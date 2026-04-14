Atlético Madrid - Barcelona 1-2 (tot. 3-2): Lookman porta i colchoneros in semifinale

Ademola Lookman risponde alla furia del Barcelona in avvio di gara e porta l'Atletico Madrid alla sua prima semifinale di UEFA Champions League dal 2017.

I momenti chiave 4' Yamal apre le marcature

22' Gerard Martín ferma Griezmann

24' Ferran Torres raddoppia

31' Lookman accorcia su assist di Llorente

58' gol di Ferran annullato per fuorigioco

80' Espulso Eric García

90+7' Ronald Araújo incorna alto

La partita in breve: Lookman spegne il sogno blaugrana

Il Barcellona parte a razzo soprattutto con Lamine Yamal, che impegna Juan Musso già dopo un minuto e apre le marcature al 4', bucando il portiere dopo aver strappato la palla a Clément Lenglet e raccolto l'assist di Ferran Torres.

La partita minuto per minuto: Atleti - Barcelona 1-2

Una grossa occasione per Antoine Griezmann al 22' fa capire che la gara sarà più equilibrata del previsto, ma Ferran Torres riporta gli ospiti in parità con tre tocchi: i primi due per superare Lenglet, il terzo per mandare la palla all'incrocio.

Prima dell'intervallo, però, arriva un altro colpo di scena: al 31', sugli sviluppi di una ripartenza, Marcos Llorente appoggia al centro per Ademola Lookman, che riporta il risultato complessivo a favore dell'Atletico.

Nella ripresa, la partita è molto più lineare: l'Atletico si schiera con un blocco basso che il Barcellona attacca ripetutamente, senza però riuscire a scardinarlo.

L'espulsione di Eric García all'80' per fallo da ultimo uomo su Alexander Sørloth allontana ulteriormente le speranze di una rimonta nel finale, ma nel recupero il Barcellona sfiora comunque il gol con un colpo di testa di Ronald Araújo.

Formazioni

Atleti: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone (Álex Baena 66'), Llorente, Koke (Cardoso 89'), Lookman (González 66'); Griezmann (Sørloth 76'), Alvarez

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo (Ronald Araújo 89'); Pedri, Gavi (De Jong 81'); Yamal, Fermín López (Rashford 68'), Olmo (Bardghji 89'); Ferran Torres (Lewandowski 68')

Il Barcellona

PlayStation® Player of the Match: Dani Olmo (Barcelona)

"Olmo è stato determinante per il Barcellona. Ha servito un assist, effettuato tre passaggi chiave e concluso tre volte in porta. La sua posizione in campo ha creato non pochi problemi all'Atletico Madrid e ha permesso al Barcellona di costruire manovre tra linee compatte".

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