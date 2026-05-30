Champions League: il Paris è il secondo club a vincere per due anni consecutivi
sabato 30 maggio 2026
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ll PSG diventa il secondo club a vincere due UEFA Champions League consecutive dopo il Real Madrid.
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Battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Budapest, il Paris è diventato il secondo club a difendere il titolo in UEFA Champions League.
Il primo a riuscirci è stato il Real Madrid, nel 2017 e nel 2018. Il Paris è stato anche il primo club campione in carica a tornare in finale dai tempi dei Blancos nel 2017/18 e ha trionfato a Budapest, evitando di diventare la prima squadra detentrice a perdere in finale dopo il Manchester United contro il Barcelona nel 2008/09.
Il cammino delle squadre campioni in carica in Champions League*
Solo una volta i detentori del titolo non sono riusciti a superare la prima fase: il Chelsea è stato infatti eliminato nella fase a gironi nel 2012/13. Tutte le altre squadre campioni sono invece uscite nella fase a eliminazione diretta: sette agli ottavi di finale (compresa la stagione inaugurale della UEFA Champions League nel 1992/93), dieci ai quarti e otto in semifinale. Sette campioni in carica sono riusciti a tornare in finale, ma solo e Real Madrid e Paris sono riuscite a evitare la sconfitta all'ultimo ostacolo.
|Stagione
|Squadra
|Turno
|1992/93
|Barcelona
|secondo turno
|1994/95
|AC Milan
|seconda
|1995/96
|Ajax
|seconda
|1996/97
|Juventus
|seconda
|1997/98
|Dortmund
|semifinali
|1998/99
|Real Madrid
|quarti di finale
|1999/00
|Man United
|quarti di finale
|2000/01
|Real Madrid
|semifinali
|2001/02
|Bayern
|quarti di finale
|2002/03
|Real Madrid
|semifinali
|2003/04
|AC Milan
|quarti di finale
|2004/05
|Porto
|ottavi di finale
|2005/06
|Liverpool
|ottavi di finale
|2006/07
|Barcelona
|ottavi di finale
|2007/08
|AC Milan
|ottavi di finale
|2008/09
|Man United
|seconda
|2009/10
|Barcelona
|semifinali
|2010/11
|Inter
|quarti di finale
|2011/12
|Barcelona
|semifinali
|2012/13
|Chelsea
|fase a gironi
|2013/14
|Bayern
|semifinali
|2014/15
|Real Madrid
|semifinali
|2015/16
|Barcelona
|quarti di finale
|2016/17
|Real Madrid
|campione
|2017/18
|Real Madrid
|campione
|2018/19
|Real Madrid
|ottavi di finale
|2019/20
|Liverpool
|ottavi di finale
|2020/21
|Bayern
|quarti di finale
|2021/22
|Chelsea
|quarti di finale
|2022/23
|Real Madrid
|semifinali
|2023/24
|Man City
|quarti di finale
|2024/25
|Real Madrid
|quarti di finale
|2025/26
|Paris
|campione
* Il Marsiglia è stato escluso dall'edizione 1993/94
Quante squadre hanno difeso il titolo in Coppa dei Campioni?
Nelle prime edizioni del torneo, la storia è stata molto diversa, perché il Real Madrid ha vinto addirittura le prime cinque Coppe dei Campioni consecutive! Prima del 1992/93, altre sette squadre sono riuscite a confermarsi campioni d’Europa: SL Benfica, Inter, Ajax (due volte), Bayern (due volte), Liverpool, Nottingham Forest e AC Milan.
Quante squadre hanno conservato il titolo nelle due ere?
Coppa dei Campioni: 13/36
UEFA Champions League: 3/33**
**esclusa la stagione 1993/94