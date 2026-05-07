Squadra della Settimana di Champions League: ritorno semifinali

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore presente nello stadio viene supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

David Raya, Arsenal

Ha mantenuto la porta inviolata per la nona volta in questa stagione di Champions League, grazie anche a un'ottima parata in presa bassa su Antoine Griezmann nel secondo tempo.

Marc Pubill, Atleti

Ha incarnato la determinazione difensiva dell’Atleti con due interventi decisivi al limite dell’area e sei spazzate, aggiungendo anche due passaggi chiave.

William Saliba, Arsenal

Il centrale francese dell’Arsenal ha effettuato più respinte di chiunque altro questa settimana (otto) e ha dominato nei duelli, contribuendo alla solidità difensiva contro l’attacco dell’Atleti.

Willian Pacho, Paris

Contro i continui movimenti offensivi del Bayern, ha mostrato grande disciplina, scegliendo perfettamente quando restare in posizione o uscire in pressione, risultando decisivo con tackle e intercetti.

Désiré Doué, Paris

Ha evidenziato tutta la pericolosità del Paris in contropiede grazie alle sue accelerazioni e alle giocate nell’uno contro uno, oltre ad aver effettuato quattro tiri in porta.

Declan Rice, Arsenal

Ha vinto cinque duelli su sette, distinguendosi per senso della posizione e qualità nelle scelte, come dimostrato da un intervento decisivo nel primo tempo su Giuliano Simeone.

Joshua Kimmich, Bayern

Ha dato ritmo e ordine al gioco del Bayern completando più passaggi di tutti questa settimana (71), inclusi tre passaggi filtranti nell’ultimo terzo di campo.

Khvicha Kvaratskhelia, Paris

Primo per dribbling riusciti questa settimana (sette), ha mostrato lucidità e qualità nelle scelte, servendo splendidamente Ousmane Dembélé per il gol: il suo sesto assist nel cammino verso la finale.

Bukayo Saka, Arsenal

L’esterno cresciuto nel vivaio dei Gunners ha mostrato grande intuito e tempismo facendosi trovare pronto sulla respinta per il gol che ha portato l’Arsenal alla sua prima finale dal 2006.

Ousmane Dembélé, Paris

Ha firmato un’altra conclusione letale per il gol che aperto la sfida di Monaco: quinta rete nelle ultime tre partite di Champions League e ottava complessiva in questa edizione.

Luis Díaz, Bayern

L’esterno colombiano è stato una minaccia costante grazie alla sua capacità di portare palla, risultando primo questa settimana per conduzioni superiori ai 10 metri (sette), oltre ad aver effettuato tre passaggi chiave.