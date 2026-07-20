Khvicha Kvaratskhelia in Champions League: records, statistiche, a chi ha segnato

Quanti gol ha segnato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League?

Khvicha Kvaratskhelia è ormai una stella della UEFA Champions League: il georgiano ha segnato 15 gol (e fornito 13 assist) nelle sue 42 presenze in Champions League con il Napoli e il Paris Saint-Germain.

Khvicha Kvaratskhelia in Champions League Totale

Partite: 42

Gol: 15 Per club

Napoli: 17 partite, 2 gol

Paris: 25 partite, 13 gol

Cresciuto calcisticamente nella Dinamo Tbilisi nella sua Georgia, Kvaratskhelia ha esordito a livello continentale con il Rubin Kazan nelle qualificazioni alla UEFA Conference League 2021/22, prima esordire in Champions League con il Napoli. Il suo debutto nella massima competizione europea è stato a 21 anni in una vittoria per 4-1 contro il Liverpool, il 7 settembre 2022. Sebbene non abbia segnato in quella gara, ha servito l'assist per il terzo gol del Napoli, realizzato da Giovanni Simeone.

Ha realizzato il suo primo gol in Champions League nella vittoria per 6-1 in casa dell'Ajax, il 4 ottobre 2022, ma ne ha segnato solo un altro nelle due stagioni trascorse con il club di Serie A. Da quando è approdato al Paris nel gennaio 2025, ha cambiato marcia dal punto di vista realizzativo: tre reti nella sua prima stagione e poi dieci in 16 partite di Champions League nella stagione 2025/26. Ha inoltre vinto la competizione in entrambe le stagioni ed è stato nominato Giocatore della Stagione nel 2025/26.

Come ha segnato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League Di sinistro: 4

Di destro: 11 (1 rigore)

Di testa: 0 In casa: 10

In trasferta: 4

In campo neutro: 1 Kvaratskhelia non ha ancora segnato un gol di testa in Champions League.

Contro chi ha segnato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League?

Circa 15 delle 42 partite disputate finora sono state giocate contro squadre inglesi (tra cui sei contro il Liverpool). La squadra contro cui ha segnato di più finora è stata il Chelsea, con tre gol in 101 minuti nel corso di due partite.

Di contro, Kvaratskhelia non ha ancora segnato in cinque partite contro avversari spagnoli, per un totale di 428 minuti.

Avversario Partite Minuti giocati Gol Ajax 2 141 2 Arsenal 3 263 - Aston Villa 2 180 1 Atalanta 1 75 1 Athletic Club 1 90 - Barcelona 2 158 - Bayern 3 264 2 Braga 2 156 - Brest 2 113 1 Chelsea 2 101 3 Frankfurt 2 158 - Inter 1 84 1 Leverkusen 1 63 1 Liverpool 6 499 1 Milan 2 171 - Monaco 2 159 1 Newcastle 1 22 - Rangers 1 90 - Real Madrid 2 180 - Sporting CP 1 24 1 Tottenham 1 79 - Union Berlin 2 179 - TOTAL 42 3,249 15

Quante triplette ha realizzato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League?

﻿Kvaratskhelia non ha ancora realizzato una tripletta in Champions League.

Quali record della Champions League detiene Khvicha Kvaratskhelia?