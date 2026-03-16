Barcelona - Newcastle, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste
lunedì 16 marzo 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Barcelona e Newcastle nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.
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Al Camp Nou mercoledì si deciderà chi tra Barcelona e Newcastle andrà ai quarti di finale.
La partita in breve
Quando: mercoledì 18 marzo (18:45 CET)
Dove: Camp Nou, Barcellona
Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League
Chi: i cinque volte campioni d'Europa contro la vincitrice della Coppa di Lega inglese del 2025
Andata: Newcastle - Barcelona 1-1
Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita.
Dove guardarla in TV
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Probabili formazioni
Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon
Stato di forma
Barcelona
Forma: VPVVV (dal più recente)
Ultima: Barcelona - Sevilla 5-2, 15/04, Liga spagnola
Newcastle
Forma: VPSVS
Ultima: Chelsea - Newcastle 0-1, 14/04, Premier League
Le parole dei protagonisti
Hansi Flick, allenatore Barcelona: "Il Newcastle è particolarmente forte nelle transizioni. Noi possiamo migliorare nella gestione del pallone. Sappiamo di poter fare meglio, ma stiamo migliorando".
Eddie Howe, allenatore Newcastle: "Dobbiamo [crederci]. Ovviamente sarà una partita completamente diversa. Ma all'andata abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà. Dobbiamo andare lì e cercare di fare lo stesso".