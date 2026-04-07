Sporting CP - Arsenal 0-1: decide Havertz allo scadere

Kai Havertz buca lo Sporting CP a tempo scaduto e permette all'Arsenal di tornare a casa con il minimo vantaggio prima del ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League di mercoledì prossimo a Londra.

I momenti chiave 6' Raya devia un tiro di Araújo sulla traversa

15' Madueke colpisce la traversa su calcio d'angolo

76' Dowman fa la storia in Champions League

83' Raya para su colpo di testa di Catamo

90+1' Havertz segna il gol decisivo

La partita in breve: Havertz sempre decisivo

La partita minuto per minuto: Sporting CP - Arsenal 0-1

Il primo tempo si conclude a reti inviolate anche se entrambe le squadre colpiscono la traversa nei primi minuti. Prima tocca a Maximiliano Araújo, che al 6' si lancia su un ottimo passaggio di Ousmane Diomande, ma il suo potente sinistro viene deviato sulla traversa da David Raya.

Nove minuti dopo, Arsenal Noni Madueke fa altrettanto per l'Arsenal colpendo la traversa direttamente su calcio d'angolo: anche se la palla rimbalza sui piedi di Martin Ødegaard, il tiro del capitano finisce a lato.

Maximiliano Araújo ha sfiorato il gol in apertura Getty Images

Le occasioni rimangono scarse anche nel secondo tempo, che prosegue equilibrato fino alle ultime fasi: all'83', Geny Catamo che impegna Raya con un colpo di testa, mente al primo minuto di recupero Havertz aggancia un ottimo assist di Gabriel Martinelli e insacca da sotto porta.

L'Arsenal ha un motivo in più per festeggiare: entrando in campo al 76' Max Dowman, diventa il più giovane giocatore di sempre ai quarti di finale di Champions League a soli 16 anni e 97 giorni.

Formazioni

Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; João Simões (Daniel Bragança 62'), Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (Rafael Nel 73'); Suárez

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ødegaard (Havertz 70'), Zubimendi, Rice; Madueke (Dowman 76'), Gyökeres, Trossard (Martinelli 76')

Lo Sporting CP Getty Images

PlayStation® Player of the Match: David Raya

"Una prestazione di altissimo livello, perché è stato determinante nel mantenere la porta inviolata. Sempre molto attento e sicuro, ha effettuato una parata decisiva all'inizio della partita, in un momento cruciale per l'Arsenal".

Osservatori tecnici UEFA

David Raya con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images