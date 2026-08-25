Riepilogo ritorno spareggi di Champions League: Fenerbahçe, AEK Athens, Viking e Slovan Bratislava completano il quadro della fase campionato

Tutte le squadre che si sfideranno nella prossima fase campionato di UEFA Champions League sono ora confermate. Le gare di mercoledì hanno permesso a Fenerbahçe, Viking, AEK Athens e Slovan Bratislava di staccare il pass per il sorteggio in programma domani a Monaco.

Sabah, Bodø/Glimt e LASK, invece, hanno confermato la loro presenza nella prossima Champions League grazie ai successi ottenuti nelle gare di martedì.

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Le squadre della fase campionato AEK Athens (GRE), Arsenal (ENG), Aston Villa (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Bodø/Glimt (NOR), Borussia Dortmund (GER), Club Brugge (BEL), Como (ITA), Fenerbahçe (TUR), Feyenoord (NED), Galatasaray (TUR), Inter (ITA), LASK (AUT), Leipzig (GER), Lens (FRA), Lille (FRA), Liverpool (ENG), ﻿Man City (ENG), Man United (ENG), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED), Real Betis (ESP), Real Madrid (ESP), Roma (ITA), Sabah (AZE), Shakhtar (UKR), Slavia Praha (CZE), Slovan Bratislava (SVK), Sporting CP (POR), Stuttgart (GER), Viking (NOR), Villarreal (ESP)



Mercoledì 26 agosto

Highlights: Lyon - Fenerbahçe 1-2 (2-3 tot.)

l Fenerbahçe supera il turno di qualificazione di Champions League per la prima volta dalla stagione 2008/09, grazie a una vittoria spettacolare sul campo del Lyon.

Dopo l’1-1 dell’andata, il club turco si porta in vantaggio prima dell’intervallo grazie a due gol in rapida successione di Vedat Muriqi e Archie Brown.

Nella ripresa i padroni di casa reagiscono e accorciano le distanze con Malick Fofana, ma, nonostante la pressione esercitata fino alla fine, il Lyon non riesce a trovare il gol del pareggio.

Statistica chiave: al quinto tentativo, il Fenerbahçe si impone per la prima volta in un doppio confronto UEFA contro una squadra francese.

Highlights: Viking - GNK Dinamo 3-1 (tot: 5-3)

Il Viking raggiunge per la prima volta la fase campionato della Champions League dopo aver superato il GNK Dinamo al termine di una sfida avvincente.

Arbër Hoxha porta in vantaggio gli ospiti, ma Zlatko Tripić ristabilisce la parità su calcio di rigore, lasciando il risultato in equilibrio all’intervallo.

Nella ripresa, però, il Viking prende il controllo della sfida e trova due gol in poco tempo. Edvin Austbø firma il sorpasso con una potente conclusione, prima che il tiro deviato di Tobias Moi assicuri alla squadra norvegese il passaggio del turno.

Statistica chiave: l'unica presenza precedente del Viking in una fase di campionato/fase a gironi risale alla Coppa UEFA 2005/06.

Highlights: AEK Athens - Levski Sofia 4-0 (4-0 tot.)

Una netta vittoria nella gara di ritorno contro il Levski permette all’AEK di conquistare un posto nella fase campionato di Champions League per la prima volta dalla stagione 2018/19.

Luka Jović sblocca il risultato in avvio, insaccando di testa un cross di Lazaros Rota, prima che una doppietta nel giro di pochi minuti di Barnabás Varga porti l’AEK sul 3-0 all’intervallo.

Nella ripresa, Răzvan Marin cala il poker su calcio di rigore, battendo con freddezza il portiere Svetoslav Vutsov.

Statistica chiave: l'AEK ha vinto nove delle ultime 11 partite UEFA in casa (P1 S1).

Il gol di Cristian Martínez al 100' regala allo Slovan Bratislava l’accesso alla fase campionato grazie alla vittoria sul campo del Celje.

Andraž Šporar porta in vantaggio la squadra slovacca al 18' con un delizioso pallonetto, ma 16 minuti più tardi Svit Sešlar ristabilisce la parità su calcio di rigore.

Nella ripresa Yaya Dukuly colpisce il palo, mentre Roman Čerepkai fa altrettanto di testa dall’altra parte. Le due squadre restano così in equilibrio per tutta la durata dei tempi regolamentari.

