
- Il centrocampista del LASK Robert Ljubičić ha giocato per intero le due gare degli spareggi 2022/23 vinti dalla GNK Dinamo contro il Bodø/Glimt con un 4-2 complessivo. Nelle ultime tre presenze in Champions League ha partecipato direttamente alla realizzazione di un gol (due gol e un assist).
- La squadra turca ha vinto le ultime tre partite casalinghe contro le inglesi: 3-2 contro il Tottenham nella fase campionato di Europa League 2024/25, quindi un doppio 1-0 contro il Liverpool nella scorsa Champions League (fase campionato e ottavi di finale).
- Il difensore del Galatasaray Davinson Sánchez ha affrontato l'Aston Villa tre volte durante la sua esperienza al Tottenham, vincendo tutti e tre gli incontri. Il centrocampista Mario Lemina ha invece perso tre gare su cinque (1 vittoria) contro il Villa durante la permanenza al Fulham e al Wolverhampton.
- İlkay Gündoğan del Galatasaray ha vinto otto delle sue dieci partite contro l'Aston Villa (L1) quando militava nel Manchester City, segnando cinque gol e vincendo la finale di Coppa di Lega del 2020.
- Wilfried Singo del Galatasaray ha segnato l'unico gol del Monaco contro l'Aston Villa nella fase campionato 2024/25.
- L'Aston Villa ha segnato 12 gol in questa stagione, uno in meno che nell'intera fase campionato 2024/25 (13).
- Entrambi i precedenti in Champions League di Unai Emery contro squadre turche si sono conclusi con pesanti vittorie casalinghe: 6-1 contro il Bursaspor con il Valencia il 24 novembre 2010 e 6-0 contro il Fenerbahçe con l'Aston Villa alla seconda giornata.
- Alejandro Garnacho del Villa ha segnato per il Manchester United contro il Galatasaray nel 3-3 nella fase a gironi 2023/24. Aaron Wan-Bissaka ha servito l'assist e anche Victor Lindelöf era in campo.
- Tammy Abraham dell'Aston Villa ha segnato per il Beşiktaş nell'1-1 in campionato contro il Galatasaray della scorsa stagione.
- L'Arsenal è imbattuto nelle ultime 16 partite della fase a gironi/campionato (15 vittorie e 1 pareggio) ed è a una sola vittoria dal record del club (17, 2003-2006). Ha inoltre vinto le ultime 12 gare casalinghe di questa fase, altro record per il club: con un'altra vittoria eguaglierebbe il record inglese del Liverpool di 13 (2020-2025).
- La squadra londinese ha segnato almeno due gol in 21 delle ultime 22 partite casalinghe della fase a gironi/campionato. Inoltre, ha segnato il primo gol nelle ultime 12 partite, record per un club inglese.
- Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha affrontato il Borussia Dortmund sei volte da giocatore, il doppio rispetto a qualsiasi altro avversario. Il suo bilancio è stato di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
- Mikel Merino dell'Arsenal ha giocato nel Borussia Dortmund nella stagione 2016/17, collezionando nove presenze.
- L'attaccante dei Gunners, Kai Havertz ha segnato il gol decisivo per il Chelsea contro il Dortmund al ritorno degli ottavi di finale 2022/23.
- L'allenatore del Dortmund, Niko Kovač, ha vinto solo una delle sue cinque partite di Champions League contro squadre inglesi (1 pareggio e 3 sconfitte), 7-2 contro il Tottenham con il Bayern München nella fase a gironi 2019/20.
- Il Borussia Dortmund ha ingaggiato Ethan Nwaneri in prestito per una stagione dall'Arsenal a settembre. Il diciannovenne centrocampista ha segnato dieci gol in 51 partite con i Gunners.
- Il Como ha segnato 19 gol nelle prime quattro partite di Champions League, il numero più alto realizzato da qualsiasi club nelle prime quattro gare della competizione. In ognuna di queste partite ha segnato per primo e nel primo tempo.
- Tasos Douvikas ha segnato nelle sue prime quattro presenze in Champions League. Un altro gol gli permetterebbe di eguagliare Erling Haaland, Diego Costa e Alessandro Del Piero per maggior numero di presenze consecutive a segno dall'esordio. Solo Sébastien Haller ha fatto meglio (sette).
- Nico Paz è stato coinvolto in otto dei 19 gol del Como nella fase campionato (tre gol, cinque assist) e ha segnato nelle ultime due presenze.
