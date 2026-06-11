Leggi le analisi tecniche ufficiali del 2025/26

La prima parte delle analisi tecniche relative alle quattro principali competizioni europee per club è ora disponibile, mentre i report completi di UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League saranno pubblicati prima dell'inizio della stagione 2026/27.

Le prime sezioni presentano i profili del Giocatore della Stagione e della Rivelazione della Stagione di ciascuna competizione, insieme alle parti dedicate alla Squadra della Stagione e ai Gol della Stagione. Il focus principale delle analisi si concentra sulle caratteristiche tattiche chiave evidenziate dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA.

La prima parte dell'analisi tecnica della Champions League evidenzia l'organizzazione difensiva e la compattezza nelle zone centrali dell'Arsenal durante la finale di Budapest contro il Paris, con un'analisi approfondita dei movimenti e delle rotazioni di posizione.

Il Paris Saint-Germain solleva il trofeo della UEFA Champions League Getty Images

Gli Osservatori Tecnici UEFA della finale di Women's Champions League hanno analizzato come la flessibilità tattica e la qualità individuale del Barcelona abbiano permesso alle catalane di superare l'aggressivo avvio dell'OL Lyonnes nella sfida decisiva di Oslo.

Il report dedicato alla finale di Europa League si concentra invece sulle soluzioni tattiche adottate da Unai Emery e sulle giocate decisive che hanno contribuito al convincente successo dell'Aston Villa contro il Freiburg a Istanbul. Infine, il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA della finale di Conference League, disputata a Lipsia, approfondisce la superiorità del Crystal Palace nella zona centrale del campo e la solidità della sua organizzazione difensiva, fattori determinanti nella vittoria sul Rayo Vallecano.

Leggi le analisi tecniche UEFA

Gli Osservatori Tecnici UEFA sono allenatori esperti ed ex giocatori che collaborano con l'unità di analisi delle prestazioni UEFA per produrre report su ogni competizione UEFA per squadre nazionali e club. Le analisi tecniche delle stagioni precedenti sono disponibili qui: https://it.uefatechnicalreports.com/.

Il Barcelona ha vinto la UEFA Women's Champions League Getty Images

Chi erano gli Osservatori Tecnici UEFA per le competizioni per club 2025/26?

UEFA Champions League

David Adams (WAL), Wayne Allison (ENG), Davide Ancelotti (ITA), Aljoša Asanović (CRO), Rafa Benítez (ESP), Packie Bonner (IRL), Michael Carrick (ENG), Frank de Boer (NED), Sean Dyche (ENG), Rui Faria (POR), Dušan Fitzel (CZE), Steffen Freund (GER), Ryan Giggs (WAL), Avram Grant (ISR), Roy Hodgson (ENG), Steve Holland (ENG), David James (ENG), Aitor Karanka (ESP), Stefan Kuntz (GER), Ioan Lupescu (ROU), Claude Makélélé (FRA), Roberto Martínez (ESP), Gaizka Mendieta (ESP), Michael O'Neill (NIR), Mixu Paatelainen (FIN), Ange Postecoglou (AUS), Willi Ruttensteiner (AUT), Ole Gunnar Solskjær (NOR), Sir Gareth Southgate (ENG), Erik ten Hag (NED), Fatih Terim (TUR), Edin Terzić (GER), Vasilis Tsiartas (GRE), Mark van Bommel (NED)

UEFA Women's Champions League

Britta Carlson (GER), Lluís Cortés (ESP), Corinne Diacre (FRA), Irene Fuhrmann (AUT), Gemma Grainger (ENG), Nora Häuptle (SUI), Jayne Ludlow (WAL), Jarmo Matikainen (FIN), Joe Montemurro (AUS), Tanya Oxtoby (AUS), Anna Signeul (SWE), Martin Sjögren (SWE), Martina Voss-Tecklenburg (GER)

UEFA Europa League

David Adams (WAL), Wayne Allison (ENG), Aljoša Asanović (CRO), Justin Cochrane (ENG), Håkan Ericson (SWE), Rui Faria (POR), Steve Holland (ENG), Jan Pedder Jalland (NOR), David James (ENG), Pål Arne Johansen (NOR), Mixu Paatelainen (FIN), Willi Ruttensteiner (AUT), Leif Gunnar Smerud (NOR), Vasilis Tsiartas (GRE), Zlatko Zahovič (SVN)

UEFA Conference League

David Adams (WAL), Packie Bonner (IRL), Constantinos Charalambides (CYP), Justin Cochrane (ENG), Savvas Constantinou (CYP), Dušan Fitzel (CZE), Jan Peder Jalland (NOR), David James (ENG), Hans Leitert (AUT), Haakon Lunov (NOR), Marians Pahars (LVA), Dimitris Papadopoulos (GRE), Leif Gunnar Smerud (NOR), Štefan Tarkovič (SVK), Vasilis Tsiartas (GRE)