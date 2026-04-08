Cronaca e highlights: Paris - Liverpool 2-0: vittoria comoda per il PSG

Il Paris Saint-Germain vendica la sconfitta casalinga della scorsa stagione contro il Liverpool e si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale di Champions League.

I momenti chiave 11': gol di Doué

32': Mamardashvili ferma Kvaratskhelia

37': il portiere si ripete su un tiro di Doué

53': Dembélé spara alto

65': Kvaratskhelia raddoppia

87': Il No10 del Paris colpisce il palo

La partita in breve: primo round al Paris

Agli ottavi di finale della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain aveva dominato ma era uscito sconfitto per 1-0 contro il Liverpool al Parco dei Principi. Tuttavia, ogni possibilità di ripetere quel risultato svanisce all'11', quando Désiré Doué apre le marcature con un tiro da appena dentro l'area che, deviato da Ryan Gravenberch, scavalca Giorgi Mamardashvili.

Come Alisson nel 2024/25, Mamardashvili si dimostra altrettanto ispirato per i Reds nel resto del primo tempo, deviando un tiro di Khvicha Kvaratskhelia e respingendo di piede la conclusione ravvicinata di Doué propiziata da un astuto passaggio di Ousmane Dembélé.

Prima dell'intervallo, un passaggio a scavalcare di Florian Wirtz permette a Jeremie Frimpong - poi giudicato in fuorigioco - di calciare a lato per gli ospiti, ma i campioni in carica tornano subito all'attacco: Kvaratskhelia colpisce l'esterno della rete, mentre Dembélé prova un tiro da buona posizione che si spegne tra le braccia di Mamardashvili.

Désiré Doué segna l'11esimo gol fra tutte le competizioni AFP via Getty Images

A inizio ripresa, i tifosi di casa si aspettano il raddoppio quando Nuno Mendes libera Dembélé in area, ma l'attaccante calcia malamente sopra la traversa.

A rimediare c'è Kvaratskhelia, che scatta sul preciso passaggio filtrante di João Neves, si accentra, resiste a Gravenberch e trafigge Mamardashvili.

Dopo una respinta di Mamardashvili su un tiro di Achraf Hakimi, Dembélé colpisce il palo con una conclusione a giro nel finale. Il Paris Saint-Germain cerca anche il terzo gol, che non arriva, ma può prepararsi con fiducia alla gara di ritorno in programma tra sei giorni.

La partita minuto per minuto: Paris - Liverpool 2-0

Formazioni

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé (Lucas Hernández 88'), Doué (Lee 78')

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson 78'); Gravenberch, Mac Allister (Jones 79'); Frimpong (Nyoni 90'+1), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo 78'); Ekitiké (Isak 79')

Khvicha Kvaratskhelia con il premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

PlayStation® Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Paris)﻿

"Un ottimo secondo tempo coronato da un gol fantastico. Ha creato diverse occasioni e ha dato anche un grande contributo in fase difensiva".