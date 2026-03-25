Quarti di finale di Champions League: statistiche e guida alle partite d'andata
mercoledì 25 marzo 2026
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Scopriamo numeri e statistiche delle gare d'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.
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Dal big match di Madrid, a un classico della Champions League, sino al quarto tutto spagnolo, le gare d'andata dei quarti di finale promettono gol e spettacolo.
Scopriamo insieme numeri e statistiche delle gare d'andata dei quarti di finale.
Calcio d'inizio ore 21:00 CET.
Martedì 7 aprile
- Nessuna sfida si è giocata più volte di Real Madrid - Bayern in competizioni UEFA: le due formazioni si sono scontrate 28 volte, tutte in Coppa dei Campioni/Champions League. La squadra spagnola conduce il bilancio degli scontri diretti con 13 vittorie contro le 11 del Bayern; quattro i pareggi.
- Il Real Madrid è ai quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la 41ª volta, un record assoluto, mentre il Bayern occupa il secondo posto nella classifica di tutti i tempi con la sua 36ª partecipazione a questa fase. Tuttavia, nell'era della Champions League è il Bayern a guidare la classifica con 24 presenze nei quarti di finale, contro le 22 del Real Madrid.
- Il Real Madrid ha avuto la meglio negli ultimi quattro scontri diretti con andata e ritorno in competizioni UEFA tra le due squadre, l'ultimo dei quali con un risultato complessivo di 4-3 nelle semifinali di Champions League della stagione 2023/24. Ha inoltre superato il turno in tutti e tre i precedenti quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League tra i due club (1987/88, 2001/02 e 2016/17).
- Le Merengues sono imbattute da nove partite di competizioni UEFA contro il Bayern (7 vittorie e 2 pareggi) e in casa non perdono contro i bavaresi da otto gare (7 vittorie e 1 pareggio).
- Il club spagnolo ha vinto le ultime nove doppie sfide UEFA contro avversarie tedesche, oltre ad aver superato i quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League in tutte e sette i precedenti contro il Bayern.
- Tredici degli ultimi 15 gol segnati da Vinícius Júnior in Champions League sono stati realizzati nel secondo tempo.
- Il Real Madrid ha perso solo una delle ultime 25 partite casalinghe di competizioni UEFA contro squadre tedesche (19 vittorie e 5 pareggi).
- Il Bayern ha perso sette delle ultime otto doppie sfide contro squadre spagnole nelle competizioni UEFA e quattro degli ultimi cinque quarti di finale di competizioni UEFA.
- Il Bayern ha perso solo una delle ultime otto trasferte di Champions League (6 vittorie e 1 pareggio).
- Harry Kane, autore di 14 gol nelle ultime 13 partite di Champions League, ha segnato in trasferta nei quarti col Bayern nelle ultime due edizioni della competizione: contro l'Arsenal nel 2023/24 e contro l'Inter nel 2024/25.
- L'Arsenal è in vantaggio negli scontri diretti di competizioni UEFA contro lo Sporting CP (2 vittorie e 3 pareggi), avendo vinto anche per 5-1 in Portogallo nella quinta giornata della Champions League 2024/25. Tuttavia, nell'unico doppio confronto UEFA disputato, la squadra portoghese si è qualificata ai rigori negli ottavi di finale dell'Europa League 2022/23, dopo due pareggi.
- Le squadre inglesi hanno superato il turno negli ultimi dieci incontri con andata e ritorno di Champions League contro avversarie portoghesi e negli ultimi nove quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League.
- Lo Sporting CP ha vinto solo due delle ultime 13 partite di competizioni UEFA disputate contro squadre inglesi (5 pareggi e 6 sconfitte).
- Le Aquile hanno vinto nove delle dieci precedenti doppie sfide UEFA contro squadre inglesi; l'unica sconfitta risale alla loro unica partecipazione alla Coppa dei Campioni/Champions League, quando perse complessivamente per 5-0 contro il Manchester City negli ottavi di finale della stagione 2021/22.
- Lo Sporting CP punta a diventare la prima squadra portoghese a vincere un quarto di finale di Champions League dopo il Porto che ci riuscì nella stagione 2003/04 (4-2 complessivo contro il Lyon); da allora, infatti, le squadre portoghesi hanno perso nove quarti di finale consecutivi in questa competizione.
- Luis Suárez ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe dello Sporting CP in Champions League (quattro gol in totale in queste tre partite)
- L'Arsenal ha perso solo una delle ultime 11 partite di competizioni UEFA disputate contro squadre portoghesi (5 vittorie e 5 pareggi).
