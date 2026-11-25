Dopo le rispettive doppiette alla quinta giornata, Luis Suárez e Kylian Mbappé raggiungono Tasos Douvikas in testa alla classifica marcatori della UEFA Champions League 2026/27 con sei gol. A una sola rete di distanza ci sono Erling Haaland, Donyell Malen e Nicolò Tresoldi, mentre Harry Kane, Raphinha e Serhou Guirassy sono tra gli otto giocatori a quota quattro.

Classifica marcatori della Champions League 2026/27 6 Tasos Douvikas (Como)

6 Kylian Mbappé (Real Madrid)

6 Luis Suárez (Sporting CP) 5 Erling Haaland (Man City)

5 Donyell Malen (Roma)

5 Nicolò Tresoldi (Club Brugge) 4 Aleksei Batrakov (Galatasaray)

4 Ousmane Dembélé (Paris)

4 Ermedin Demirović (Stuttgart)

4 Bruno Fernandes (Man Utd)

4 Serhou Guirassy (Dortmund)

4 Harry Kane (Bayern München)

4 Raphinha (Barcelona)

4 Fabián Ruiz (Paris)﻿

Capocannoniere della scorsa edizione, Mbappé ha segnato in tutte e cinque le partite del 2026/27. La doppietta nel 5-1 contro il PSV Eindhoven alla quinta giornata è arrivata nella sua settima gara consecutiva di Champions League a segno, ma anche la prima in cui ha segnato più di un gol dall'ottava giornata della scorsa stagione.

Anche Suárez ha segnato alla quinta giornata, portando il suo bottino stagionale a sei reti e contribuendo al 2-2 tra Sporting e Manchester United. Il colombiano era andato a referto nelle prime tre partite, con una doppietta nella gara della terza giornata persa contro il LASK.

Dopo aver segnato una rete in ciascuna delle prime tre giornate, Tasos Douvikas ha realizzato una tripletta alla quarta, trascinando il Como a una travolgente vittoria per 9-1 sul campo del Lens. Il risultato ha stabilito il nuovo record per la vittoria esterna più ampia nella storia della Champions League, eguagliando anche il margine più ampio mai registrato in assoluto nella competizione. Alla quinta giornata, però, l'attaccante greco è rimasto a secco.

Erling Haaland e Nicolò Tresoldi sono saliti a quota cinque gol alla quarta giornata. Il norvegese aveva firmato la rete decisiva del Manchester City contro il Leipzig, mentre Tresoldi era stato protagonista alla seconda giornata con una tripletta sul campo dell'Inter e ha realizzato il primo gol del Club Brugge nella vittoria per 2-1 contro il PSV Eindhoven. Nessuno dei due è però andato a segno alla quinta giornata, quando il quinto gol stagionale di Donyell Malen ha regalato alla Roma un onorevole 2-2 sul campo del Paris Saint-Germain.

A segno nella stessa partita anche Ousmane Dembélé, che raggiunge il gruppo di inseguitori a quota quattro. Tra questi c'è Bruno Fernandes, autore di una doppietta per il Manchester United contro lo Sporting.﻿

Classifica marcatori completa

Classifica di assist in Champions League 2026/27

Arda Güler ha servito due assist alla quinta giornata, raggiungendo Nico Paz a cinque. Il centrocampista del Como, però, ha anche segnato tre gol contro l'unico del madridista.

5 Nico Paz (Como)

5 Arda Güler (Real Madrid)

4 Brahim Díaz (Real Madrid)

4 Lamine Yamal (Barcelona)

Classifica assist completa

Triplette in Champions League 2026/27

Nella Champions League 2026/27 ci sono state sei triplette finora, l'ultima delle quali è stata di Tasos Douvikas del Como alla quarta giornata. Nella stagione 2024/25 ce ne sono state 12 in totale, mentre nella precedente erano state otto.

Ermedin Demirović (Stuttgart - Viking 3-1, 09/09/2026)

Ferran Torres (Paris - Slovan Bratislava 6-1, 09/09/2026)

Nicolò Tresoldi (Inter - Club Brugge 3-4, 13/10/2026)

Bradley Barcola (LASK - Liverpool 3-6, 14/10/2026)

Phil Foden (Man City - AEK Athens 5-1, 20/10/2026)

Tasos Douvikas (Lens - Como 1-9, 04/11/2026)

Capocannonieri della Champions League per stagione (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé sono tra i nomi più celebri che hanno vinto la classifica cannonieri di Champions League in più di un'occasione.

Ronaldo ha raggiunto questo traguardo per ben sette volte, contro le sei di Messi. Ruud van Nistelrooy è arrivato primo in classifica tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività dominano Haaland e Mbappé con due vittorie a testa.

2025/26 Kylian Mbappé (Paris) 15

2024/25 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24 Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23 Erling Haaland (Man City) 12

2021/22 Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21 Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20 Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19 Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07 Kaká (AC Milan) 10

2005/06 Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04 Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01 Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000 Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99 Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98 Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97 Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96 Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95 George Weah (Paris) 7

1993/94 Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93 Franck Sauzée (Marseille) 5

I migliori marcatori di tutti i tempi della Champions League