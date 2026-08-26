Champions League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

Le 36 squadre in corsa per la UEFA Champions League sono state suddivise in quattro fasce in vista del sorteggio della fase campionato, trasmesso in diretta su UEFA.com, UEFA.tv e sull’app della Champions League dalle 18:00 CET di giovedì 27 agosto.

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Champions League 2026/27: le fasce per il sorteggio della fase campionato

Fascia 1

Paris (FRA)

Bayern München (GER)

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Arsenal (ENG)

Barcelona (ESP)

Atleti (ESP)

Fascia 2

B. Dortmund (GER)

Roma (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG)

Porto (POR)

Man Utd (ENG)

Club Brugge (BEL)

Real Betis (ESP)

PSV (NED)

Fascia 3

Feyenoord (NED)

Lille (FRA)

Bodø/Glimt (NOR)

Napoli (ITA)

Leipzig (GER)

Villarreal (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Shakhtar (UKR)

Galatasaray (TUR)

Fascia 4

Slavia Praha (CZE)

S. Bratislava (SVK)

Stuttgart (GER)

AEK Athens (GRE)

LASK (AUT)

Como (ITA)

Lens (FRA)

Viking (NOR)

Sabah (AZE)

Il calendario delle partite di Champions League con le date delle partite e gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 29 agosto.

Sorteggio fase campionato: la guida

Quando si giocano le partite di Champions League di questa stagione?

Fase campionato

Giornata 1: 8–10 settembre 2026

Giornata 2: 13/14 ottobre 2026

Giornata 3: 20/21 ottobre 2026

Giornata 4: 3/4 novembre 2026

Giornata 5: 24/25 novembre 2026

Giornata 6: 8/9 dicembre 2026

Giornata 7: 19/20 gennaio 2027

Giornata 8: 27 gennaio 2027

Fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16/17 e 23/24 febbraio 2027

Ottavi di finale: 9/10 e 16/17 marzo 2027

Quarti di finale: 6/7 e 13/14 aprile 2027

Semifinali: 27/28 aprile e 4/5 maggio 2027

Finale: 5 giugno 2027 (Madrid)

Le date chiave