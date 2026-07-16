Lamine Yamal in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato di più?
giovedì 16 luglio 2026
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Lamine Yamal ha lasciato il segno in Champions League dal suo debutto a soli 16 anni; leggi numeri e statistiche nella competizione per club più prestigiosa al mondo.
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Quanti gol ha segnato Lamine Yamal in Champions League?
Lamine Yamal aveva solo 16 anni quando ha esordito in Champions League con il Barcelona, subentrando al 68' della sfida della fase a gironi vinta per 5-0 contro l'Antwerp, il 19 settembre 2023.
I numeri di Lamine Yamal in Champions League
Totale
Partite: 33
Gol: 11
Assist: 9
Tuttavia, ha dovuto attendere la sua seconda stagione nella competizione per segnare il primo gol: la stella del Barcelona ha trovato la rete del momentaneo pareggio nella sconfitta per 2-1 contro il Monaco il 19 settembre 2024.
In quell'occasione, Yamal aveva da poco vinto UEFA EURO 2024, diventando anche il giocatore più giovane ad aver partecipato, nonché il più giovane ad aver segnato, al Campionato Europeo UEFA.
Come Lamine Yamal ha segnato in Champions League
Piede sinistro: 11 (3 rigori)
Piede destro: 0
Di testa: 0
In casa: 7
In trasferta: 4
Lamine Yamal non ha ancora mai segnato Champions League con il piede destro e di testa.
Contro chi ha segnato Lamine Yamal in Champions League?
Yamal non ha ancora segnato una doppietta in Champions League, mentre ha segnato più di una volta solo contro una squadra nella competizione, in entrambe le gare degli ottavi di finale contro il Newcastle nel 2025/26.
|Avversari
|Partite
|Minuti giocati
|Gol
|Antwerp
|2
|111
|-
|Atalanta
|1
|90
|1
|Atleti
|2
|180
|1
|Bayern
|1
|85
|-
|Benfica
|3
|227
|1
|Chelsea
|1
|80
|-
|Club Brugge
|1
|90
|1
|Copenhagen
|1
|90
|1
|Crvena Zvezda
|1
|90
|-
|Dortmund
|3
|246
|1
|Frankfurt
|1
|89
|-
|Inter
|2
|210
|1
|Monaco
|1
|80
|1
|Napoli
|2
|170
|-
|Newcastle
|2
|180
|2
|Olympiacos
|1
|75
|1
|Paris
|3
|185
|-
|Porto
|2
|80
|-
|Shakhtar
|2
|121
|-
|Young Boys
|1
|75
|-
|TOTAL
|33
|2,554
|11
Quante triplette ha segnato Lamine Yamal in Champions League?
Yamal non ha mai segnato una tripletta in Champions League.
Quali record detiene Lamine Yamal in Champions League?
- Titolare più giovane nella storia della Champions League; contro il Porto, a 16 anni 83 giorni
- Il più giovane ad aver raggiunto 10 (contro Paris, 16 anni 278 giorni), 20 (contro Dortmund, 17 anni 270 giorni), 25 (contro Olympiacos, 18 anni 100 giorni) e 30 presenze in Champions League (contro Newcastle, 18 anni 240 giorni)
- Il più giovane ad aver segnato e ad aver fornito un assist in una partita di Champions League; contro Benfica 17 anni 241 giorni.
- Il più giovane ad aver segnato in una semifinale di Champions League; contro Inter 17 anni 291 giorni.
- Più gol in Champions League prima dei 18 anni (5).
- Più gol in Champions League prima dei 19 anni (11).