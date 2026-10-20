Classifica marcatori Champions League: Ermedin Demirović, Serhou Guirassy, Erling Haaland e Nicolò Tresoldi in testa

La classifica marcatori della UEFA Champions League è attualmente dominata da quattro giocatori: Ermedin Demirović, Serhou Guirassy, Erling Haaland e Nicolò Tresoldi.

Classifica marcatori della Champions League 2026/27 4 Ermedin Demirović (Stuttgart)

4 Serhou Guirassy (Dortmund)

4 Erling Haaland (Man City)

4 Nicolò Tresoldi (Club Brugge) 3 Bradley Barcola (Liverpool)

3 Ousmane Dembélé (Paris)

3 Phil Foden (Man City)

3 Harry Kane (Bayern München)

3 Alexis Mac Allister (Liverpool)

3 Donyell Malen (Roma)

3 Ferran Torres (Paris)

3 Nicolas Jackson (Aston Villa)

Tresoldi ha segnato il suo primo gol su rigore nella sconfitta alla prima giornata contro l'Aston Villa, ma ha realizzato una tripletta contro l'Inter a San Siro ed è balzato in testa alla classifica.

Anche Demirović ha segnato una tripletta, contro il Viking alla prima giornata, quindi ha segnato nella partita successiva ma è rimasto a secco nell'1-1 contro l'Atletico.

Erling Haaland ha realizzato una doppietta nelle prime due partite del Manchester City ma è stato assente alla terza giornata, mentre Serhou Guirassy, capocannoniere a pari merito nella stagione 2024/25, ha messo a segno due gol contro il Villarreal e due contro il Sabah.

Otto giocatori sono a quota tre gol: tra questi ci sono Bradley Barcola, Ferran Torres e Phil Foden, autori di una tripletta, ma anche Harry Kane, Ousmane Dembélé, Nicolas Jackson, Alexis Mac Allister e Donyell Malen.﻿

Classifica marcatori completa

Classifica di assist in Champions League 2026/27

Lamine Yamal è in testa alla classifica dopo due assist in ciascuna nelle prime due partite. Alla terza giornata ha anche segnato, salendo a cinque contributi offensivi: davanti a lui di una lunghezza ci sono Ousmane Dembélé e Donyell Malen, che hanno totalizzato tre gol e tre assist ciascuno.

4 Lamine Yamal (Barcelona)

3 Carlos Forbs (Club Brugge)

3 Ousmane Dembélé (Paris)

3 Yvan Dibango (LASK)

3 Donyell Malen (Roma)

3 Kostas Tsimikas (Liverpool)

Classifica assist completa

Triplette in Champions League 2026/27

Nella Champions League 2026/27 ci sono state cinque triplette finora, l'ultima delle quali è stata di Phil Foden alla terza giornata. Nella stagione 2024/25 ce ne sono state 12 in totale, mentre nella precedente erano state otto.

Ermedin Demirović (Stuttgart - Viking 3-1, 09/09/2026)

Ferran Torres (Paris - Slovan Bratislava 6-1, 09/09/2026)

Nicolò Tresoldi (Inter - Club Brugge 3-4, 13/10/2026)

Bradley Barcola (LASK - Liverpool 3-6, 14/10/2026)

Phil Foden (Man City - AEK Athens 5-1, 20/10/2026)

Capocannonieri della Champions League per stagione (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Haaland e Kylian Mbappé sono tra i nomi più celebri che hanno vinto la classifica cannonieri di Champions League in più di un'occasione.

Ronaldo ha raggiunto questo traguardo per ben sette volte, contro le sei di Messi. Ruud van Nistelrooy è arrivato primo in classifica tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività dominano Haaland e Mbappé con due vittorie a testa.

2025/26 Kylian Mbappé (Paris) 15

2024/25 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24 Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23 Erling Haaland (Man City) 12

2021/22 Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21 Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20 Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19 Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07 Kaká (AC Milan) 10

2005/06 Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04 Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01 Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000 Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99 Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98 Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97 Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96 Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95 George Weah (Paris) 7

1993/94 Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93 Franck Sauzée (Marseille) 5

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