Barcelona - Atlético Madrid 0-2: colchoneros spietati
mercoledì 8 aprile 2026
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L'Atletico Madrid approfitta dell'espulsione di Pau Cubarsí e vince con i gol di Julián Alvarez e Alexander Sørloth.
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L'Atletico Madrid approfitta dell'espulsione di Pau Cubarsí e si porta in vantaggio di due gol ai quarti di finale di UEFA Champions League contro il Barcellona.
I momenti chiave
44' Cubarsí espulso
45' Alvarez segna su punizione50' Rashford conclude sull'esterno della rete 53' Musso para una punizione a giro di Rashford
70' Sørloth gira in rete su cross di Ruggeri
La partita in breve: Atleti spietato contro un Barça in dieci
Il Barcellona inizia bene la partita, con Marcus Rashford e Lamine Yamal a impazzare sulle fasce, ma è l'Atletico Madrid a sbloccare il risultato alla fine del primo tempo grazie a un episodio che cambia la gara.
Al 44', Pau Cubarsí viene espulso per intervento da ultimo uomo al limite dell'area su Giuliano Simeone. Julián Alvarez si incarica del calcio di punizione e manda la palla all'incrocio.
L'undici di Hansi Flick risponde bene dopo l'intervallo: al 50', Rashford supera Juan Musso ma calcia sull'esterno della rete, mentre pochi minuti dopo batte una punizione e costringe il portiere a una difficile deviazione.
Gli ospiti tengono duro, aspettando il momento giusto per colpire con il solito cinismo. È proprio quello che succede al 70': stavolta il gol è di Alexander Sørloth, che gira in rete un cross basso di Matteo Ruggeri dalla sinistra.
Formazioni
Barcelona: Joan García; Koundé (Ronald Araújo 73'), Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo (Balde 86'); Eric García, Pedri (Gavi 46'); Yamal, Olmo, Rashford (Ferran Torres 73'); Lewandowski (Fermín López 46')
Atleti: Musso; Molina, Le Normand, Hancko (Pubill 31'), Ruggeri; Simeone (Almada 80'), Llorente, Koke (Álex Baena 60'), Lookman (Sørloth 60'); Griezmann (González 80'), Alvarez
PlayStation® Player of the Match: Julián Alvarez
"In partite come queste, con squadre che si conoscono così bene, qualcuno deve pur regalare qualche momento speciale: oggi è stato Alvarez con un magico calcio di punizione".
Osservatori tecnici UEFA
Prossime partite
La partita di ritorno si giocherà allo Stadio Metropolitano il 14 aprile.
Chi vince affronterà la vincitrice della sfida tra Sporting CP e Arsenal. Il programma delle semifinali è disponibile qui.