- Il portiere del Como, Jean Butez, ha giocato entrambi gli spareggi contro l'AEK con il Royal Antwerp nel 2023/24 (1-0 c, 2-1 t).
- L'AEK non ha mai vinto in trasferta in Champions League (5 pareggi e 12 sconfitte).
- La squadra greca ha segnato per prima in tre delle quattro partite di questa stagione.
- Il difensore dell'AEK, Charalampos Lykogiannis, ha giocato due volte contro il Como con la maglia del Bologna nelle ultime due stagioni, vincendo entrambe le partite senza subire gol.
- Il Feyenoord ha subito il primo gol nelle ultime sette partite di Champions League, record per il club. Il primato per una squadra dei Paesi Bassi appartiene all'Ajax con otto partite (2025-2026).
- Nelle ultime otto partite casalinghe del Feyenoord nella fase a gironi/campionato sono stati segnati almeno tre gol.
- A luglio 2025, il Feyenoord ha ingaggiato l'attaccante Gonçalo Borges dal Porto, dove ha collezionato 85 presenze dal 2021.
- Il difensore di casa Jerry St. Juste ha segnato il suo ultimo gol, ed è stato poi espulso, con la maglia dello Sporting CP nella sconfitta per 2-1 contro il Porto nella finale di Coppa del Portogallo del 2024.
- Nessuna delle ultime 18 partite del Porto nella fase a gironi/campionato si è conclusa in parità (9 vittorie, 9 sconfitte).
- Nelle ultime sette trasferte della fase a gironi/campionato, il Porto ha segnato almeno tre gol.
- Il centrocampista Inbeom Hwang è passato al Porto a luglio dal Feyenoord, dove ha segnato quattro gol in 54 partite, mentre l'attaccante Santiago Giménez (in prestito) ha realizzato 65 reti in 105 partite con il club dei Paesi Bassi tra il 2022 e il 2025.
- Il centrocampista del Porto, Pablo Rosario, ha affrontato il Feyenoord otto volte durante la sua esperienza al PSV, vincendo solo in un'occasione (4 pareggi e 3 sconfitte).
- Il Manchester City ha perso solo una delle sette partite casalinghe di Champions League contro squadre italiane (3 vittorie e 3 pareggi), 2-1 contro la Juventus nella fase a gironi 2015/16. Il suo bilancio casalingo contro il Napoli è di 2 vittorie e 1 pareggio.
- Il City ha perso solo due delle ultime 27 partite casalinghe della fase a gironi/campionato (22 vittorie e 3 pareggi) e ha segnato almeno due gol in 20 delle ultime 22 gare interne disputate in questa fase.
- Erling Haaland ha affrontato il Napoli tre volte in Champions League: due volte con il Salisburgo e la scorsa stagione con il Manchester City. Ha sempre segnato, realizzando un totale di quattro gol.
- Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese (4 pareggi e 8 sconfitte). In Champions League, il suo bilancio è di 2 pareggi e 6 sconfitte.
- Il Napoli non vince da otto trasferte di Champions League (1 pareggio e 7 sconfitte) e ha eguagliato il suo record negativo.
- Gli azzurri hanno perso tutte le 14 trasferte di Champions League in cui si trovavano in svantaggio all'intervallo.
- Kevin De Bruyne ha segnato 108 gol in 442 partite per il City, vincendo la Champions League 2023 e sei Premier League in dieci stagioni prima di passare al Napoli nell'estate 2025. È tornato sul campo del City nella scorsa stagione con il Napoli, perdendo 2-0.
- Scott McTominay e Rasmus Højlund sono arrivati al Napoli dal Manchester United. McTominay ha affrontato il City più volte di qualsiasi altro club nella sua carriera, con un bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte.
- Il Lipsia ha vinto solo una delle ultime otto partite contro squadre francesi (2 pareggi e 5 sconfitte): 2-1 in casa contro il Paris nella fase a gironi di Champions League 2020/21, gara in cui ha segnato Christopher Nkunku.
- Il Lipsia ha vinto solo una delle 22 partite di Champions League in cui era in svantaggio all'intervallo (2 pareggi e 19 sconfitte), 2-1 in casa contro lo Zenit nella fase a gironi 2019/20.
- Nkunku (11) condivide il record di gol del Lipsia in Champions League con Emil Forsberg, mentre Willi Orbán (42) condivide il record di presenze con Yussuf Poulsen.