Nei supplementari, Martínez trova il gol decisivo con una conclusione morbida dopo la grande progressione di Nino Marcelli dalla linea di metà campo. Il Celje sfiora nuovamente il pareggio, ma Mario Kvesić colpisce il legno con un tiro a giro.

Statistica chiave: Lo Slovan ha vinto otto delle ultime dieci sfide su andata e ritorno disputate nelle competizioni UEFA.

Sorteggio fase campionato: la guida

Martedì 25 agosto

Highlights ritorno spareggi Champions League: LASK - Celtic 5-1 (tot: 5-4)

Il LASK conquista per la prima volta l’accesso alla fase campionato di Champions League, completando una memorabile rimonta ai danni del Celtic al termine di una sfida rocambolesca in Austria.

La squadra di Martin O’Neill si presenta al ritorno forte del 3-0 dell’andata e allunga ulteriormente con il bel gol di Callum McGregor nel primo tempo.

I padroni di casa, però, reagiscono: Moses Usor è il più lesto ad avventarsi sul pallone e a battere Viljami Sinisalo, accorciando le distanze, prima che Robert Ljubičić, a inizio ripresa, firmi il 2-1 con un rasoterra.

Il LASK continua a spingere e si riporta ulteriormente sotto grazie a Samuel Adeniran, che trova la rete con una conclusione dalla distanza. In pieno recupero, poi, il colpo di testa di Florian Flecker ristabilisce la parità nel doppio confronto e trascina la sfida ai tempi supplementari. A decidere tutto è ancora Adeniran, che al 109’ firma con un rasoterra il gol che completa una rimonta straordinaria.

Statistica chiave: si tratta della prima vittoria del LASK nelle ultime 12 partite disputate nelle competizioni UEFA (4 pareggi, 7 sconfitte).

Highlights ritorno spareggi Champions League: Sabah - H. Beer-Sheva 5-2 (tot: 6-4)

Orphe Mbina e Joy-Lance Mickels trovano entrambi la via del gol nei tempi supplementari e regalano al Sabah, all’esordio nella competizione, l’accesso alla fase campionato al termine di una sfida straordinaria a Baku.

Sconfitto 2-1 all’andata, il Sabah si ritrova subito a inseguire anche nel ritorno: dopo appena dieci minuti Igor Zlatanović porta avanti l’Hapoel. I padroni di casa reagiscono con Christian Nwachukwu, che al 37’ firma il pareggio, ma al 61’ Guy Mizrahi, con un pallonetto, ristabilisce per gli ospiti il doppio vantaggio nel punteggio complessivo.

A 16 minuti dalla fine Umarali Rakhmonaliev riapre tutto segnando il secondo gol del Sabah, mentre Tellur Mutallimov, a pochi secondi dal termine del recupero della ripresa, trova di testa su calcio d’angolo la rete che ristabilisce la parità nel doppio confronto.

Nei supplementari l’Hapoel resta in dieci per l’espulsione di Djibril Diop, arrivata un minuto prima del colpo di testa con cui Mbina porta avanti il Sabah. Al 115’ Mickels chiude definitivamente i conti, prima che anche Eliel Peretz venga espulso tra le fila degli ospiti.

Statistica chiave: il Sabah supera quattro turni di qualificazione e, insieme al Qarabağ, diventa una delle uniche due squadre azere di sempre a raggiungere la fase finale della competizione.﻿

Highlights ritorno spareggi Champions League: Bodø/Glimt - N.E.C. 3-0 (tot: 6-1)

Il Bodø/Glimt conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo grazie a un netto 3-0 sul N.E.C., completando il doppio confronto con un convincente 6-1 complessivo.

La partita si mette subito in salita per gli ospiti, che restano in dieci dopo appena tre minuti per l’espulsione del portiere Gonzalo Crettaz. Il Bodø prende quindi il controllo della gara, costruendo con pazienza e creando numerose occasioni. Ad aprire le marcature è Fredrik André Bjørkan, servito dal passaggio all’indietro di Sondre Auklend.

Poco prima dell’intervallo Auklend firma il raddoppio, mentre nella ripresa un’autorete di Deveron Fonville completa il successo dei padroni di casa.

Statistica chiave: il Bodø/Glimt ha segnato almeno due gol in 11 delle ultime 12 partite disputate nelle competizioni UEFA.