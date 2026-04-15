Arsenal - Sporting CP 0-0: ai Gunners basta il pareggio

Per la prima volta, l'Arsenal raggiunge le semifinali di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva eliminando lo Sporting CP dopo una gara combattuta.

I momenti chiave 29' Gonçalo Inácio ferma Gyökeres

43' Catamo colpisce il palo

48' Araújo si accentra e conclude a lato

56' Martinelli conclude alto

57' Madueke colpisce l'esterno della rete

84' Palo di testa di Trossard

La partita in breve: l'Arsenal controlla e passa il turno

L'Arsenal, che domina per gran parte del primo tempo, sfiora il gol poco prima della mezz'ora, quando un preciso passaggio di Eberechi Eze trova Martin Zubimendi pronto a inserirsi in area: Viktor Gyökeres cerca di approfittare della respinta sul cross del centrocampista spagnolo, ma un attento Gonçalo Inácio gli nega il gol dalla corta distanza.

Nonostante il dominio dei Gunners, è lo Sporting CP a creare la migliore occasione del primo tempo: al 43', sugli sviluppi di una ripartenza, Geny Catamo colpisce al volo su cross di Maximiliano Araújo, ma la palla si infrange sulla base del palo.

La partita minuto per minuto: Arsenal - Sporting CP 0-0

Araújo è nuovamente protagonista a inizio ripresa, quando si accentra ma calcia a lato sul secondo palo, mentre la pericolosità dell'Arsenal è ribadita dalle occasioni in rapida successione di Gabriel Martinelli e Noni Madueke.

La svolta della gara però non arriva. L'Arsenal va più vicino alla rete gol nei minuti finali, quando Leandro Trossard svetta di testa su calcio d'angolo di Max Dowman ma colpisce il palo.

Formazioni

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke (Dowman 63'), Eze (Jesus 79'), Martinelli (Trossard 79'); Gyökeres (Havertz 56')

Sporting CP: Rui Silva; Eduardo Quaresma (Vagiannidis 85'), Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita (João Simões 77'); Catamo (Geovany Quenda 71'), Francisco Trincão (Rafael Nel 85'), Pedro Gonçalves (Daniel Bragança 71'); Suárez

PlayStation® Player of the Match: Martin Zubimendi

"In una partita in cui ci si aspettava che l'Arsenal dettasse i ritmi, la calma dei due centrocampisti è stata fondamentale. Zubimendi ha avuto un ruolo chiave nel plasmare i flussi di gioco insieme al compagno di reparto Declan Rice".

Osservatori tecnici UEFA

Martin Zubimendi con il premio Player of the Match Arsenal FC via Getty Images