- La rosa del Lipsia comprende cinque giocatori francesi: Abdoul Kone, Castello Lukeba, Maxime Estève, Nkunku e Tidiam Gomis.
- Il Lens subito gol nelle ultime 17 partite di Champions League e ha incassato il primo in 12 delle ultime 13.
- Il Lens ha vinto solo una delle ultime 18 trasferte europee (7 pareggi e 10 sconfitte), 3-2 contro lo Slavia Praha alla prima giornata.
- Amadou Haidara è passato al Lens dal Lipsia nel dicembre 2025, dopo aver segnato 15 gol in 222 presenze con il club di Bundesliga. Neil El Aynaoui del Lipsia ha giocato nel Lens per due stagioni, realizzando nove gol in 55 partite.
- Le squadre si sono affrontate otto volte, con tre vittorie per il Real Madrid, una per il PSV e quattro pareggi. L'incontro più recente risale ai quarti di finale di Coppa dei Campioni 1988/89, con la qualificazione del Real Madrid grazie a un 3-2 complessivo.
- José Mourinho ha vinto tutte e sei le partite disputate nella competizione contro squadre dei Paesi Bassi (sempre l'Ajax): cinque con il Real Madrid e una con il Benfica.
- A Kylian Mbappé manca un solo gol per raggiungere quota 75 in Champions League. A 27 anni e 339 giorni, diventerebbe il secondo giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo dopo Lionel Messi (27 anni e 169 giorni). Sarebbe anche il terzo giocatore più veloce a raggiungere le 75 reti (103 partite), dietro a Messi (92) e Robert Lewandowski (97).
- Denzel Dumfries del Real Madrid ha collezionato oltre 100 presenze con il PSV tra il 2018 e il 2021.
- Il PSV ha vinto solo due trasferte di Champions League su 50 quando ha subito il primo gol (11 pareggi e 37 sconfitte), l'ultima delle quali per 3-2 a Siviglia nella fase a gironi 2023/24.
- Il difensore del PSV Sergiño Dest ha giocato tre volte il Clásico quando militava nel Barcellona, perdendo sempre.
- Il PSV è il terzo club con cui Ivan Perišić si trova ad affrontare il Real Madrid: l'esterno ha già incontrato i Blancos con il Borussia Dortmund nel 2012 e con l'Inter nel 2020 e nel 2021.
- La squadra slovacca ha vinto solo due partite su dieci contro club spagnoli (2 pareggi e 6 sconfitte): 3-2 contro il Barcellona nella finale di Coppa delle Coppe del 1969 a Basilea e 2-1 in casa contro il Rayo Vallecano nella fase campionato della scorsa Conference League.
- Lo Slovan ha perso tutte le 12 partite di Champions League disputate finora. Il record di sconfitte consecutive nella competizione è di 13, stabilito dal Marsiglia tra il 2012 e il 2020.
- Lo Slovan è stato in svantaggio all'intervallo in 11 delle sue 12 partite di Champions League e ha subito il primo gol in 11 di queste.
- La squadra spagnola ha segnato otto gol nella fase campionato: più del doppio rispetto alla sua unica partecipazione precedente in Champions League (tre gol nella stagione 2005/06).
- Il Betis ha vinto tutte e quattro le partite di Champions League in cui ha segnato per primo.
- Il capitano del Betis, Isco, ha affrontato l'allenatore dello Slovan Bratislava, Yaya Touré, nelle semifinali di Champions League 2015/16: Isco giocava nel Real Madrid e Touré nel Manchester City.
Mercoledì 25 novembre
- Nessuna delle 13 partite casalinghe del Sabah nelle competizioni UEFA si è conclusa in parità (8 vittorie e 5 sconfitte), mentre nessuna delle 26 gare complessive si è conclusa a reti inviolate.
- Il terzino del Sabah Tymoteusz Puchacz e il portiere del Barcellona Wojciech Szczęsny sono stati compagni nella nazionale polacca e hanno condiviso il campo l'ultima volta nel marzo 2024.
- Nelle ultime 22 partite della fase a gironi/campionato del Barcellona sono stati segnati almeno tre gol. In queste gare sono stati realizzati 105 gol, una media di 4,77 a partita.
- Il Barcellona ha subito gol nelle ultime 12 trasferte della fase a gironi/campionato.
