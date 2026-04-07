Real Madrid - Bayern München 1-2: Bayern in vantaggio con Díaz e Kane
martedì 7 aprile 2026
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Dopo due gol degli ospiti, Mbappé accorcia e rende la gara di ritorno ancora più interessante.
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Il Bayern conquista la sua prima vittoria contro il Real Madrid dopo 10 tentativi e si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale di Champions League.
I momenti chiave
9': Carreras salva sulla linea su conclusione di Upamecano
16': Neuer ferma Mbappé in uscita
18': il portiere del Bayern neutralizza anche Vinícius Júnior
41': Luis Díaz concretizza una manovra incisiva
46': Kane raddoppia da fuori area
61': Vinícius Júnior conclude sull'esterno della rete
66': bella parata di Neuer su Mbappé
74': il No10 del Real accorcia
88': Musiala conclude di poco a lato
La partita in breve: Bayern deciso, ma attenzione al Real
La squadra di Vincent Kompany parte determinata, con Dayot Upamecano che costringe Álvaro Carreras al salvataggio sulla linea dopo soli nove minuti. Poco prima della mezz'ora, Andriy Lunin deve dare il meglio di sé per parare d'istinto su Serge Gnabry.
Il Bayern apre le marcature poco prima dell'intervallo con Luis Díaz, che insacca senza difficoltà con un rasoterra dopo un preciso passaggio filtrante di Gnabry.
Nella ripresa, gli ospiti raddoppiano dopo appena 30 secondi con Harry Kane, che insacca con precisione di piatto da fuori area su assist di Michael Olise.
I Blancos aumentano il forcing e il Santiago Bernabéu spera nell'ennesima rimonta in Champions League: prima Vinícius Júnior sfiora il palo, poi Manuel Neuer nega il gol a Kylian Mbappé, che però accorcia le distanze con un'accelerazione fulminea su un cross rasoterra di Trent Alexander-Arnold.
Entrambe le squadre hanno ancora occasioni per segnare il quarto gol di una gara avvincente: il subentrato Jamal Musiala sfiora il palo, mentre la potente conclusione a giro di Mbappé finisce di poco a lato con Neuer immobile.
Formazioni
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Pitarch; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior
Bayern München: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane
PlayStation® Player of the Match: Manuel Neuer (Bayern)
"Calmo e decisivo nei momenti chiave, con parate importantissime, ed eccezionale nelle situazioni uno contro uno".
Osservatori tecnici UEFA
Prossime partite
La gara di ritorno si giocherà alla Fußball Arena München il 15 aprile.
Chi vince affronterà la vincitrice della sfida tra Paris e Liverpool. Il programma delle semifinali è disponibile qui.