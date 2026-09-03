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Confermate le rose per la fase campionato di Champions League

giovedì 3 settembre 2026

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Champions League hanno confermato le proprie rose per la fase campionato.

Confermate le rose per la fase campionato di Champions League
UEFA via Getty Images

Le 36 partecipanti alla UEFA Champions League hanno comunicato le proprie rose per la fase campionato, che prende il via martedì 8 settembre.

Clicca sui link di seguito per vedere le rose.

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Aston Villa

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B Dortmund

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Bayern München

Bodø/Glimt

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Como

Fenerbahçe

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Lens

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Liverpool

Man City

Man United

Napoli

PSV

﻿﻿Paris

Porto

Real Betis

Real Madrid

Roma

S. Bratislava

Sabah

Shakhtar

Slavia Praha

Sporting CP

Stuttgart

Viking

Villarreal

Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle rose, clicca qui.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 3 settembre 2026