- Raphinha (23) è terzo a pari merito con Robert Lewandowski nella classifica marcatori del Barcellona in Champions League, dietro solo a Lionel Messi (120) e Luis Suárez (25). Il brasiliano ha segnato 23 reti nelle ultime 26 presenze in Champions League e sei nelle ultime quattro.
- A Lamine Yamal (19 anni e 135 giorni alla quinta giornata) manca un solo gol per diventare il giocatore più giovane a raggiungere quota 15 in Champions League; il detentore del record, Erling Haaland, aveva 20 anni e 126 giorni.
- Lo Slavia ha vinto solo una delle ultime 13 partite contro squadre spagnole, 4-3 in casa contro il Siviglia agli ottavi di finale di Europa League 2018/19.
- I padroni di casa non vincono da 23 partite di Champions League (8 pareggi e 15 sconfitte), eguagliando il record della Steaua nella competizione (2006-2013). La loro unica vittoria nel torneo è stata un 2-1 in casa contro la Steaua alla prima giornata della fase a gironi 2007/08.
- Il tecnico Jindřich Trpišovský è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League al 19° tentativo (6 pareggi e 12 sconfitte), sempre con lo Slavia. Si tratta della striscia più lunga senza vittorie per un allenatore nella competizione.
- Il Villarreal ha perso le ultime sette trasferte di Champions League, record negativo per un club spagnolo.
- Il Sottomarino Giallo ha vinto solo una delle ultime 15 partite di Champions League (2 pareggi e 12 sconfitte), 3-1 in casa contro il Napoli alla seconda giornata. In nessuna di queste gare è riuscito a tenere la porta inviolata.
- Il Villarreal non ha mai vinto una partita di Champions League in cui era in svantaggio all'intervallo (2 pareggi e 13 sconfitte) e ha perso le otto trasferte in cui si trovava in svantaggio al termine del primo tempo.
- Nicolas Pépé del Villarreal ha affrontato lo Slavia ai quarti di finale di Europa League 2020/21, segnando in entrambe le partite e contribuendo alla vittoria complessiva dell'Arsenal per 5-1.
- L'Atletico ha vinto sei delle sette partite disputate contro squadre norvegesi, segnando sempre. L'unica eccezione è stata la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Bodø/Glimt nella scorsa fase campionato.
- La scorsa stagione, Jonathan David ha segnato nella vittoria per 3-2 della Juventus in casa del Bodø/Glimt il 25 novembre.
- L'attaccante dell'Atletico Madrid e nazionale norvegese Alexander Sørloth ha affrontato il Viking due volte in campionato quando militava nel Bodø/Glimt, ma ha sempre perso.
- Il Viking non ha mai battuto una squadra spagnola (2 pareggi e 2 sconfitte). Ha perso 1-0 in trasferta e pareggiato 0-0 in casa contro il Barcellona al primo turno di Champions League 1992/93 e ha perso 3-0 in trasferta e pareggiato 1-1 in casa contro il Celta Vigo al secondo turno di Coppa UEFA 2002/03.
- Il Viking ha vinto solo due delle ultime 13 trasferte nelle competizioni UEFA (4 pareggi e 7 sconfitte), pur avendo segnato in ognuna delle ultime 12.
- Zlatko Tripić è stato coinvolto in cinque dei nove gol del Viking in Champions League (due gol, tre assist).
- Le due squadre si sono incontrate tre volte, sempre in finale. Il Liverpool ha vinto la Coppa UEFA 1975/76 con un 4-3 complessivo (3-2 ad Anfield, 1-1 a Bruges) e la finale di Coppa dei Campioni 1977/78 per 1-0 a Wembley.
- I 14 gol segnati e i 10 subiti dal Liverpool rappresentano il peggior risultato dei Reds dopo quattro partite della fase a gironi/campionato di Champions League. La squadra ha già subito più gol che in qualsiasi altra fase a gironi/campionato precedente, superando i 9 del 2014/15.
- Nessuna delle ultime 85 partite del Liverpool nella fase a gironi/campionato di Champions League si è conclusa a reti inviolate, record per un club inglese. Un'altra partita senza gol eguaglierebbe il record del Bayern di 86, stabilito tra il 2009 e il 2023.
- A Joe Gomez manca una sola presenza per raggiungere quota 50 in Champions League.
- Il Club Brugge ha perso nove delle dieci partite di Champions League contro avversarie inglesi, comprese le ultime cinque. La sua unica vittoria è stata l'1-0 casalingo contro l'Aston Villa nella fase campionato 2024/25.
