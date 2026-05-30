Champions League: il Paris è il secondo club a vincere per due anni consecutivi

Battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Budapest, il Paris è diventato il secondo club a difendere il titolo in UEFA Champions League.

Il primo a riuscirci è stato il Real Madrid, nel 2017 e nel 2018. Il Paris è stato anche il primo club campione in carica a tornare in finale dai tempi dei Blancos nel 2017/18 e ha trionfato a Budapest, evitando di diventare la prima squadra detentrice a perdere in finale dopo il Manchester United contro il Barcelona nel 2008/09.

Il cammino delle squadre campioni in carica in Champions League*

Solo una volta i detentori del titolo non sono riusciti a superare la prima fase: il Chelsea è stato infatti eliminato nella fase a gironi nel 2012/13. Tutte le altre squadre campioni sono invece uscite nella fase a eliminazione diretta: sette agli ottavi di finale (compresa la stagione inaugurale della UEFA Champions League nel 1992/93), dieci ai quarti e otto in semifinale. Sette campioni in carica sono riusciti a tornare in finale, ma solo e Real Madrid e Paris sono riuscite a evitare la sconfitta all'ultimo ostacolo.

Stagione Squadra Turno 1992/93 Barcelona secondo turno 1994/95 AC Milan seconda 1995/96 Ajax seconda 1996/97 Juventus seconda 1997/98 Dortmund semifinali 1998/99 Real Madrid quarti di finale 1999/00 Man United quarti di finale 2000/01 Real Madrid semifinali 2001/02 Bayern quarti di finale 2002/03 Real Madrid semifinali 2003/04 AC Milan quarti di finale 2004/05 Porto ottavi di finale 2005/06 Liverpool ottavi di finale 2006/07 Barcelona ottavi di finale 2007/08 AC Milan ottavi di finale 2008/09 Man United seconda 2009/10 Barcelona semifinali 2010/11 Inter quarti di finale 2011/12 Barcelona semifinali 2012/13 Chelsea fase a gironi 2013/14 Bayern semifinali 2014/15 Real Madrid semifinali 2015/16 Barcelona quarti di finale 2016/17 Real Madrid campione 2017/18 Real Madrid campione 2018/19 Real Madrid ottavi di finale 2019/20 Liverpool ottavi di finale 2020/21 Bayern quarti di finale 2021/22 Chelsea quarti di finale 2022/23 Real Madrid semifinali 2023/24 Man City quarti di finale 2024/25 Real Madrid quarti di finale 2025/26 Paris campione

* Il Marsiglia è stato escluso dall'edizione 1993/94

Quante squadre hanno difeso il titolo in Coppa dei Campioni?

Nelle prime edizioni del torneo, la storia è stata molto diversa, perché il Real Madrid ha vinto addirittura le prime cinque Coppe dei Campioni consecutive! Prima del 1992/93, altre sette squadre sono riuscite a confermarsi campioni d’Europa: SL Benfica, Inter, Ajax (due volte), Bayern (due volte), Liverpool, Nottingham Forest e AC Milan.

Quante squadre hanno conservato il titolo nelle due ere?

Coppa dei Campioni: 13/36

UEFA Champions League: 3/33**

**esclusa la stagione 1993/94