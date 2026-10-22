Squadra della Settimana di Champions League: terza giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Hyundai, viene selezionata dal Gruppo di osservatori tecnici della UEFA, che dispone di un osservatore presente nello stadio per ogni partita, ed è supportato nelle sue scelte dall’Unità Game Insights della UEFA che ha sede a Nyon, in Svizzera.

Yann Sommer, Club Brugge

Con le sue sei parate, che hanno evitato complessivamente 1,26 gol attesi, è stato decisivo nel permettere al Club Brugge di resistere alle difficoltà del primo tempo contro il Lens, prima che la squadra belga dilagasse nella ripresa fino a imporsi con un netto 3-0 casalingo.

Xavier Mbuyamba, LASK

Oltre alla sua bravura in fase di possesso, è stato il perno difensivo del LASK nella vittoria contro lo Sporting CP, come dimostrano i suoi 17 duelli, sei contrasti e cinque respinte.

Lutsharel Geertruida, PSV

Protagonista del primo clean sheet del PSV in Champions League dal novembre 2024, il difensore centrale si è fatto trovare pronto nei momenti chiave, dando prova di una compostezza impressionante in ogni situazione e svolgendo un ruolo determinante nella fase di costruzione del gioco della sua squadra.

Carlos Augusto, Inter

Oltre ad aver tenuto le redini della difesa, il centrale nerazzurro ha dato prova delle sue doti offensive segnando l’unico gol della sfida che ha regalato la vittoria a un'Inter rimasta in inferiorità numerica contro lo Shakhtar. Questo è stato anche il suo secondo gol in altrettante partite della fase campionato di questa stagione.

Declan Rice, Arsenal

Oltre ad aver segnato il gol del pareggio allo scadere della sfida col Bayern, si è distinto palla al piede e anche in fase difensiva, dove ha vinto la maggior parte dei suoi 13 duelli, compresi tutti e tre quelli aerei.

Phil Foden, Man City

Ha dato prova della sua abilità sotto porta realizzando una tripletta contro l'AEK Atene e ha anche messo in mostra le sue doti creative inserendosi negli spazi per collegare il gioco e servire l'assist per il gol di Rayan Cherki.

Nicolás Paz, Como

Ha segnato due gol e fatto un assist nella vittoria storica del Como contro il Manchester United, dimostrando tecnica, visione di gioco e fiuto del gol.

Scott McTominay, Napoli

I suoi primi due gol della stagione 2026/27 hanno finito per fare la differenza contro il Bodø/Glimt. Il calciatore del Napoli si è anche distinto per la sua leadership, la precisione nei passaggi (100% di precisione in tutte le zone del campo) e la forza nei duelli (ne ha vinti più di metà di quelli provati).

Désiré Doué, Paris

Ha aperto le marcature contro il Barcelona con un tiro meraviglioso e preciso da fuori area e ha fornito tre passaggi chiave e un assist.

Kylian Mbappé, Real Madrid

Grazie alle sue eccellenti capacità di movimento, ha creato numerose occasioni da gol in una serata in cui ha fornito un assist ad Arda Güler e ha segnato lui stesso un gol fantastico – il suo 25° in 28 presenze in Champions League con il Real Madrid.

Harry Kane, Bayern

Con il gol segnato contro l’Arsenal ha trovato la rete per la decima partita consecutiva di Champions League e, come contro il Viking la scorsa settimana, ha servito un altro passaggio filtrante da urlo che ha portato a un gol, questa volta per Alphonso Davies.