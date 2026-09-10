Club Brugge nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Finalista di Coppa dei Campioni nel 1977/78, il Club Brugge ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League tre volte nelle ultime quattro stagioni. Ecco il profilo dei campioni del Belgio.

In breve: Club Brugge Ranking UEFA: 23

Qualificazione: primo posto in Belgio

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League Ranking UEFA alla fine della stagione 2025/26.

Partite e i risultati del Club Brugge in Champions League

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Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa del Club Brugge per la Champions League?

La lista dei convocati del Club Brugge per la Champions League può essere consultata qui.

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Allenatore: Ivan Leko

Centrocampista del Club Brugge dal 2005 al 2009, Leko è tornato ad allenare la squadra nel dicembre 2025. Nelle due stagioni alla guida (2017-2019) ha vinto il campionato e la Supercoppa belga. Ha inoltre contribuito alla vittoria della Coppa del Belgio con l'Anversa nel 2019/20 e ha portato l'Hajduk Spalato al trionfo in Coppa di Croazia nel 2022/23, prima di rivincere il campionato con il Club Brugge nel 2025/26.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Hans Vanaken

Il nazionale belga ha 34 anni ma rimane il fulcro del Club Brugge, dettando i ritmi di gioco a centrocampo. Arrivato dal Lokeren nell'estate del 2015, ha già superato le 550 presenze in tutte le competizioni e i 150 gol con la maglia del club. La scorsa stagione ha raggiunto quota 100 presenze nelle competizioni UEFA.

Gol classici del Club Brugge in Champions League

Grande acquisto estivo: Yann Sommer

Sommer ha raggiunto due finali di Champions League in tre stagioni con l'Inter prima di approdare al Bruges quest'estate. Trentotto anni a dicembre, il portiere ha collezionato 94 presenze con la nazionale svizzera e ha totalizzato più presenze nelle competizioni UEFA per club di ogni altro suo connazionale.

Dove guardare le partite del Club Brugge

Osservato speciale: Joaquin Seys

Il terzino veste la maglia del Club Brugge da quando aveva sette anni e ha esordito in prima squadra nell'estate del 2024. Da allora è sempre stato un elemento versatile e importante, come dimostrano le otto presenze da titolare in Champions League e i due assist serviti la scorsa stagione. Ha inoltre debuttato con la nazionale belga maggiore nell'ottobre del 2025, quindi ha partecipato ai Mondiali.

La stagione 2025/26 del Club Brugge

Dopo aver sostituito il tecnico Nicky Hayen con Ivan Leko a stagione iniziata, il Bruges ﻿è uscito contro l'Atletico negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League. A livello nazionale, però, si è consolato vincendo il campionato per la ventesima volta.

Qual è il miglior piazzamento del Club Brugge in Champions League?

Il Club Brugge non ha mai vinto la Champions League ma ha raggiunto la finale di Coppa dei Campioni nel 1977/78. Ha anche giocato la finale di Coppa UEFA Cup nel 1975/76, perdendo contro il Liverpool.

Lo sapevi? Il Club Brugge ha perso la finale di Coppa dei Campioni del 1978 contro il Liverpool a Wembley dopo aver battuto squadre come Atletico Madrid e Juventus.

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