- Nelle ultime 19 partite di Champions League, il Club Brugge ha segnato almeno tre gol, record nella competizione. Il precedente primato apparteneva al Paris Saint-Germain con 18 (2016-2018).
- I cinque gol segnati da Nicolò Tresoldi in questa stagione rappresentano già un record per il Club Brugge in una singola stagione di Champions League. Il precedente primato era di tre gol, realizzati dallo stesso Tresoldi (2025/26) e da Hans Vanaken (2020/21 e 2021/22).
- Il portiere del Club Brugge, Yann Sommer, ha giocato contro il Liverpool in Champions League la scorsa stagione, perdendo 1-0 con l'Inter a Milano.
- L'Inter ha sempre segnato nelle ultime otto partite di Champions League. Con un altro gol, eguaglierebbe il suo record (nove gare tra il 1999 e il 2002).
- I nerazzurri non hanno mai perso una partita casalinga di Champions League in cui erano in vantaggio all'intervallo (29 vittorie e 3 pareggi).
- Benjamin Pavard (Inter) ha collezionato 88 presenze con lo Stoccarda tra il 2016 e il 2019.
- A Manuel Akanji manca una sola presenza per raggiungere quota 70 in Champions League. Sarebbe il primo giocatore di movimento svizzero a raggiungere questo traguardo.
- Lo Stoccarda non ha mai vinto una partita di Champions League in cui era in svantaggio all'intervallo (1 pareggio, 8 sconfitte).
- I quattro gol segnati da Ermedin Demirović in questa edizione rappresentano già un record per lo Stoccarda in una singola stagione di Champions League, superando i tre di Kevin Kuranyi (2003/04) e Mario Gomez (2007/08).
- Lo Shakhtar è imbattuto in 11 partite contro squadre turche (10 vittorie e 1 pareggio) e ha vinto tutte e sei le partite in casa senza subire gol.
- Oleksandr Karavaiev dello Shakhtar Donetsk è stato in prestito dal club ucraino al Fenerbahçe da gennaio a giugno 2017.
- Il Fenerbahçe non vince da 12 trasferte di Champions League (3 pareggi e 9 sconfitte). L'ultima vittoria esterna nella competizione risale all'1-0 contro lo Sparta Praga nella fase a gironi 2004/05.
- Romelu Lukaku, che si è ritirato dalla nazionale la scorsa settimana, è il miglior marcatore del Belgio in Champions League (18). Con due gol diventerebbe il primo giocatore belga a raggiungere quota 20.
- Milan Škriniar, Ederson e Marco Asensio del Fenerbahçe hanno già affrontato lo Shakhtar in Champions League, rispettivamente con le maglie di Inter, Manchester City e Real Madrid.
- Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono alla fase a gironi del 2012/13, con le vittorie del Bayern per 1-0 in trasferta e 6-1 in casa. Manuel Neuer ha giocato entrambe le partite.
- Il Lille ha segnato nelle ultime nove partite casalinghe di Champions League, con almeno un gol nel primo tempo. Tuttavia, non ha mai vinto una gara casalinga di Champions League in cui è passato in svantaggio (3 pareggi e 8 sconfitte).
- Tanguy Nianzou del Lille ha collezionato quattro presenze in Champions League con il Bayern nella stagione 2021/22, mentre Maurits Kjærgaard ha segnato contro il Bayern con la maglia del Salisburgo agli ottavi di finale della stessa edizione.
- Olivier Giroud ha affrontato il Bayern in Champions League in nove occasioni, con le maglie di Arsenal e Chelsea. È uscito vincitore in due occasioni, segnando in entrambe le vittorie per 2-0.
- Il Bayern ha segnato almeno due gol in 12 delle ultime 13 partite di Champions League. Nelle ultime dieci ha realizzato 50 reti.
- A Harry Kane (58) mancano due gol per raggiungere quota 60 in Champions League. Se arrivasse a 60 nella sua 75esima partita, diventerebbe il secondo giocatore più veloce a raggiungere questo traguardo dietro a Erling Haaland (60 partite) e davanti a Lionel Messi (80).
- Kane è stato coinvolto in almeno un gol nelle ultime 11 presenze in Champions League (13 gol, 5 assist).
- A Luis Díaz manca una sola presenza per raggiungere quota 50 in Champions League.
- Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di Champions League contro squadre italiane (3 vittorie e 2 pareggi) e ha vinto le ultime tre: 2-1 contro la Juventus nel 2022/23, 3-0 contro il Milan nel 2023/24 e 4-0 contro l'Atalanta la scorsa stagione.
