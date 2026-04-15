Arsenal - Sporting CP 0-0: ai Gunners basta il pareggio
mercoledì 15 aprile 2026
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I padroni di casa dominano ma non segnano, centrando il risultato minimo per approdare in semifinale contro l'Atlético Madrid.
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Per la prima volta, l'Arsenal raggiunge le semifinali di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva eliminando lo Sporting CP dopo una gara combattuta.
I momenti chiave
29' Gonçalo Inácio ferma Gyökeres
43' Catamo colpisce il palo
48' Araújo si accentra e conclude a lato
56' Martinelli conclude alto
57' Madueke colpisce l'esterno della rete
84' Palo di testa di Trossard
La partita in breve: l'Arsenal controlla e passa il turno
L'Arsenal, che domina per gran parte del primo tempo, sfiora il gol poco prima della mezz'ora, quando un preciso passaggio di Eberechi Eze trova Martin Zubimendi pronto a inserirsi in area: Viktor Gyökeres cerca di approfittare della respinta sul cross del centrocampista spagnolo, ma un attento Gonçalo Inácio gli nega il gol dalla corta distanza.
Nonostante il dominio dei Gunners, è lo Sporting CP a creare la migliore occasione del primo tempo: al 43', sugli sviluppi di una ripartenza, Geny Catamo colpisce al volo su cross di Maximiliano Araújo, ma la palla si infrange sulla base del palo.
Araújo è nuovamente protagonista a inizio ripresa, quando si accentra ma calcia a lato sul secondo palo, mentre la pericolosità dell'Arsenal è ribadita dalle occasioni in rapida successione di Gabriel Martinelli e Noni Madueke.
La svolta della gara però non arriva. L'Arsenal va più vicino alla rete gol nei minuti finali, quando Leandro Trossard svetta di testa su calcio d'angolo di Max Dowman ma colpisce il palo.
Formazioni
Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke (Dowman 63'), Eze (Jesus 79'), Martinelli (Trossard 79'); Gyökeres (Havertz 56')
Sporting CP: Rui Silva; Eduardo Quaresma (Vagiannidis 85'), Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita (João Simões 77'); Catamo (Geovany Quenda 71'), Francisco Trincão (Rafael Nel 85'), Pedro Gonçalves (Daniel Bragança 71'); Suárez
PlayStation® Player of the Match: Martin Zubimendi
"In una partita in cui ci si aspettava che l'Arsenal dettasse i ritmi, la calma dei due centrocampisti è stata fondamentale. Zubimendi ha avuto un ruolo chiave nel plasmare i flussi di gioco insieme al compagno di reparto Declan Rice".
Osservatori tecnici UEFA
Prossime partite
L'Arsenal affronterà l'Atlético Madrid in semifinale di UEFA Champions League.
Il calendario delle semifinali è disponibile qui.