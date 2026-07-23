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Mohamed Salah in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite

giovedì 23 luglio 2026

L'attaccante egiziano ha raggiunto il traguardo dei 50 gol durante la UEFA Champions League 2025/26.

Mohamed Salah è il miglior marcatore africano di tutti i tempi in UEFA Champions League.
Mohamed Salah è il miglior marcatore africano di tutti i tempi in UEFA Champions League. Getty Images

Segnando nella gara tra Liverpool e Galatasaray della stagione 2025/26, Mohamed Salah è diventato il primo giocatore africano a raggiungere quota 50 gol in UEFA Champions League: UEFA.com analizza in dettaglio le statistiche dell'attaccante egiziano nella competizione.

Le statistiche non includono le qualificazioni

Quanti gol ha segnato Mohamed Salah in Champions League?

Salah è undicesimo nella classifica marcatori assoluta della Champions League con 50 gol, a pari merito con Thierry Henry. Ha segnato due reti con il Basilea e una con la Roma prima delle 47 con il Liverpool.

Mohamed Salah in Champions League

Totale
Partite: 98
Gol: 50

Per club
Basel: 6 presenze, 2 gol
Chelsea: 2 presenze, 0 gol
Roma: 7 presenze, 1 gol
Liverpool: 83 presenze, 47 gol

Salah esordito a livello ufficiale in Champions League con il Basel contro il Chelsea nella stagione 2013/14, segnando il gol del pareggio nella gara della fase a gironi vinta 2-1 a Stamford Bridge.

Da allora ha raggiunto numerosi traguardi, diventando ad esempio il miglior marcatore europeo di sempre del Liverpool e realizzando la tripletta più veloce nella storia della Champions League.

Come ha segnato Mohamed Salah in Champions League

Di sinistro: 44 gol
Di destro: 6 gol

In casa: 26 gol
In trasferta: 23 gol
In campo neutro: 1 gol

Salah ha trasformato sei rigori in Champions League, di cui uno nella finale 2018/19, ma non ha mai segnato di testa.

Contro chi ha segnato Mohamed Salah in Champions League?

In Champions League, Salah ha segnato una sola tripletta, che però resta una delle più memorabili perché è stata la più veloce di sempre. È arrivata nel 7-1 contro i Rangers nella fase a gironi 2022/23: l'egiziano è entrato dalla panchina e ha segnato tre gol in sei minuti e 12 secondi tra il 75' e l'81'.

L'avversaria preferita di Salah è il Porto, contro cui ha segnato cinque gol in sei incontri.

AvversariaPartiteGol
Ajax42
Atalanta21
Atleti53
Barcelona20
BATE Borisov20
Bayern München20
Benfica20
Bologna11
Chelsea22
Crvena Zvezda22
FCSB20
Frankfurt10
Galatasaray31
Genk21
Girona11
Inter21
Leipzig32
Leverkusen31
Lille11
Manchester City22
Maribor23
Midtjylland22
Milan32
Marseille10
Napoli62
Rangers24
Real Madrid102
Roma22
Paris50
Porto65
PSV10
Qarabağ11
Salzburg23
Schalke20
Sevilla21
Spartak Moskva21
Sporting CP20
Tottenham11
Villarreal20

Quali record detiene Mohamed Salah in Champions League?

  • Miglior marcatore africano nella storia della competizione (secondo posto: Didier Drogba con 44 gol)
  • Maggior numero di presenze per un giocatore africano nella storia della competizione (secondo posto: Didier Drogba con 92 presenze).
  • Miglior marcatore del Liverpool nella storia della competizione (secondo posto: Sadio Mané con 24 gol)
  • Tripletta più veloce di sempre in Champions League, in sei minuti e 12 secondi.
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 23 luglio 2026