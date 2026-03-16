Anteprima di Bayern München - Atalanta, ritorno ottavi di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste

Il Bayern München ospiterà mercoledì il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l'Atalanta.

La partita in breve Quando: mercoledì 18 marzo (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League

Chi: i sei volte campioni della Champions League contro i vincitori della Europa League 2024

Andata: Atalanta - Bayern München 1-6

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Guida alla partita

Il più largo passivo recuperato in trasferta dopo una gara d'andata della fase a eliminazione diretta di Champions League è di due gol: quando il Paris Saint-Germain venne eliminato dal Manchester United in base alla vecchia regola dei gol in trasferta, dopo aver fatto seguito a una vittoria per 2-0 con una sconfitta per 3-1 in trasferta negli ottavi di finale della stagione 2018/19. L'Atalanta deve ribaltare uno svantaggio di cinque gol a Monaco; il risultato più simile mai raggiunto è stato quello del Barcellona, che nel 2016/17, negli ottavi di finale contro il Paris, è riuscito a rimontare da uno svantaggio di 4-0 vincendo 6-1 nella partita di ritorno.

I tifosi dell'Atalanta hanno salutato la squadra con un applauso nonostante la sconfitta nell'andata contro il Bayern, ma l'allenatore Raffaele Palladino difficilmente rinuncerà ai suoi principi offensivi a Monaco. Ciò potrebbe significare un'altra occasione per il Bayern di mettere in mostra tutto il potenziale offensivo che gli ha permesso di vincere tutte e quattro le partite casalinghe di Champions League disputate in questa stagione

Champions League: Atalanta - Bayern München 1-6 ﻿

Probabili formazioni

Bayern München: Urbig; Stanišić, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlović; Karl, Gnabry, Luis Díaz; Jackson

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Krstović

Storia della partita

Stato di forma

Bayern München

Forma: PVVVV (dalla più recente)

Ultima: Leverkusen - Bayern München 1-1, 14/03, Bundesliga

Atalanta

Forma: PSPPS

Ultima: Inter - Atalanta 1-1, 14/03, Serie A

Le parole dei protagonisti

Vincent Kompany, allenatore Bayern: "C'è ancora un ritorno da giocare, quindi dobbiamo restare concentrati. La chiave [nell'andata] è stata trovare il giusto approccio alla partita. La nostra marcatura a uomo è stata molto importante dal punto di vista tattico e intensificare il pressing ci ha aiutato molto. Non è la prima volta che affrontiamo una squadra come l'Atalanta, che ama attaccare, quindi giocare contro questo tipo di squadra non è stata una sorpresa per noi".

Aleksandar Pavlović, centrocampista Bayern: "È quasi impossibile fare molto meglio [rispetto all'andata]. L'ideale sarebbe stato non subire gol, ma è un risultato e una prestazione eccellente. Sia in attacco che in difesa, abbiamo fatto quasi tutto alla perfezione. Credo che sia per questo che il risultato è stato così netto".

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta: "Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo compiuto finora. Ovviamente siamo delusi dal risultato dell'andata perché non è quello che volevamo. Il Bayern è una squadra molto forte ed è stata una partita difficile contro un avversario di alto livello. Voglio anche ringraziare i nostri tifosi perché sono stati fantastici. Ora dobbiamo ricaricarci in fretta".

Marten de Roon, centrocampista Atalanta: "Dobbiamo affrontare la partita di ritorno con orgoglio. Subire sei gol non è certo qualcosa che vogliamo ripetere. Il Bayern è una squadra molto forte, quindi dovremo essere più coraggiosi, spezzare il loro ritmo e non lasciarli giocare a ritmi troppo elevati".

La reazione a caldo del Bayern München: Vincent Kompany sulla vittoria dell'andata in casa dell'Atalanta

L'opinione dei reporter

James Thorogood, match reporter

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