- Il Paris è imbattuto da 14 partite di Champions League (10 vittorie e 4 pareggi), un primato per il club che eguaglia il record francese del Lione (2004-2006).
- I 20 gol del Paris Saint-Germain rappresentano il maggior numero di reti realizzate da qualsiasi club nelle prime quattro partite della fase a gironi/campionato. Il primato per un'intera fase a gironi/campionato appartiene al Barcellona, con 28 gol nella stagione 2024/25.
- Con un gol, Ousmane Dembélé (21) può eguagliare Neymar al terzo posto nella classifica marcatori del Paris Saint-Germain in Champions League, dietro a Kylian Mbappé (42) ed Edinson Cavani (30).
- Il capitano Marquinhos è passato al Paris Saint-Germain dalla Roma nel 2013 dopo 30 presenze in giallorosso. Lucas Digne ha trascorso la stagione 2015/16 in prestito alla Roma dal Paris Saint-Germain, totalizzando 42 presenze di cui otto in Champions League.
- La Roma ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Champions League (2 pareggi e 8 sconfitte), 2-1 contro il CSKA Mosca nella fase a gironi 2018/19.
- I giallorossi hanno subito gol nelle ultime 33 trasferte di Champions League. Hanno vinto solo una delle 28 partite in cui hanno incassato la prima rete (5 pareggi e 22 sconfitte).
- Il romanista Donyell Malen ha affrontato il Paris due volte in Champions League 2023/24 con il Dortmund, partendo titolare nella gara persa 2-0 in Francia. È rimasto in panchina in entrambe le semifinali vinte dal club tedesco contro il PSG nella stessa stagione. L'attaccante ha segnato nelle ultime tre presenze in Champions League.
- Le due squadre si sono incontrate quattro volte. Lo Sporting CP ha ribaltato la sconfitta per 4-1 subita all'andata, vincendo i quarti di finale della Coppa delle Coppe 1963/64, imponendosi 5-0 in casa nella partita di ritorno. Il Manchester United ha vinto entrambi gli incontri nella fase a gironi di Champions League 2007/08 (1-0 t, 2-1 c).
- Lo Sporting ha segnato nelle ultime 22 partite della fase a gironi/campionato di Champions League, record per un club portoghese.
- Il portiere dello Sporting CP, Rui Silva, ha affrontato il Manchester United tre volte in Europa League: due volte nel 2021 con il Granada e una volta nel 2023 con il Real Betis. Tutti e tre gli incontri si sono conclusi con una sconfitta.
- Il Manchester United ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Champions League (3 pareggi e 7 sconfitte), 2-0 contro il Villarreal nella fase a gironi 2021/22.
- A Marcus Rashford manca una sola presenza per raggiungere quota 50 in Champions League.
- Benjamin Šeško ha segnato contro lo Sporting CP con la maglia del Lipsia nella fase a gironi 2024/25.
- Il capitano Bruno Fernandes è arrivato allo United nel 2020 dallo Sporting CP dopo aver segnato 64 gol in 137 presenze. Manuel Ugarte è un altro ex dello Sporting CP nella rosa dello United. Ha lasciato il club per il Paris nel giugno 2023 prima di approdare allo United poco più di un anno dopo.
Prossime partite
- Alla sesta giornata, Rodri (Barcellona) affronterà il Manchester City, con cui ha vinto molti trofei. Il centrocampista è approdato in blaugrana dai Cityzens all'inizio di questa stagione.
- L'Aston Villa spera di avere la meglio al terzo tentativo in casa contro il Paris Saint-Germain. Gli uomini di Unai Emery hanno quasi eliminato la squadra francese ai quarti di finale 2024/25 e hanno creato numerose occasioni nella recente Supercoppa UEFA.
- Diverse squadre si troveranno ad affrontare il peso della storia alla sesta giornata. Il PSV non ha mai vinto in sette partite di Champions League contro l'Atletico Madrid, il Real Madrid non ha mai battuto l'Arsenal e il Borussia Dortmund ha perso tre delle ultime quattro gare contro l'Inter nella massima competizione europea per club, inclusa la sconfitta casalinga per 2-0 della scorsa stagione.
Dove si giocherà la finale di UEFA Champions League del 2027?
La finale di UEFA Champions League 2026/27 si disputerà allo stadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027.