Bayern München - Real Madrid 4-3 (tot. 6-4): i bavaresi passano nel finale

Con i gol di Luis Díaz a un minuto dalla fine e Michael Olise nel recupero, il Bayern spazza ogni tentativo di rimonta del Real Madrid e si aggiudica una memorabile gara di ritorno dei quarti.

I momenti chiave 1': Arda Güler segna dalla distanza

6': Pavlović pareggia di testa su calcio d'angolo

27': Lunin devia un tiro di Kimmich

29': Güler raddoppia su punizione

38': Kane segna il gol del 2-2

41': Vinícius Júnior scheggia la traversa

42': gol di Mbappé su assist di Vinícius 68': Lunin devia alto un tiro di Olise

86': Camavinga espulso per doppia ammonizione

89': Luis Díaz segna il 3-3

90+4': Olise chiude la gara con un gol spettacolare

La partita in breve: spettacolo ed emozioni a Monaco

In svantaggio per 2-1 dopo l'andata, il Real Madrid si porta clamorosamente avanti dopo soli 34 secondi: su un passaggio sbagliato di Manuel Neuer fuori area, Arda Güler non ci pensa due volte e batte a rete, insaccando a porta vuota dalla tre quarti.

Inizia così un primo tempo incredibilmente spettacolare: Aleksandar Pavlović pareggia di testa su calcio d'angolo di Joshua Kimmich pochi minuti dopo, poi Andriy Lunin nega il gol a Kimmich. Sul fronte opposto, il Real Madrid si procura un calcio di punizione, batte Arda Güler e la palla si spegne all'incrocio dei pali: è 2-1 per le merengues.

Kylian Mbappé (a destra) ha riportato in gara il Real Madrid UEFA via Getty Images

Ma ci sono anche Harry Kane, che al 38' porta il risultato sul 2-2 con un suo tipico gol da dentro l'area, e Kylian Mbappé, che segna il 3-2 da sotto porta su assist in profondità di Vinícius Júnior.

Nella ripresa, le due squadre sono visibilmente più stanche ma la partita rimane divertente, con continui rovesciamenti di fronte e un susseguirsi di occasioni.

L'episodio che cambia l'incontro arriva a 4' dalla fine, quando il subentrato Eduardo Camavinga perde tempo e viene espulso per doppia ammonizione. I padroni di casa suonano la carica e si portano sul 3-3 con un gol di Luis Díaz da fuori area, mentre nel recupero Michael Olise sfrutta una ripartenza e chiude la partita con una rete spettacolare.

La partita minuto per minuto: Bayern München - Real Madrid 4-3

Formazioni

Bayern München: Neuer; Stanišić (Davies 46'), Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry (Musiala 61'), Luis Díaz; Kane﻿

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold (Pitarch 90'), Rüdiger, Éder Militão, Mendy; Bellingham, Valverde, Arda Güler (Mastantuono 90'); Brahim Díaz (Camavinga 61'), Mbappé, Vinícius Júnior

PlayStation® Player of the Match: Michael Olise

"Il miglior giocatore offensivo del Bayern ha segnato un gol magnifico, a coronamento di un'ottima prestazione a tutto tondo".

Osservatori tecnici UEFA

Michale Olise con il premio di Player of the Match UEFA via Getty Images