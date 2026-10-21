Riepilogo Champions League, mercoledì: il Como travolge anche lo United, l'Inter vince in dieci

Dopo le quattro sconfitte della scorsa giornata, le squadre italiane tornano a sorridere grazie alle vittorie di Como e Inter, che danno seguito a quelle di Roma e Napoli nelle gare di martedì. Il Real Madrid centra il terzo successo e prosegue a punteggio pieno, mentre Bayern-Arsenal termina in parità.

UEFA.com riepiloga le partite del mercoledì della terza giornata di UEFA Champions League.

Classifica fase campionato

Nicolás Paz è protagonista assoluto della netta vittoria del Como contro i tre volte campioni d'Europa. L'attaccante argentino insacca con una splendida conclusione a giro dopo appena due minuti, mentre all'inizio del secondo tempo serve l'assist per Tasos Douvikas che supera Senne Lammens con un pallonetto.

Con l'avvicinarsi dell'ora di gioco, Paz firma la sua seconda rete con una pregevole azione personale, poi l'undici di Cesc Fàbregas segna il quarto gol con un potente colpo di testa di Jacobo Ramón. Il subentrato Joshua Zirkee è autore del gol della bandiera dei Red Devils nei minuti di recupero.

Player of the Match: Nicolás Paz (Como)

Declan Rice ha segnato nel finale per l'Arsenal contro il Bayern Arsenal FC via Getty Images

Mentre Harry Kane segna per la decima partita consecutiva di Champions League, Declan Rice pareggia nel finale e permette all'Arsenal di tornare a casa con un punto.

La gara si apre con un bel gol di Eberechi Eze su assist geniale di Martin Ødegaard, ma anche Kane serve un ottimo assist per il pareggio di Alphonso Davies. Dopo un fallo di mano in area di Jurriën Timber, Kane trasforma un rigore e arriva a 58 gol nella competizione, ma Rice firma il 2-2 a 8' dalla fine.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern München)

L'Aston Villa conquista la terza vittoria in altrettante partite grazie a una prestazione dominante. Ross Barkley apre le marcature insaccando di testa su calcio d'angolo di Ibrahim Mbaye, mentre Emiliano Buendía raddoppia su rigore dopo un fallo in area sul sempre vivace Alysson.

L'esterno brasiliano è protagonista anche del terzo gol, perché un suo cross viene deviato nella propria porta da Henrik Heggheim. Gli ospiti riescono ad accorciare le distanze nel finale con una splendida volée acrobatica di Peter Christiansen, ma la squadra di Unai Emery sventa ogni tentativo di rimonta.

Player of the Match: John McGinn (Aston Villa)

Il Real Madrid gioca un secondo tempo di alto livello e vince senza problemi, proseguendo a punteggio pieno. I padroni devono ringraziare Thibaut Courtois per due splendide parate prima dei gol di Bernardo Silva e Arda Güler in entrambe le frazioni di gioco.

Kylian Mbappé sigla il 3-0 all'83' con uno splendido destro a giro, mentre Tidiam Gomis accorcia le distanze per gli ospiti. La partita si chiude definitivamente poco dopo, quando Yan Diomande insacca all'incrocio con una potente conclusione al volo contro la sua ex squadra.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Il Galatasaray conquista i suoi primi punti con una vittoria entusiasmante allo Stade Pierre Mauroy. Yunus Akgün segna dalla corta distanza dopo appena 66 secondi, ma il Lille risponde cinque minuti più tardi con il 19enne attaccante Soriba Diaoune, che poi raddoppia al 39'.

Dopo il gol del momentaneo pareggio di Aleksei Batrakov poco prima dell'intervallo, gli ospiti prendono il largo nella ripresa, suggellando la vittoria con un autogol di Nabil Bentaleb e una potente conclusione di Victor Osimhen.

Player of the Match: Victor Osimhen (Galatasaray)

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Il LASK ha vinto in Champions League per la prima volta Getty Images

Il LASK rimonta contro lo Sporting e centra la sua prima vittoria assoluta in Champions League. Luis Suárez porta in vantaggio i padroni di casa su rigore dopo cinque minuti, ma i campioni austriaci pareggiano subito con una pregevole conclusione di Christoph Lang.

Quindi, il LASK dimostra la sua grande concretezza, prima con il gol in contropiede di Saša Kalajdžić e poi con la rapidità e la precisione di Kryštof Daněk. Suárez segna la sua seconda rete nel finale, ma il LASK difende il risultato e conquista una vittoria memorabile.

Player of the Match: Xavier Mbuyamba (LASK)

La splendida rete di Carlos Augusto in contropiede regala la prima vittoria stagionale all'Inter, rimasta in dieci uomini, e infrange le speranze dello Shakhtar di conquistare una storico primo successo contro i nerazzurri.

Gli ospiti controllano la gara a tratti e si trovano addirittura in superiorità numerica dopo l'espulsione di Alessandro Bastoni a poco più di 20 minuti dalla fine. Il subentrato Henrikh Mkhitaryan, però, serve un assist magistrale per Augusto, che insacca al 77'.

Quindi, Josep Martínez compie una doppia parata decisiva e preserva il vantaggio dell'Inter, mettendo al sicuro i tre punti.

Player of the Match: Carlos Augusto (Inter)

Seconda vittoria consecutiva in Champions League per il Bruges. A iniziare meglio la gara, però, sono gli ospiti, che colpiscono un palo con Franjo Ivanović, impegnano più volte Yann Sommer e si vedono respingere un tiro di Junior Kadile sulla linea di porta. Tutto si ribalta alla fine del primo tempo, quando Hans Vanaken segna il primo gol in tap-in.

Nella ripresa arriva il raddoppio di Joaquin Seys e, dopo altri interventi decisivi di Sommer, Carlos Forbs chiude la gara con freddezza.

Player of the Match: Hans Vanaken (Club Brugge)

Isco decide la gara contro il Feyenoord e permette al Betis di conquistare la terza vittoria consecutiva al ritorno in Champions League. L'ex centrocampista del Real Madrid, vincitore della competizione per ben quattro volte, trasforma un rigore e diventa il primo giocatore del Betis a segnare in due gare consecutive della competizione.

Il Feyenoord dice comunque la sua in una una partita emozionante, con Anis Hadj Moussa sempre pericoloso, ma Gjivai Zechiël spreca la migliore occasione calciando sopra la traversa.

Player of the Match: Isco (Real Betis)

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