Bayern München - Real Madrid 4-3 (tot. 6-4): i bavaresi passano nel finale
mercoledì 15 aprile 2026
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I gol di Luis Díaz e Michael Olise suggellano la qualificazione del Bayern al termine di una gara epica.
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Con i gol di Luis Díaz a un minuto dalla fine e Michael Olise nel recupero, il Bayern spazza ogni tentativo di rimonta del Real Madrid e si aggiudica una memorabile gara di ritorno dei quarti.
I momenti chiave
1': Arda Güler segna dalla distanza
6': Pavlović pareggia di testa su calcio d'angolo
27': Lunin devia un tiro di Kimmich
29': Güler raddoppia su punizione
38': Kane segna il gol del 2-2
41': Vinícius Júnior scheggia la traversa
42': gol di Mbappé su assist di Vinícius 68': Lunin devia alto un tiro di Olise
86': Camavinga espulso per doppia ammonizione
89': Luis Díaz segna il 3-3
90+4': Olise chiude la gara con un gol spettacolare
La partita in breve: spettacolo ed emozioni a Monaco
In svantaggio per 2-1 dopo l'andata, il Real Madrid si porta clamorosamente avanti dopo soli 34 secondi: su un passaggio sbagliato di Manuel Neuer fuori area, Arda Güler non ci pensa due volte e batte a rete, insaccando a porta vuota dalla tre quarti.
Inizia così un primo tempo incredibilmente spettacolare: Aleksandar Pavlović pareggia di testa su calcio d'angolo di Joshua Kimmich pochi minuti dopo, poi Andriy Lunin nega il gol a Kimmich. Sul fronte opposto, il Real Madrid si procura un calcio di punizione, batte Arda Güler e la palla si spegne all'incrocio dei pali: è 2-1 per le merengues.
Ma ci sono anche Harry Kane, che al 38' porta il risultato sul 2-2 con un suo tipico gol da dentro l'area, e Kylian Mbappé, che segna il 3-2 da sotto porta su assist in profondità di Vinícius Júnior.
Nella ripresa, le due squadre sono visibilmente più stanche ma la partita rimane divertente, con continui rovesciamenti di fronte e un susseguirsi di occasioni.
L'episodio che cambia l'incontro arriva a 4' dalla fine, quando il subentrato Eduardo Camavinga perde tempo e viene espulso per doppia ammonizione. I padroni di casa suonano la carica e si portano sul 3-3 con un gol di Luis Díaz da fuori area, mentre nel recupero Michael Olise sfrutta una ripartenza e chiude la partita con una rete spettacolare.
Formazioni
Bayern München: Neuer; Stanišić (Davies 46'), Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry (Musiala 61'), Luis Díaz; Kane
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold (Pitarch 90'), Rüdiger, Éder Militão, Mendy; Bellingham, Valverde, Arda Güler (Mastantuono 90'); Brahim Díaz (Camavinga 61'), Mbappé, Vinícius Júnior
PlayStation® Player of the Match: Michael Olise
"Il miglior giocatore offensivo del Bayern ha segnato un gol magnifico, a coronamento di un'ottima prestazione a tutto tondo".
Osservatori tecnici UEFA
Prossime partite
Il Bayern affronterà il Paris in semifinale di UEFA Champions League.
Il calendario delle semifinali è disponibile qui.