Riepilogo seconda giornata Champions League: cadono Inter e Napoli, vittorie per Arsenal, Barcelona e Sporting

Alla seconda giornata di UEFA Champions League, tre squadre centrano la seconda vittoria consecutiva: l'Arsenal supera agevolmente il Lille, il Barcelona vince in rimonta e lo Sporting CP trionfa a Lens. Male le italiane, con l'Inter che crolla in casa contro il Bruges e il Napoli sconfitto sul campo del Villarreal.

UEFA.com riepiloga le partite di martedì.

Classifica fase campionato

Il Barça prolunga la sua striscia vincente in questo inizio di stagione con una netta vittoria in rimonta a Istanbul. Aleksei Batrakov porta in vantaggio i padroni di casa a sorpresa con un tiro deviato, ma João Cancelo pareggia con una pregevole conclusione poco prima dell'intervallo.

Due gol in poco più di tre minuti a inizio ripresa riportano la gara nelle mani del Barça: Lamine Yamal serve gli assist per il colpo di testa vincente di Fermin López e per il gol di Anthony Gordon dalla corta distanza, mentre il subentrato Karim Adeyemi firma il poker con un preciso rasoterra a metà del secondo tempo.

Player of the Match: Lamine Yamal (Barcelona)

Saka è stato protagonista per l'Arsenal Getty Images

Un gol e un assist del subentrato Bukayo Saka permettono all'Arsenal di salire a sei punti. Bruno Guimarães è il giocatore che va più vicino al gol prima dell'intervallo, mentre il Lille si difende con tenacia: il portiere ospite Berke Özer respinge il tiro del centrocampista ed è pronto a deviare la ribattuta di Viktor Gyökeres.

Una precisa conclusione a scavalcare da posizione angolata di Jurriën Timber sblocca il risultato a 19' dal termine, poi Saka entra dalla panchina, crossa per il raddoppio di Eberechi Eze e segna su passaggio di Kai Havertz.

Player of the Match: Jurriën Timber (Arsenal)

Luis Suárez diventa il miglior marcatore di sempre dello Sporting CP in UEFA Champions League e gli permette di rimanere a punteggio pieno. Dopo aver realizzato con maestria il suo settimo gol nella competizione, Suárez si vede deviare un tiro in calcio d'angolo da Robin Risser, poi Franjo Ivanović colpisce un legno dalla distanza per il Lens.

Nella ripresa, il portiere ospite Kaique Pereira devia sopra la traversa un tiro da lontano di Amadou Haidara, ma poi Issa Doumbia mette al sicuro i tre punti insaccando con freddezza su uno splendido passaggio filtrante di Silas Andersen.

Player of the Match: Luis Suárez (Sporting CP)

Anche se Harry Kane segna per la nona gara consecutiva di Champions League, il Bayern non va oltre il pareggio in Norvegia. Gianni Stensness porta in vantaggio i padroni di casa su calcio d'angolo dopo appena due minuti, mentre Peter Christiansen raddoppia in contropiede nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa, Kane trasforma un rigore e poi ristabilisce la parità con un colpo di testa. Luis Díaz porta avanti i campioni di Germania finalizzando una bella azione e completa apparentemente la rimonta, ma il gol di testa di Herman Haugen nel finale regala il primo punto in Champions League al Viking.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern München)

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Nicolò Tresoldi si porta a casa il pallone della partita dopo aver segnato una tripletta AFP via Getty Images

Con tre gol, Nicolò Tresoldi firma l'impresa del Club Brugge nell'emozionante gara di San Siro. L'attaccante, nato in Italia, apre le marcature su rigore, ma Lautaro Martínez pareggia con una splendida conclusione in girata. Quindi, Tresoldi sfrutta un rimpallo fortunoso dopo un rapido contropiede e segna il secondo gol personale, per poi fare tripletta dalla corta distanza.

Dopo la seconda rete di Martínez, Romeo Vermant segna il gol del 4-2 per il Bruges, ma Ange-Yoan Bonny accorcia al 93' e accende gli ultimissimi minuti di gioco.

Player of the Match: Nicolò Tresoldi (Club Brugge)

Pablo Barrios segna al 1' e getta le basi della meritata vittoria dell'Atletico Madrid. Dopo la rete del centrocampista, che buca Ayden Heaven, Alejandro Grimaldo colpisce palo su punizione, poi Julián Alvarez fa altrettanto con una conclusione al volo nel secondo tempo.

Bruno Fernandes ha la possibilità di pareggiare, ma il suo tiro a giro si infrange sulla traversa. Dopo l'espulsione di Leny Yoro, il subentrato Ademola Lookman insacca a porta vuota dopo un tiro respinto di Jonathan David e suggella la vittoria.

Player of the Match: Álex Baena (Atlético de Madrid)

Il Sabah conquista la sua prima vittoria nel tabellone principale di Champions League. Dopo un primo tempo equilibrato, Kaheem Parris sblocca il risultato al 49' minuto con una bella conclusione a giro di prima intenzione. Lo Slavia cerca il pareggio e lo sfiora quando la conclusione ravvicinata di Lukáš Provod viene parata magistralmente da Stas Pokatilov.

Nel finale, gli ospiti continuano ad attaccare in massa ma vengono colpiti in contropiede da Joy-Lance Mickels, che segna da fuori area cogliendo il portiere fuori dai pali.

Player of the Match: Joy-Lance Mickels (Sabah)

Il Villarreal ha messo fine a una lunga attesa conquistando una vittoria in Champions League AFP via Getty Images

La squadra spagnola si riprende dopo essere andata in svantaggio e interrompe una serie di 12 partite senza vittorie in Champions League. Nonostante il gol di Amir Rrahmani dopo otto minuti, gli uomini di Iñigo Pérez reagiscono con forza.

Il Sottomarino Giallo ribalta la gara con i gol di Georges Mikautadze e Santiago Mouriño in quattro minuti a metà del primo tempo, mentre il Napoli rialza la testa solo sporadicamente. A 4' dalla fine, però, il subentrato Tani Oluwaseyi chiude definitivamente i conti.

Player of the Match: Santiago Mouriño (Villarreal)

Il primo gol di Brajan Gruda in Champions League rimette in carreggiata il Lipsia in una partita dominata dai portieri. Gruda si avventa su una respinta su un calcio d'angolo di David Raum e fa partire un tiro dal limite che, per una volta, Matěj Kovář non riesce a respingere.

In precedenza, Kovář era intervenuto su una sforbiciata di Ridle Baku, mentre Maarten Vandevoordt aveva parato un rigore di Ivan Perišić al 19'. La rete di Gruda al 75' si rivela decisiva e regala al Lipsia la prima vittoria dopo la sconfitta a Como.

Player of the Match: Brajan Gruda (Leipzig)

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