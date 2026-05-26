A che ora inizia la finale di Champions League ovunque ti trovi? Qual è l’orario del calcio d’inizio?
martedì 26 maggio 2026
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La finale di UEFA Champions League 2025/26 va in scena sabato 30 maggio 2026.
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La finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris e Arsenal, in programma alla Puskás Aréna di Budapest, inizierà alle 18:00 CEST di sabato 30 maggio.
Secondo l’articolo 25.06 del regolamento della UEFA Champions League, tutte le partite della competizione dai quarti di finale in poi iniziano normalmente alle 21:00 CEST, salvo eventuali eccezioni approvate dall’amministrazione UEFA.
Ad agosto, la UEFA ha annunciato un importante cambiamento nel calendario della sua competizione principale: a partire dalla finale del 2026 a Budapest, l’orario d’inizio della finale di Champions League sarà anticipato dalle 21:00 CEST alle 18:00 CEST.