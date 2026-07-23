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Lionel Messi in Champions League: record, statistiche, contro chi ha segnato e confronto con Erling Haaland, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo

giovedì 23 luglio 2026

Lionel Messi, uno dei più grandi giocatori di sempre nella UEFA Champions League, ha segnato 129 gol nella competizione e ha vinto tre finali. Scopri tutte le sue statistiche!

Guarda tutti i gol di Lionel Messi in Champions League

Quanti gol ha segnato Lionel Messi in Champions League?

Nella sua incredibile carriera, Messi ha segnato 129 gol in 163 partite di Champions League prima di lasciare l'Europa per trasferirsi all'Inter Miami. Ha esordito nella competizione nella sconfitta per 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella fase a gironi nel dicembre 2004, e ha segnato il suo primo gol alla sua quinta presenza: la vittoria in casa per 5-0 contro il Panathinaikos nel novembre 2005.

Lionel Messi in Champions League

Totale
Partite: 163
Gol: 129

Per squadra
Barcelona: 149 partite, 120 gol
Paris: 14 partite, 9 gol

La stella dell'Argentina ha vinto tre finali di Champions League con il Barcelona (2009, 2011 e 2015), segnando in due occasioni, entrambe contro il Manchester United: nella finale del 2009 a Roma e nella finale del 2011 a Londra. Inoltre, aveva già esordito con i Blaugrana quando il Barcelona vinse il trofeo nel 2006, ma non scese in campo nella finale.

Messi ha lasciato il Barcelona per il Paris nel 2021, dopo aver segnato 120 gol in Champions League con la squadra catalana. Ne ha segnati altri nove durante la sua permanenza in Francia, gli ultimi due dei quali nel successo casalingo per 7-2 contro il Maccabi Haifa nell'ottobre 2022.

Come Lionel Messi ha segnato in Champions League

Piede sinistro: 107 (18 rigori)
Piede destro: 18 ﻿
Di testa: 4

In casa: 78
In trasferta: 49
Campo neutro: 2

Nonostante sia alto solo 1,70, Messi è riuscito a segnare quattro gol di testa in Champions League.

Contro chi ha segnato Lionel Messi in Champions League?

L'attaccante argentino ha affrontato 44 squadre diverse in Champions League, non riuscendo a segnare solo contro quattro di esse: Atlético de Madrid, Inter, Rubin Kazan e Udinese. Il portiere che è rimasto più a lungo senza subire gol contro Messi in Europa è stato Júlio César dell'Inter – 270 minuti.

Messi ha segnato più gol contro l'Arsenal di qualsiasi altra squadra nelle competizioni UEFA – nove in 537 minuti distribuiti in sei partite. In media, si tratta di un gol ogni 59 minuti e 40 secondi.

AvversariaPartiteMinutiGol
Ajax32476
APOEL21803
Arsenal65379
Atleti4360-
Basel21202
BATE1902
Bayern87204
Benfica32031
Bremen2491
Celtic64888
Chelsea108353
Club Brugge21802
Copenhagen21803
Dortmund21211
Dynamo Kyiv32703
Ferencváros1901
Inter4360-
Juventus97483
Leipzig1902
Leverkusen32707
Liverpool43602
Lyon65385
Maccabi Haifa21803
Man City87207
Man United65124
Milan87208
Mönchengladbach1901
Napoli21801
Olympiacos21801
Panathinaikos42934
Paris107946
Plzeň21803
PSV21804
Rangers21801
Real Madrid43602
Roma43602
Rubin4237-
Shakhtar43003
Slavia Praha21801
Spartak Moskva21804
Sporting CP42661
Stuttgart32703
Tottenham21172
Udinese170-
TOTAL16313,585129

In che minuti Lionel Messi ha segnato in Champions League?

Messi ha segnato sempre poco nei primi minuti, infatti, i suoi momenti della gara meno prolifici sono all'inizio di entrambi i tempi.

Al contrario, nelle fasi finali delle partite è sempre stato decisivo segnando 15 gol tra l'86' e il fischio finale.

MinutoGol (rigori)
0-107 (1)
11-2014 (2)
21-3017 (4)
31-4017 (1)
41-primo tempo10 (1)
PRIMO TEMPO65 (9)
46-557 (2)
56-6514 (2)
66-7514 (2)
76-8514 (2)
86-fischio finale15 (1)
SECONDO TEMPO 64 (9)
TOTALE129 (18)

Quante triplette ha segnato Lionel Messi in Champions League?

Lionel Messi ha segnato otto triplette nella massima competizione europea per club, e condivide il record di triplette in Champions League con Cristiano Ronaldo. Tutte e otto quelle triplette sono state realizzate con il Barcelona, comprese due sia nella stagione 2011/12 che in quella 2016/17﻿. Tra le triplette della stagione 2011/12 sono compresi i cinque gol nel 7-1 contro il Leverkusen.

Il paragone dei gol di Lionel Messi in Champions League: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo

Rispetto agli standard di Erling Haaland, Messi ha avuto un esordio relativamente tranquillo nella sua carriera da goleador in Champions League: gli ci sono volute 23 presenze per raggiungere i dieci gol e 40 per segnare il ventesimo. Tuttavia, da quel momento in poi ha mantenuto una media di oltre un gol a partita ed è il più veloce ad aver raggiunto i 60, 70, 90 e 100 gol in Champions League.

Giocatore10 gol20 gol30 gol40 gol50 gol60 gol70 gol80 gol90 gol100 gol
Messi23 apps4048616680*90*102109*123*
Van Nistelrooy 1527344562
Benzema1434506788111126138149
Mbappé15405159798998
Lewandowski16364661778593100*110125
Neymar19384965
C Ronaldo375674829198106116123137
Haaland714*25*35*49*
Raúl2239577597115139
Kane1224455766
Haller6*

*record

Quali record della Champions League detiene Lionel Messi?

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