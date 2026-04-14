Atlético Madrid - Barcelona 1-2 (tot. 3-2): Lookman porta i colchoneros in semifinale
martedì 14 aprile 2026
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Lamine Yamal e Ferran Torres segnano nei primi 22 minuti, ma l'Atlético accorcia con Ademola Lookman e resiste.
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Ademola Lookman risponde alla furia del Barcelona in avvio di gara e porta l'Atletico Madrid alla sua prima semifinale di UEFA Champions League dal 2017.
I momenti chiave
4' Yamal apre le marcature
22' Gerard Martín ferma Griezmann
24' Ferran Torres raddoppia
31' Lookman accorcia su assist di Llorente
58' gol di Ferran annullato per fuorigioco
80' Espulso Eric García
90+7' Ronald Araújo incorna alto
La partita in breve: Lookman spegne il sogno blaugrana
Il Barcellona parte a razzo soprattutto con Lamine Yamal, che impegna Juan Musso già dopo un minuto e apre le marcature al 4', bucando il portiere dopo aver strappato la palla a Clément Lenglet e raccolto l'assist di Ferran Torres.
Una grossa occasione per Antoine Griezmann al 22' fa capire che la gara sarà più equilibrata del previsto, ma Ferran Torres riporta gli ospiti in parità con tre tocchi: i primi due per superare Lenglet, il terzo per mandare la palla all'incrocio.
Prima dell'intervallo, però, arriva un altro colpo di scena: al 31', sugli sviluppi di una ripartenza, Marcos Llorente appoggia al centro per Ademola Lookman, che riporta il risultato complessivo a favore dell'Atletico.
Nella ripresa, la partita è molto più lineare: l'Atletico si schiera con un blocco basso che il Barcellona attacca ripetutamente, senza però riuscire a scardinarlo.
L'espulsione di Eric García all'80' per fallo da ultimo uomo su Alexander Sørloth allontana ulteriormente le speranze di una rimonta nel finale, ma nel recupero il Barcellona sfiora comunque il gol con un colpo di testa di Ronald Araújo.
Formazioni
Atleti: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone (Álex Baena 66'), Llorente, Koke (Cardoso 89'), Lookman (González 66'); Griezmann (Sørloth 76'), Alvarez
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo (Ronald Araújo 89'); Pedri, Gavi (De Jong 81'); Yamal, Fermín López (Rashford 68'), Olmo (Bardghji 89'); Ferran Torres (Lewandowski 68')
PlayStation® Player of the Match: Dani Olmo (Barcelona)
"Olmo è stato determinante per il Barcellona. Ha servito un assist, effettuato tre passaggi chiave e concluso tre volte in porta. La sua posizione in campo ha creato non pochi problemi all'Atletico Madrid e ha permesso al Barcellona di costruire manovre tra linee compatte".
Osservatori tecnici UEFA
Prossime partite
L'Atlético affronterà la vincente tra Arsenal e Sporting CP in semifinale.
Il calendario delle semifinali è disponibile qui.