- I Gunners hanno superato i quarti di finale solo tre volte su nove in Coppa dei Campioni/Champions League, anche se una di queste vittorie risale alla scorsa stagione, quando superò il Real Madrid con un punteggio complessivo di 5-1.
- L'Arsenal è imbattuto nelle partite di andata degli ultimi otto quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League (3 vittorie e 5 pareggi).
- Viktor Gyökeres aveva segnato sei gol in otto presenze di Champions League con lo Sporting CP prima di passare all'Arsenal nell'estate del 2025. Tra il 2023 e il 2025 ha totalizzato 97 gol in 102 partite ufficiali con il club portoghese.
Mercoledì 8 aprile
- I precedenti incontri UEFA tra Barcelona e Atlético Madrid si sono disputati nei quarti di finale di Champions League, con l'Atlético che ha vinto entrambe in entrambi i casi: 2-1 complessivo nella stagione 2013/14 (1-1 in trasferta, 1-0 in casa) e 3-2 complessivo nella stagione 2015/16 (1-2 in trasferta, 2-0 in casa).
- Per il Barcelona è la 25ª partita in competizioni UEFA contro una squadra spagnola (7 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte), mentre per l'Atleti è la 26ª (11 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte).
- Il Barcelona ha avuto la meglio solo in quattro delle undici precedenti doppie sfide UEFA contro squadre spagnole e solo in tre delle ultime undici partite UEFA disputate contro connazionali (3 pareggi e 5 sconfitte).
- I Blaugrana hanno perso solo due delle ultime 18 partite casalinghe di competizioni UEFA (13 vittorie e 3 pareggi) vincendo le ultime quattro, dove hanno segnato 19 gol.
- Il Barcelona non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 30 partite di Champions League, ma non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime 13 partite della competizione.
- Raphinha ha segnato dieci gol nelle sue ultime dieci partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League.
- L'Atleti ha vinto cinque e perso cinque delle dieci precedenti doppie sfide UEFA contro squadre spagnole e ha perso solo due delle ultime sette partite UEFA contro connazionali (4 vittorie, 1 pareggio).
- L'Atleti ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di competizioni UEFA (2 pareggi e 4 sconfitte)
- Nessuna delle ultime 34 partite disputate dall'Atleti in competizioni UEFA si è conclusa sullo 0-0, con una media di 3,94 gol a partita. Nelle 12 partite di Champions League disputate in questa stagione dall'Atleti, sono stati segnati 55 gol (tra gol segnati e subiti), con una media di 4,58 gol a partita.
- Julián Álvarez ha segnato 14 gol nelle sue ultime 17 partite di Champions League.
- Paris e Liverpool si sono affrontati sei volte nelle competizioni UEFA, con tre vittorie a testa. Tuttavia, il Paris ha vinto entrambi i doppi confronti a eliminazione diretta tra le due squadre: 3-2 complessivamente in semifinale di Coppa delle Coppe 1996/97 e ai rigori negli ottavi di finale della Champions League della scorsa stagione.
- Il Paris ha perso solo una delle ultime dieci partite UEFA contro squadre inglesi (7 vittorie e 2 pareggi) e non perde da sette (5 vittorie e 2 pareggi). Nelle ultime cinque partite casalinghe UEFA contro squadre della Premier League, ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio.
- Il club della capitale francese ha vinto le ultime quattro doppie sfide di competizioni UEFA contro squadre inglesi. Nella scorsa Champions League ha eliminato Liverpool, Aston Villa e Arsenal, mentre in questa stagione ha eliminato il Chelsea negli ottavi di finale.
- Il Paris ha superato gli ultimi quattro quarti di finale di Champions League e, in generale, gli ultimi sei turni con andata e ritorno nella competizione.
- Khvicha Kvaratskhelia ha segnato in tre partite consecutive della fase a eliminazione diretta di Champions League con il Paris (quattro gol in totale nelle tre partite).
- Warren Zaïre-Emery (20 anni e 31 giorni) potrebbe diventare il giocatore più giovane di sempre a raggiungere le 40 presenze in Champions League, superando l'attuale record detenuto da Jude Bellingham (21 anni e 164 giorni)
- Il Liverpool ha vinto sette delle ultime undici partite di competizioni UEFA contro squadre francesi (1 pareggio e 3 sconfitte).
- I Reds hanno avuto la meglio in sei degli ultimi otto quarti di finale di Champions League.
- Nessuna delle 36 precedenti partite disputate dal Liverpool in competizioni UEFA contro squadre francesi è finita a reti inviolate.
- Dominik Szoboszlai ha segnato in cinque delle sue ultime otto partite di Champions League.
Le date della fase a eliminazione diretta di Champions League
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)