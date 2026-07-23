Lionel Messi in Champions League: record, statistiche, contro chi ha segnato e confronto con Erling Haaland, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo
giovedì 23 luglio 2026
Intro articolo
Lionel Messi, uno dei più grandi giocatori di sempre nella UEFA Champions League, ha segnato 129 gol nella competizione e ha vinto tre finali. Scopri tutte le sue statistiche!
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Corpo articolo
Quanti gol ha segnato Lionel Messi in Champions League?
Nella sua incredibile carriera, Messi ha segnato 129 gol in 163 partite di Champions League prima di lasciare l'Europa per trasferirsi all'Inter Miami. Ha esordito nella competizione nella sconfitta per 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella fase a gironi nel dicembre 2004, e ha segnato il suo primo gol alla sua quinta presenza: la vittoria in casa per 5-0 contro il Panathinaikos nel novembre 2005.
Lionel Messi in Champions League
Totale
Partite: 163
Gol: 129
Per squadra
Barcelona: 149 partite, 120 gol
Paris: 14 partite, 9 gol
La stella dell'Argentina ha vinto tre finali di Champions League con il Barcelona (2009, 2011 e 2015), segnando in due occasioni, entrambe contro il Manchester United: nella finale del 2009 a Roma e nella finale del 2011 a Londra. Inoltre, aveva già esordito con i Blaugrana quando il Barcelona vinse il trofeo nel 2006, ma non scese in campo nella finale.
Messi ha lasciato il Barcelona per il Paris nel 2021, dopo aver segnato 120 gol in Champions League con la squadra catalana. Ne ha segnati altri nove durante la sua permanenza in Francia, gli ultimi due dei quali nel successo casalingo per 7-2 contro il Maccabi Haifa nell'ottobre 2022.
Come Lionel Messi ha segnato in Champions League
Piede sinistro: 107 (18 rigori)
Piede destro: 18
Di testa: 4
In casa: 78
In trasferta: 49
Campo neutro: 2
Nonostante sia alto solo 1,70, Messi è riuscito a segnare quattro gol di testa in Champions League.
Contro chi ha segnato Lionel Messi in Champions League?
L'attaccante argentino ha affrontato 44 squadre diverse in Champions League, non riuscendo a segnare solo contro quattro di esse: Atlético de Madrid, Inter, Rubin Kazan e Udinese. Il portiere che è rimasto più a lungo senza subire gol contro Messi in Europa è stato Júlio César dell'Inter – 270 minuti.
Messi ha segnato più gol contro l'Arsenal di qualsiasi altra squadra nelle competizioni UEFA – nove in 537 minuti distribuiti in sei partite. In media, si tratta di un gol ogni 59 minuti e 40 secondi.
|Avversaria
|Partite
|Minuti
|Gol
|Ajax
|3
|247
|6
|APOEL
|2
|180
|3
|Arsenal
|6
|537
|9
|Atleti
|4
|360
|-
|Basel
|2
|120
|2
|BATE
|1
|90
|2
|Bayern
|8
|720
|4
|Benfica
|3
|203
|1
|Bremen
|2
|49
|1
|Celtic
|6
|488
|8
|Chelsea
|10
|835
|3
|Club Brugge
|2
|180
|2
|Copenhagen
|2
|180
|3
|Dortmund
|2
|121
|1
|Dynamo Kyiv
|3
|270
|3
|Ferencváros
|1
|90
|1
|Inter
|4
|360
|-
|Juventus
|9
|748
|3
|Leipzig
|1
|90
|2
|Leverkusen
|3
|270
|7
|Liverpool
|4
|360
|2
|Lyon
|6
|538
|5
|Maccabi Haifa
|2
|180
|3
|Man City
|8
|720
|7
|Man United
|6
|512
|4
|Milan
|8
|720
|8
|Mönchengladbach
|1
|90
|1
|Napoli
|2
|180
|1
|Olympiacos
|2
|180
|1
|Panathinaikos
|4
|293
|4
|Paris
|10
|794
|6
|Plzeň
|2
|180
|3
|PSV
|2
|180
|4
|Rangers
|2
|180
|1
|Real Madrid
|4
|360
|2
|Roma
|4
|360
|2
|Rubin
|4
|237
|-
|Shakhtar
|4
|300
|3
|Slavia Praha
|2
|180
|1
|Spartak Moskva
|2
|180
|4
|Sporting CP
|4
|266
|1
|Stuttgart
|3
|270
|3
|Tottenham
|2
|117
|2
|Udinese
|1
|70
|-
|TOTAL
|163
|13,585
|129
In che minuti Lionel Messi ha segnato in Champions League?
