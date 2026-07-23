Mohamed Salah in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite

Segnando nella gara tra Liverpool e Galatasaray della stagione 2025/26, Mohamed Salah è diventato il primo giocatore africano a raggiungere quota 50 gol in UEFA Champions League: UEFA.com analizza in dettaglio le statistiche dell'attaccante egiziano nella competizione.

Le statistiche non includono le qualificazioni

Quanti gol ha segnato Mohamed Salah in Champions League?

Salah è undicesimo nella classifica marcatori assoluta della Champions League con 50 gol, a pari merito con Thierry Henry. Ha segnato due reti con il Basilea e una con la Roma prima delle 47 con il Liverpool.

Mohamed Salah in Champions League Totale

Partite: 98

Gol: 50 Per club

Basel: 6 presenze, 2 gol

Chelsea: 2 presenze, 0 gol

Roma: 7 presenze, 1 gol

Liverpool: 83 presenze, 47 gol

Salah esordito a livello ufficiale in Champions League con il Basel contro il Chelsea nella stagione 2013/14, segnando il gol del pareggio nella gara della fase a gironi vinta 2-1 a Stamford Bridge.

Da allora ha raggiunto numerosi traguardi, diventando ad esempio il miglior marcatore europeo di sempre del Liverpool e realizzando la tripletta più veloce nella storia della Champions League.

Come ha segnato Mohamed Salah in Champions League Di sinistro: 44 gol

Di destro: 6 gol In casa: 26 gol

In trasferta: 23 gol

In campo neutro: 1 gol Salah ha trasformato sei rigori in Champions League, di cui uno nella finale 2018/19, ma non ha mai segnato di testa.

Contro chi ha segnato Mohamed Salah in Champions League?

In Champions League, Salah ha segnato una sola tripletta, che però resta una delle più memorabili perché è stata la più veloce di sempre. È arrivata nel 7-1 contro i Rangers nella fase a gironi 2022/23: l'egiziano è entrato dalla panchina e ha segnato tre gol in sei minuti e 12 secondi tra il 75' e l'81'.

L'avversaria preferita di Salah è il Porto, contro cui ha segnato cinque gol in sei incontri.

Avversaria Partite Gol Ajax 4 2 Atalanta 2 1 Atleti 5 3 Barcelona 2 0 BATE Borisov 2 0 Bayern München 2 0 Benfica 2 0 Bologna 1 1 Chelsea 2 2 Crvena Zvezda 2 2 FCSB 2 0 Frankfurt 1 0 Galatasaray 3 1 Genk 2 1 Girona 1 1 Inter 2 1 Leipzig 3 2 Leverkusen 3 1 Lille 1 1 Manchester City 2 2 Maribor 2 3 Midtjylland 2 2 Milan 3 2 Marseille 1 0 Napoli 6 2 Rangers 2 4 Real Madrid 10 2 Roma 2 2 Paris 5 0 Porto 6 5 PSV 1 0 Qarabağ 1 1 Salzburg 2 3 Schalke 2 0 Sevilla 2 1 Spartak Moskva 2 1 Sporting CP 2 0 Tottenham 1 1 Villarreal 2 0

Quali record detiene Mohamed Salah in Champions League?