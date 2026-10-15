La Squadra della Settimana di Champions League: seconda giornata

La “Squadra della Settimana”, presentata da Hyundai, viene selezionata dal gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA, che dispone di un osservatore esperto incaricato di seguire ogni partita dallo stadio ed è supportato nelle sue scelte dall’Unità di Analisi delle partite UEFA con sede a Nyon, in Svizzera.

Stas Pokatilov, Sabah

La sua prestazione ha permesso alla squadra di ottenere un prezioso clean sheet e conquistare la prima vittoria nella fase campionato. Pokatilov ha fatto sei parate, pari a 1,4 gol evitati – più di qualsiasi altro portiere questa settimana. La sua straordinaria parata su Lukáš Provod sull'1-0 è la copertina di questo risultato.

Fredrik Sjøvold, Bodø/Glimt

Apparso improvvisamente in area di rigore per segnare l'unico gol della sfida contro il Dortmund, è stato decisivo sia in fase offensiva che difensiva vincendo tanti uno contro uno con grinta e freddezza.

Jeff Chabot, Stuttgart

Il difensore centrale ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenere la porta inviolata dello Stuttgart contro lo Slovan, effettuando 11 respinte, bloccando tre tiri e vincendo tutti i duelli e i contrasti, di cui cinque in elevazione.

Henrik Falchener, Viking

Protagonista della grande prestazione difensiva del Viking contro il Bayern, ha effettuato più respinte (sei) di qualsiasi altro giocatore impegnato nella seconda giornata.

Maxi Araújo, Sporting CP

Il terzino dello Sporting ha avuto un ruolo determinante nella vittoria per 2-0 in casa del Lens: la sua aggressività in difesa gli ha permesso di effettuare quattro respinte e dieci recuperi palla – questi ultimi a pari merito al primo posto nella speciale classifica di questa giornata.

Vitinha, Paris

Oltre ad aver segnato un gol di grande bellezza, il fantasista portoghese è stato il protagonista assoluto del dominio del centrocampo del Paris nella prima frazione di gioco in casa del City, facendosi trovare sempre attento in fase di possesso palla e pronto a reagire sui palloni vaganti.

Johan Manzambi, Aston Villa

Manzambi ha celebrato il suo 21° compleanno con una prestazione maiuscola contro il Fenerbahçe, sbloccando la partita con il suo primo gol nella competizione. A impreziosire la sua prova, una serie di passaggi capaci di spezzare le linee avversarie e un grande contributo in fase di non possesso.

Lamine Yamal, Barcelona

Lo spagnolo ha illuminato un’altra serata di UEFA Champions League, fornendo gli assist per entrambe le reti segnate poco dopo l’inizio del secondo tempo, grazie alle quali il Barcelona ha preso il controllo della partita in casa del Galatasaray: prima con un fantastico cross e poi con una serie di giocate sublimi.

Bradley Barcola, Liverpool

Ha segnato i suoi primi gol con la maglia del Liverpool in grande stile, firmando una tripletta, la prima della sua carriera. Una prestazione impreziosita dalla capacità di fare la differenza nell’uno contro uno e dalla costante ricerca della profondità, che lo ha reso una minaccia continua per la difesa avversaria.

Nicolò Tresoldi, Club Brugge

L'attaccante ha vissuto una serata da sogno coronata da una tripletta realizzata contro l'Inter a San Siro, distinguendosi non solo per la precisione sotto porta, ma anche per i movimenti, la capacità di tenere palla e l'intesa con i compagni di squadra.

Harry Kane, Bayern

Il centravanti inglese del Bayern ha segnato per la nona partita consecutiva di Champions League: l'attaccante ha realizzato due gol e ha messo lo zampino anche sul terzo che si è dimostrato decisivo ai fini del risultato.