Messi ha segnato sempre poco nei primi minuti, infatti, i suoi momenti della gara meno prolifici sono all'inizio di entrambi i tempi.
Al contrario, nelle fasi finali delle partite è sempre stato decisivo segnando 15 gol tra l'86' e il fischio finale.
|Minuto
|Gol (rigori)
|0-10
|7 (1)
|11-20
|14 (2)
|21-30
|17 (4)
|31-40
|17 (1)
|41-primo tempo
|10 (1)
|PRIMO TEMPO
|65 (9)
|46-55
|7 (2)
|56-65
|14 (2)
|66-75
|14 (2)
|76-85
|14 (2)
|86-fischio finale
|15 (1)
|SECONDO TEMPO
|64 (9)
|TOTALE
|129 (18)
Quante triplette ha segnato Lionel Messi in Champions League?
Lionel Messi ha segnato otto triplette nella massima competizione europea per club, e condivide il record di triplette in Champions League con Cristiano Ronaldo. Tutte e otto quelle triplette sono state realizzate con il Barcelona, comprese due sia nella stagione 2011/12 che in quella 2016/17. Tra le triplette della stagione 2011/12 sono compresi i cinque gol nel 7-1 contro il Leverkusen.
Il paragone dei gol di Lionel Messi in Champions League: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo
Rispetto agli standard di Erling Haaland, Messi ha avuto un esordio relativamente tranquillo nella sua carriera da goleador in Champions League: gli ci sono volute 23 presenze per raggiungere i dieci gol e 40 per segnare il ventesimo. Tuttavia, da quel momento in poi ha mantenuto una media di oltre un gol a partita ed è il più veloce ad aver raggiunto i 60, 70, 90 e 100 gol in Champions League.
|Giocatore
|10 gol
|20 gol
|30 gol
|40 gol
|50 gol
|60 gol
|70 gol
|80 gol
|90 gol
|100 gol
|Messi
|23 apps
|40
|48
|61
|66
|80*
|90*
|102
|109*
|123*
|Van Nistelrooy
|15
|27
|34
|45
|62
|Benzema
|14
|34
|50
|67
|88
|111
|126
|138
|149
|Mbappé
|15
|40
|51
|59
|79
|89
|98
|Lewandowski
|16
|36
|46
|61
|77
|85
|93
|100*
|110
|125
|Neymar
|19
|38
|49
|65
|C Ronaldo
|37
|56
|74
|82
|91
|98
|106
|116
|123
|137
|Haaland
|7
|14*
|25*
|35*
|49*
|Raúl
|22
|39
|57
|75
|97
|115
|139
|Kane
|12
|24
|45
|57
|66
|Haller
|6*
*record
Quali record della Champions League detiene Lionel Messi?
- Record di gol nella fase a gironi di Champions League: 80 (71 con il Barcellona)
- Record di gol agli ottavi di Champions League: 29
- Record presenze agli ottavi di finale di Champions League: 36 – record condiviso con Cristiano Ronaldo
- Più gol segnati in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League: 5 (Barcelona - Leverkusen, 07/03/12) – record condiviso con Erling Haaland
- Più gol segnati in un ottavo di finale (andata e ritorno) di Champions League: 6 (Barcelona - Leverkusen, 2011/12)
- Più gol segnati in una partita dei quarti di finale di Champions League: 4 (Barcelona - Arsenal, 06/04/2010)
- Più gol segnati con un singolo club in Champions League: 120 (Barcelona)
- Più gol segnati nelle prime 80/90 presenze in Champions League: 62/71
- Più gol segnati in Champions League prima di aver compiuto 25/26/27/28/29/30 anni: 51/59/67/77/83/94
- Maggior numero di stagioni consecutive di Champions League in gol: 18 - record condiviso con Karim Benzema