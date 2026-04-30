Squadra della Settimana di Champions League: semifinali di andata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

David Raya, Arsenal

Il portiere spagnolo ha compiuto parate decisive sui tiri di Julián Alvarez e Ademola Lookman, mettendo al sicuro il pareggio in vista del ritorno a Londra.

Dayot Upamecano, Bayern Monaco

Ha segnato il suo primo gol in Champions League, riportando il Bayern sul 5-3, e ha giocato con grande determinazione, vincendo tre contrasti su tre al Parco dei Principi.

Marc Pubill, Atlético Madrid

Il difensore centrale ha giocato un'ottima gara, vincendo quattro dei sei duelli a terra e compiendo un intervento decisivo nel finale su Leandro Trossard.

Gabriel, Arsenal

Il brasiliano ha fermato Antoine Griezmann con una chiusura decisiva, una delle tre realizzate al Metropolitano insieme a sette disimpegni.

Michael Olise, Bayern

Oltre all'incursione per vie centrali sul secondo gol del Bayern, l'esterno ha messo in mostra la sua straordinaria abilità nell'uno contro uno, registrando il maggior numero di dribbling della settimana: dieci in totale, di cui otto riusciti.

Vitinha, Paris

Il regista portoghese ha tenuto in movimento il Paris Saint-Germain con i suoi passaggi, sfoggiando la sua capacità di giocare tra le linee e servendo tre passaggi chiave.

João Neves, Paris

Ha segnato il secondo gol del Paris Saint-Germain e ha dato un contributo significativo in fase difensiva, arretrando all'occorrenza per marcare a uomo Jamal Musiala.

Khvicha Kvaratskhelia, Paris

Contro il Bayern, il fuoriclasse di Luis Enrique ha segnato un altro gol spettacolare, per poi raddoppiare e andare in doppia cifra per la prima volta in una stagione di Champions League.

Antoine Griezmann, Atleti

Nella sua ultima gara casalinga di Champions League, ha regalato una prestazione di altissimo livello, trovando spazi a tutto campo per partecipare alla manovra e dimostrando la sua pericolosità in area con due occasioni mancate di poco.

Ousmane Dembélé, Paris

La precisione sotto porta di Dembélé è stata fondamentale per il cammino del Paris Saint-Germain. Con precisione estrema, ha segnato il quinto gol dopo aver già trasformato un rigore nel primo tempo e servito l'assist per João Neves.

Luis Díaz, Bayern

L'attaccante colombiano ha segnato un gol meraviglioso e ha dimostrato la sua bravura con la palla al piede, totalizzando 11 avanzate di dieci metri o più (il numero più alto della settimana).