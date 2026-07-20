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Khvicha Kvaratskhelia in Champions League: records, statistiche, a chi ha segnato

lunedì 20 luglio 2026

Khvicha Kvaratskhelia è stato decisivo nel secondo trionfo consecutivo del Paris in Champions League; guarda i suoi numeri, successi e statistiche nella massima competizione europea per club.

Every Khvicha Kvaratskhelia Champions League goal this season

Quanti gol ha segnato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League?

Khvicha Kvaratskhelia è ormai una stella della UEFA Champions League: il georgiano ha segnato 15 gol (e fornito 13 assist) nelle sue 42 presenze in Champions League con il Napoli e il Paris Saint-Germain.

Khvicha Kvaratskhelia in Champions League

Totale
Partite: 42
Gol: 15

Per club
Napoli: 17 partite, 2 gol
Paris: 25 partite, 13 gol

Cresciuto calcisticamente nella Dinamo Tbilisi nella sua Georgia, Kvaratskhelia ha esordito a livello continentale con il Rubin Kazan nelle qualificazioni alla UEFA Conference League 2021/22, prima esordire in Champions League con il Napoli. Il suo debutto nella massima competizione europea è stato a 21 anni in una vittoria per 4-1 contro il Liverpool, il 7 settembre 2022. Sebbene non abbia segnato in quella gara, ha servito l'assist per il terzo gol del Napoli, realizzato da Giovanni Simeone.

Ha realizzato il suo primo gol in Champions League nella vittoria per 6-1 in casa dell'Ajax, il 4 ottobre 2022, ma ne ha segnato solo un altro nelle due stagioni trascorse con il club di Serie A. Da quando è approdato al Paris nel gennaio 2025, ha cambiato marcia dal punto di vista realizzativo: tre reti nella sua prima stagione e poi dieci in 16 partite di Champions League nella stagione 2025/26. Ha inoltre vinto la competizione in entrambe le stagioni ed è stato nominato Giocatore della Stagione nel 2025/26.

Come ha segnato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League

Di sinistro: 4
Di destro: 11 (1 rigore)
Di testa: 0

In casa: 10
In trasferta: 4
In campo neutro: 1

Kvaratskhelia non ha ancora segnato un gol di testa in Champions League.

Contro chi ha segnato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League?

Circa 15 delle 42 partite disputate finora sono state giocate contro squadre inglesi (tra cui sei contro il Liverpool). La squadra contro cui ha segnato di più finora è stata il Chelsea, con tre gol in 101 minuti nel corso di due partite.

Di contro, Kvaratskhelia non ha ancora segnato in cinque partite contro avversari spagnoli, per un totale di 428 minuti.

AvversarioPartiteMinuti giocatiGol
Ajax21412
Arsenal3263-
Aston Villa21801
Atalanta1751
Athletic Club190-
Barcelona2158-
Bayern32642
Braga2156-
Brest21131
Chelsea21013
Frankfurt2158-
Inter1841
Leverkusen1631
Liverpool64991
Milan2171-
Monaco21591
Newcastle122-
Rangers190-
Real Madrid2180-
Sporting CP1241
Tottenham179-
Union Berlin2179-
TOTAL423,24915

Quante triplette ha realizzato Khvicha Kvaratskhelia in Champions League?

﻿Kvaratskhelia non ha ancora realizzato una tripletta in Champions League. 

Quali record della Champions League detiene Khvicha Kvaratskhelia?

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 20 luglio 2026