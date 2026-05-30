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Champions League: il Paris è il secondo club a vincere per due anni consecutivi

sabato 30 maggio 2026

ll PSG diventa il secondo club a vincere due UEFA Champions League consecutive dopo il Real Madrid.

Il Paris è la seconda squadra a difendere il titolo in UEFA Champions League
Il Paris è la seconda squadra a difendere il titolo in UEFA Champions League AFP via Getty Images

Battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Budapest, il Paris è diventato il secondo club a difendere il titolo in UEFA Champions League.

Il primo a riuscirci è stato il Real Madrid, nel 2017 e nel 2018. Il Paris è stato anche il primo club campione in carica a tornare in finale dai tempi dei Blancos nel 2017/18 e ha trionfato a Budapest, evitando di diventare la prima squadra detentrice a perdere in finale dopo il Manchester United contro il Barcelona nel 2008/09.

Il cammino delle squadre campioni in carica in Champions League*

Solo una volta i detentori del titolo non sono riusciti a superare la prima fase: il Chelsea è stato infatti eliminato nella fase a gironi nel 2012/13. Tutte le altre squadre campioni sono invece uscite nella fase a eliminazione diretta: sette agli ottavi di finale (compresa la stagione inaugurale della UEFA Champions League nel 1992/93), dieci ai quarti e otto in semifinale. Sette campioni in carica sono riusciti a tornare in finale, ma solo e Real Madrid e Paris sono riuscite a evitare la sconfitta all'ultimo ostacolo.

StagioneSquadraTurno
1992/93Barcelonasecondo turno
1994/95AC Milanseconda
1995/96Ajaxseconda
1996/97Juventusseconda
1997/98Dortmundsemifinali
1998/99Real Madridquarti di finale
1999/00Man Unitedquarti di finale
2000/01Real Madridsemifinali
2001/02Bayernquarti di finale
2002/03Real Madridsemifinali
2003/04AC Milanquarti di finale
2004/05Portoottavi di finale
2005/06Liverpoolottavi di finale
2006/07Barcelonaottavi di finale
2007/08AC Milanottavi di finale
2008/09Man Unitedseconda
2009/10Barcelonasemifinali
2010/11Interquarti di finale
2011/12Barcelonasemifinali
2012/13Chelseafase a gironi
2013/14Bayernsemifinali
2014/15Real Madridsemifinali
2015/16Barcelonaquarti di finale
2016/17Real Madridcampione
2017/18Real Madridcampione
2018/19Real Madridottavi di finale
2019/20Liverpoolottavi di finale
2020/21Bayernquarti di finale
2021/22Chelseaquarti di finale
2022/23Real Madridsemifinali
2023/24Man Cityquarti di finale
2024/25Real Madridquarti di finale
2025/26Pariscampione

* Il Marsiglia è stato escluso dall'edizione 1993/94

Quante squadre hanno difeso il titolo in Coppa dei Campioni?

Nelle prime edizioni del torneo, la storia è stata molto diversa, perché il Real Madrid ha vinto addirittura le prime cinque Coppe dei Campioni consecutive! Prima del 1992/93, altre sette squadre sono riuscite a confermarsi campioni d’Europa: SL Benfica, Inter, Ajax (due volte), Bayern (due volte), Liverpool, Nottingham Forest e AC Milan.

Quante squadre hanno conservato il titolo nelle due ere?

Coppa dei Campioni: 13/36
UEFA Champions League: 3/33**

**esclusa la stagione 1993/94

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: sabato 30 maggio 2026

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