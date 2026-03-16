Barcelona - Newcastle, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste

Al Camp Nou mercoledì si deciderà chi tra Barcelona e Newcastle andrà ai quarti di finale.

La partita in breve Quando: mercoledì 18 marzo (18:45 CET)

Dove: Camp Nou, Barcellona

Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League

Chi: i cinque volte campioni d'Europa contro la vincitrice della Coppa di Lega inglese del 2025

Andata: Newcastle - Barcelona 1-1

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Probabili formazioni

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon

Champions League: Newcastle - Barcelona 1-1 ﻿

Statistiche

Stato di forma

Barcelona

Forma: VPVVV (dal più recente)

Ultima: Barcelona - Sevilla 5-2, 15/04, Liga spagnola

Newcastle

Forma: VPSVS

Ultima: Chelsea - Newcastle 0-1, 14/04, Premier League

Hansi Flick sul pareggio in casa del Newcastle

Le parole dei protagonisti

Hansi Flick, allenatore Barcelona: "Il Newcastle è particolarmente forte nelle transizioni. Noi possiamo migliorare nella gestione del pallone. Sappiamo di poter fare meglio, ma stiamo migliorando".

Eddie Howe, allenatore Newcastle: "Dobbiamo [crederci]. Ovviamente sarà una partita completamente diversa. Ma all'andata abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà. Dobbiamo andare lì e cercare di fare lo stesso".

Harvey Barnes del Newastle sul pareggio col Barcelona

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