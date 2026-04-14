Liverpool - Paris 0-2: l'implacabile PSG vola in semifinale

Ousmane Dembélé segna due gol negli ultimi 20 minuti e spegne ogni velleità del Liverpool di ribaltare la sconfitta dell'andata.

I momenti chiave 6': Safonov interviene su colpo di testa di Isak

10': Mamardashvili respinge il tiro di Dembélé

16': il n. 10 del Paris conclude alto

31': Marquinhos salva sulla linea

44': Dembélé tira sull'esterno della rete

49': un rasoterra di Gakpo costringe il portiere all'intervento

57': Kerkez manda a lato

71': Ngumoha chiama in causa Safonov

72': Dembélé insacca nell'angolo da fuori area

90+1': l'attaccante raddoppia dopo una manovra avvolgente

La partita in breve: il PSG non dà scampo

Arne Slot può schierare dal primo minuto l'attaccante Alexander Isak, che torna titolare da dicembre. È proprio il nazionale svedese a rendersi pericoloso nelle prime fasi della partita svettando di testa su calcio d'angolo di Dominik Szoboszlai, ma la palla finisce dritta tra le braccia di Matvei Safonov.

I campioni in carica aumentano l'intensità, con Ousmane Dembélé che costringe Giorgi Mamardashvili a una parata poco ortodossa e sei minuti dopo calcia alto da distanza ravvicinata.

Poco dopo la mezz'ora, però, il Paris Saint-Germain deve ringraziare il capitano Marquinhos, che con un coraggioso intervento in scivolata impedisce a Virgil van Dijk di insaccare da zero metri dopo un'ottima parata di Safonov.

Dembélé porta quasi in vantaggio il PSG a pochi minuti dall'intervallo, ma il suo tiro di prima intenzione su respinta di Mamardashvili finisce sull'esterno della rete.

I padroni di casa iniziano il secondo tempo con più energia e impegnano Safonov con i subentrati Cody Gakpo e Rio Ngumoha. Poco meno di 90 secondi dopo il gol sfiorato da Ngumoha, un'azione di puro genio mette al sicuro il risultato per il PSG: al limite dell'area, Dembélé si crea lo spazio e trafigge Mamardashvili con un preciso sinistro, sventando ogni tentativo di rimonta del Liverpool. Nel recupero, il Pallone d'Oro firma la sua doppietta coronando una manovra corale.

La partita minuto per minuto: Liverpool - Paris 0-2

PlayStation® Player of the Match: Ousmane Dembélé

"Ha segnato uno splendido gol dopo aver contribuito all'azione, raddoppiando con freddezza e regalando al Paris Saint-Germain un'altra qualificazione convincente".

Osservatori tecnici UEFA

Ousmane Dembélé con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

Formazioni

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong (Gomez 46 (Ngumoha 67'), Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz; Mac Allister (Jones 74'); Isak (Gakpo 46'), Ekitiké (Salah 31')

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Hernández 38'); Zaïre-Emery (Beraldo 82'), Vitinha, João Neves; Doué (Barcola 52'), Dembélé, Kvaratskhelia