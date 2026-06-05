Gol più bello della UEFA Champions League 2025/26 per i tifosi: Federico Valverde
venerdì 5 giugno 2026
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Secondo i tifosi, il gol più bello della UEFA Champions League 2025/26 è il terzo segnato dal centrocampista del Real Madrid contro il Man City.
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Il tocco a scavalcare seguito da un tiro al volo di Federico Valverde (Real Madrid) contro il Manchester City è stato votato come gol più bello della UEFA Champions League 2025/26 dai tifosi.
Al sondaggio partecipavano i 10 gol selezionati dagli osservatori tecnici UEFA, poi sottoposti a votazione: la maggioranza dei tifosi ha concordato che l'invenzione di Valverde dopo altri due gol nella gara di andata degli ottavi di finale meritava il primo posto.
Secondo posto per il gol Lamine Yamal (Barcelona) contro il Club Brugge, mentre la potente conclusione di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) contro l'Atalanta è terza.
Gol più bello della Champions League 2025/26 per i tifosi
1. Federico Valverde* (Real Madrid - Man City 3-0) – andata ottavi di finale, 11/03/2026 (1° nella classifica degli osservatori)
2. Lamine Yamal (Club Brugge - Barcelona 3-3) – fase campionato, 5/11/2025 (6°)
3. Khvicha Kvaratskhelia (Paris - Atalanta 4-0) – fase campionato, 17/09/2025 (4°)
*Terzo gol