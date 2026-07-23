Lionel Messi in Champions League: record, statistiche, contro chi ha segnato e confronto con Erling Haaland, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo

Quanti gol ha segnato Lionel Messi in Champions League?

Nella sua incredibile carriera, Messi ha segnato 129 gol in 163 partite di Champions League prima di lasciare l'Europa per trasferirsi all'Inter Miami. Ha esordito nella competizione nella sconfitta per 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella fase a gironi nel dicembre 2004, e ha segnato il suo primo gol alla sua quinta presenza: la vittoria in casa per 5-0 contro il Panathinaikos nel novembre 2005.

Lionel Messi in Champions League Totale

Partite: 163

Gol: 129 Per squadra

Barcelona: 149 partite, 120 gol

Paris: 14 partite, 9 gol

La stella dell'Argentina ha vinto tre finali di Champions League con il Barcelona (2009, 2011 e 2015), segnando in due occasioni, entrambe contro il Manchester United: nella finale del 2009 a Roma e nella finale del 2011 a Londra. Inoltre, aveva già esordito con i Blaugrana quando il Barcelona vinse il trofeo nel 2006, ma non scese in campo nella finale.

Messi ha lasciato il Barcelona per il Paris nel 2021, dopo aver segnato 120 gol in Champions League con la squadra catalana. Ne ha segnati altri nove durante la sua permanenza in Francia, gli ultimi due dei quali nel successo casalingo per 7-2 contro il Maccabi Haifa nell'ottobre 2022.

Come Lionel Messi ha segnato in Champions League Piede sinistro: 107 (18 rigori)

Piede destro: 18 ﻿

Di testa: 4 In casa: 78

In trasferta: 49

Campo neutro: 2 Nonostante sia alto solo 1,70, Messi è riuscito a segnare quattro gol di testa in Champions League.

Contro chi ha segnato Lionel Messi in Champions League?

L'attaccante argentino ha affrontato 44 squadre diverse in Champions League, non riuscendo a segnare solo contro quattro di esse: Atlético de Madrid, Inter, Rubin Kazan e Udinese. Il portiere che è rimasto più a lungo senza subire gol contro Messi in Europa è stato Júlio César dell'Inter – 270 minuti.

Messi ha segnato più gol contro l'Arsenal di qualsiasi altra squadra nelle competizioni UEFA – nove in 537 minuti distribuiti in sei partite. In media, si tratta di un gol ogni 59 minuti e 40 secondi.

Avversaria Partite Minuti Gol Ajax 3 247 6 APOEL 2 180 3 Arsenal 6 537 9 Atleti 4 360 - Basel 2 120 2 BATE 1 90 2 Bayern 8 720 4 Benfica 3 203 1 Bremen 2 49 1 Celtic 6 488 8 Chelsea 10 835 3 Club Brugge 2 180 2 Copenhagen 2 180 3 Dortmund 2 121 1 Dynamo Kyiv 3 270 3 Ferencváros 1 90 1 Inter 4 360 - Juventus 9 748 3 Leipzig 1 90 2 Leverkusen 3 270 7 Liverpool 4 360 2 Lyon 6 538 5 Maccabi Haifa 2 180 3 Man City 8 720 7 Man United 6 512 4 Milan 8 720 8 Mönchengladbach 1 90 1 Napoli 2 180 1 Olympiacos 2 180 1 Panathinaikos 4 293 4 Paris 10 794 6 Plzeň 2 180 3 PSV 2 180 4 Rangers 2 180 1 Real Madrid 4 360 2 Roma 4 360 2 Rubin 4 237 - Shakhtar 4 300 3 Slavia Praha 2 180 1 Spartak Moskva 2 180 4 Sporting CP 4 266 1 Stuttgart 3 270 3 Tottenham 2 117 2 Udinese 1 70 - TOTAL 163 13,585 129

In che minuti Lionel Messi ha segnato in Champions League?

Messi ha segnato sempre poco nei primi minuti, infatti, i suoi momenti della gara meno prolifici sono all'inizio di entrambi i tempi.

Al contrario, nelle fasi finali delle partite è sempre stato decisivo segnando 15 gol tra l'86' e il fischio finale.

Minuto Gol (rigori) 0-10 7 (1) 11-20 14 (2) 21-30 17 (4) 31-40 17 (1) 41-primo tempo 10 (1) PRIMO TEMPO 65 (9) 46-55 7 (2) 56-65 14 (2) 66-75 14 (2) 76-85 14 (2) 86-fischio finale 15 (1) SECONDO TEMPO 64 (9) TOTALE 129 (18)

Quante triplette ha segnato Lionel Messi in Champions League?

Lionel Messi ha segnato otto triplette nella massima competizione europea per club, e condivide il record di triplette in Champions League con Cristiano Ronaldo. Tutte e otto quelle triplette sono state realizzate con il Barcelona, comprese due sia nella stagione 2011/12 che in quella 2016/17﻿. Tra le triplette della stagione 2011/12 sono compresi i cinque gol nel 7-1 contro il Leverkusen.

Il paragone dei gol di Lionel Messi in Champions League: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo

Rispetto agli standard di Erling Haaland, Messi ha avuto un esordio relativamente tranquillo nella sua carriera da goleador in Champions League: gli ci sono volute 23 presenze per raggiungere i dieci gol e 40 per segnare il ventesimo. Tuttavia, da quel momento in poi ha mantenuto una media di oltre un gol a partita ed è il più veloce ad aver raggiunto i 60, 70, 90 e 100 gol in Champions League.

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol 40 gol 50 gol 60 gol 70 gol 80 gol 90 gol 100 gol Messi 23 apps 40 48 61 66 80* 90* 102 109* 123* Van Nistelrooy 15 27 34 45 62 Benzema 14 34 50 67 88 111 126 138 149 Mbappé 15 40 51 59 79 89 98 Lewandowski 16 36 46 61 77 85 93 100* 110 125 Neymar 19 38 49 65 C Ronaldo 37 56 74 82 91 98 106 116 123 137 Haaland 7 14* 25* 35* 49* Raúl 22 39 57 75 97 115 139 Kane 12 24 45 57 66 Haller 6*

*record

Quali record della Champions League detiene Lionel Messi?