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Quali squadre hanno vinto la Champions League da imbattute?

giovedì 27 agosto 2026

Nove squadre hanno vinto la Champions League senza mai perdere nel corso della stagione.

Tra le vincitrici imbattute (da destra a sinistra) ci sono anche il Liverpool nel 1984, il Bayern nel 2020, il Milan nel 1994 e il Real Madrid nel 2024
Tra le vincitrici imbattute (da destra a sinistra) ci sono anche il Liverpool nel 1984, il Bayern nel 2020, il Milan nel 1994 e il Real Madrid nel 2024

Nell’era della Champions League, solo nove squadre sono riuscite a vincere il torneo senza mai perdere nel corso della stagione, mentre altre sette ci erano riuscite in Coppa dei Campioni.

Passiamo in rassegna l'elenco di tutte le vincitrici da imbattute.

Quali squadre hanno vinto la Champions League senza mai perdere?

Nove club hanno concluso una stagione di Champions League da imbattuti, con il Bayern München che nel 2019/20 è stato l'unico in grado di vincere tutte le partite disputate. Il Manchester United è l’unica squadra ad aver centrato l’impresa due volte nell’era della Champions League.

1992/93: Marseille – G11 V7 P4
1993/94: AC Milan – G12 V7 P5
1994/95: Ajax – G11 V7 D4
1998/99: Manchester United – G13 V6 P7
2005/06: Barcelona – G13 V9 D4
2007/08: Manchester United – G13 V9 P4
2019/20: Bayern München – G11 V11
2022/23: Manchester City – G13 V8 P5
2023/24: Real Madrid – G13 V9 P4

I 15 trionfi del Real Madrid

Quali squadre hanno vinto la Coppa dei Campioni da imbattute?

Sette club hanno concluso una stagione senza sconfitte nell’era della Coppa dei Campioni. Il Liverpool è stato l'unico a riuscirci in due occasioni.

1963/64: Inter – G9 V7 P2
1971/72: Ajax – G9 V7 P2
1978/79: Nottingham Forest – P9 W6 P3
1980/81: Liverpool – G9 V6 P3
1983/84: Liverpool – G9 V7 P2
1988/89: AC Milan – G9 V5 P4
1990/91: Crvena Zvezda – G9 V5 P4

Le vittorie in finale del Liverpool
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