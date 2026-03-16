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Anteprima Arsenal - Leverkusen, Champions League: dove guardarla partita, probabili formazioni, stato di forma e interviste

lunedì 16 marzo 2026

Tutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Arsenal e Leverkusen.

Kai Havertz (Arsenal) ed Exequiel Palacios (Leverkusen)
Kai Havertz (Arsenal) ed Exequiel Palacios (Leverkusen)

Arsenal e Bayer Leverkusen si sfidano martedì a Londra per conquistare un posto ai quarti di finale.

La partita in breve

Quando: Martedì 17 marzo (21:00 CET)
Dove: Arsenal Stadium, Londra
Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League
Chi: i primi in classifica nella fase campionato contro i finalisti del 2002
Andata: Leverkusen - Arsenal 1-1 
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.

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Probabili formazioni

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyökeres

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, García, Grimaldo; Tillman, Maza; Kofane

Champions League: Leverkusen - Arsenal 1-1 ﻿
Statistiche

Statistiche

Arsenal

Forma: VPVVV
Ultima partita: Arsenal - Everton 2-0, 14/03, Premier League

Leverkusen

Forma: PPPVP
Ultima partita: Leverkusen - Bayern 1-1, 14/03, Bundesliga

Le parole dei protagonisti

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Guardandoli giocare contro il Bayern nel fine settimana, mi è sembrato molto simile alla partita della settimana scorsa. Una squadra ben allenata, con una struttura ben definita. Sappiamo cosa dobbiamo fare davanti al nostro pubblico. Speriamo di riuscirci".

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal: "I prossimi mesi sono la parte più bella della stagione. Si lavora durissimo per arrivare a questo punto, per essere ancora in gioco in tutte le competizioni ed essere così vicini alla vittoria. È un sogno essere qui".

Kasper Hjulmand, allenatore Leverkusen: "È davvero frustrante aver pareggiato solo 1-1. Ora andiamo a Londra con grandi speranze. L'Arsenal è sotto forte pressione. Non vediamo l'ora che arrivi questa partita. Vogliamo stupire".

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 16 marzo 2026

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