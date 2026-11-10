La fase campionato di Champions League stabilisce nuovi standard: più gol, più emozioni

Tirando un breve bilancio al giro di boa, la terza edizione della fase campionato ha alzato ulteriormente l'asticella: più gol, maggiore equilibrio competitivo e la sensazione di poter competere per qualcosa per tutte le 36 squadre coinvolte.

In altre parole, il nuovo formato della UEFA Champions League continua a dare esattamente i risultati sperati: una competizione più dinamica e imprevedibile, più competitiva per ogni club a tutti i livelli e in grado di offrire maggiori opportunità a tutti.

﻿Ogni partita conta

Ogni risultato della fase campionato ha il potenziale per cambiare drasticamente la classifica di una squadra. Avendo già sperimentato questa situazione nelle due precedenti stagioni, oggi le squadre sono sempre più consapevoli del valore di una vittoria: infatti, solo il 9,7% delle partite disputate finora si è concluso con un pareggio. Si tratta di un calo significativo rispetto al 13,9% registrato dopo la quarta giornata della stagione 2024/25 e al 22,2% registrato nella stessa fase della stagione 2025/26.

Classifica Champions League: guarda il grafico in movimento della classifica

Inoltre, il 40,3% delle partite – una percentuale record – in questo momento viene decisa da un solo gol di scarto. Ciò significa che esattamente la metà di tutti gli incontri disputati finora si è conclusa in parità o è stata decisa da un solo gol.

Questa tendenza ha avuto inizio con una partita ricca di gol (una delle due giocate nella serata di apertura): la vittoria per 3-2 dell’Aston Villa in trasferta contro il Club Brugge. La squadra belga è stata protagonista anche di una partita avvincente e ricca di gol nella seconda giornata, quando ha battuto l’Inter per 4-3 a Milano, mentre la sera seguente il Real Madrid ha superato la Roma con lo stesso punteggio. È stata poi la volta del Liverpool, che ha fatto lo stesso contro il Villarreal nella terza giornata, mentre Manchester United, Real Madrid, Fenerbahçe e Manchester City hanno tutti vinto per 3-2 nella quarta giornata, rispettivamente contro Roma, AEK Athens, Liverpool e Leipzig.

È sorprendente notare che su 72 partite disputate finora, si sia registrato un solo pareggio per 0-0: tra Bodø/Glimt e Lille il 3 novembre in Norvegia.

Anche le partite sono adesso più imprevedibili, con continui cambi di risultato. Si è registrata una media di 2,18 cambi di vantaggio per partita (ovvero ogni volta che un gol fa cambiare il punteggio in favore da una all'altra squadra - vantaggio di una squadra, pareggio, vantaggio dell'altra squadra), in aumento rispetto alla media di 1,69 registrata in questo stesso periodo della scorsa stagione e a quella di 1,64 della stagione precedente ancora.

Più gol che mai

La fase campionato della stagione 2026/27 è iniziata alla grande con 69 gol segnati nella prima giornata, rendendola in quel momento la seconda giornata più ricca di gol nella storia della competizione. Tale cifra, tuttavia, occupa adesso solo il quinto posto nella stessa classifica, a seguito di una serie di incontri ricchi di gol nel corso dell'intera stagione.

Tra la prima e la seconda giornata c'è stato un intervallo di cinque settimane, ma l'attesa si è rivelata più che ripagata, con ben 78 gol segnati solo nella seconda giornata, un record ancora imbattuto. Anche la terza e la quarta giornata figurano tra le prime cinque giornate con il maggior numero di gol segnati di sempre.

In totale sono stati segnati 291 gol nelle 72 partite disputate: 45 in più rispetto alla stessa fase della scorsa stagione (un aumento del 18,3%) e 70 in più rispetto alla stagione 2024/25 (un aumento del 31,7%).

Ciò equivale a una media di 4,04 gol a partita, rispetto ai 3,42 registrati a questo punto della stagione 2025/26 e ai 3,07 a metà della fase campionato inaugurale.

La tendenza al rialzo è evidente. Infatti, ciascuna delle quattro giornate disputate finora ha prodotto più gol rispetto alla corrispondente giornata di una delle prime due edizioni della fase campionato.

Equilibrio competitivo

Col format della fase campionato, le squadre affrontano più avversari rispetto a prima, tra cui squadre della stessa fascia, ma anche squadre di fascia più alta e più bassa, garantendo una maggiore competitività a tutti.

Infatti, tutte le 36 squadre partecipanti, tranne una, hanno conquistato almeno un punto in questa fase (rispetto alle cinque squadre della stagione 2024/25 e alle due della stagione 2025/26); inoltre, 33 squadre hanno registrato almeno una vittoria. Nella parte alta della classifica, solo due squadre (il Paris e il Real Madrid) sono ancora a punteggio pieno, rispetto alle tre che si trovavano in questa posizione alla stessa fase della scorsa stagione.

L’attuale top 8 è composta da sei squadre di prima fascia, una di seconda (l’Aston Villa) e una di quarta (il Como). Allo stesso tempo, i 16 club che attualmente occupano i posti per gli spareggi della fase a eliminazione diretta comprendono tre della prima fascia, sette della seconda, tre della terza e tre della quarta.

A sottolineare i segnali positivi emersi dalla fase campionato di questa stagione – gol, competitività e inclusività – l’ultima serata di partite (la seconda della quarta giornata) ha prodotto una curiosità statistica che non si vedeva dall’ottobre 2009. Per la prima volta nei 17 anni trascorsi, in una serata in cui si sono disputate otto o più partite, tutte le squadre hanno segnato almeno un gol.

Quarta giornata Champions League: guarda tutti i gol

Con altre quattro giornate ancora da disputare, che culmineranno con l'ultima serata che vedrà giocarsi in contemporanea tutte e 18 le partite, si preannunciano ancora tante emozioni, tanti record e tanti gol.