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Lamine Yamal in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato di più?

giovedì 16 luglio 2026

Lamine Yamal ha lasciato il segno in Champions League dal suo debutto a soli 16 anni; leggi numeri e statistiche nella competizione per club più prestigiosa al mondo.

Guarda gli 11 gol di Lamine Yamal in Champions League

Quanti gol ha segnato Lamine Yamal in Champions League?

Lamine Yamal aveva solo 16 anni quando ha esordito in Champions League con il Barcelona, subentrando al 68' della sfida della fase a gironi vinta per 5-0 contro l'Antwerp, il 19 settembre 2023.

I numeri di Lamine Yamal in Champions League

Totale
Partite: 33
Gol: 11
Assist: 9

Tuttavia, ha dovuto attendere la sua seconda stagione nella competizione per segnare il primo gol: la stella del Barcelona ha trovato la rete del momentaneo pareggio nella sconfitta per 2-1 contro il Monaco il 19 settembre 2024.

In quell'occasione, Yamal aveva da poco vinto UEFA EURO 2024, diventando anche il giocatore più giovane ad aver partecipato, nonché il più giovane ad aver segnato, al Campionato Europeo UEFA.

Come Lamine Yamal ha segnato in Champions League

Piede sinistro: 11 (3 rigori)
Piede destro: 0
Di testa: 0

In casa: 7
In trasferta: 4

Lamine Yamal non ha ancora mai segnato Champions League con il piede destro e di testa.

Contro chi ha segnato Lamine Yamal in Champions League?

Yamal non ha ancora segnato una doppietta in Champions League, mentre ha segnato più di una volta solo contro una squadra nella competizione, in entrambe le gare degli ottavi di finale contro il Newcastle nel 2025/26.

AvversariPartiteMinuti giocatiGol
Antwerp2111-
Atalanta1901
Atleti21801
Bayern185-
Benfica32271
Chelsea180-
Club Brugge1901
Copenhagen1901
Crvena Zvezda190-
Dortmund32461
Frankfurt189-
Inter22101
Monaco1801
Napoli2170-
Newcastle21802
Olympiacos1751
Paris3185-
Porto280-
Shakhtar2121-
Young Boys175-
TOTAL332,55411

Quante triplette ha segnato Lamine Yamal in Champions League?

﻿Yamal non ha mai segnato una tripletta in Champions League. 

Quali record detiene Lamine Yamal in Champions League?

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 16 luglio 2026

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