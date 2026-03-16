Manchester City - Real Madrid, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste

Man City e Real Madrid si affronteranno martedì a Manchester nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: martedì 17 marzo (18:45 CET)

Dove: ﻿City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Chi: campioni del 2023 contro i 15 volte vincitori della competizione

Andata: Real Madrid - Man City 3-0

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Probabili formazioni

Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Cherki; Haaland

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Júnior.

Champions League: Real Madrid - Man City 3-0 ﻿

Statistiche

Stato di forma

Man City

Forma: PSVPV (dalla più recente)

Ultima: West Ham - Man City 1-1, 14/03, Premier League

Real Madrid

Forma: VVVSV

Ultima: Real Madrid - Elche 4-1, 14/03, Liga spagnola

Le parole dei protagonisti

Pep Guardiola, allenatore Man City: "È una partita di calcio e possono succedere tante cose. Dovremo entrare concentrati e cercare innanzitutto di vincere la partita, poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo fare una bella partita davanti al nostro pubblico [in casa], sperando che ci dia una spinta. Ci proveremo".

Jeremy Doku, centrocampista Man City: "Contro squadre come il Real Madrid sai bene che, non appena perdi palla, loro non aspettano altro che lanciare un contropiede per andare a segnare. Noi siamo fiduciosi. Crediamo nelle nostre qualità e sappiamo che in casa è tutta un'altra storia. Avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e, se loro riescono a segnare tre gol, perché non potremmo farlo anche noi?"

Álvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid: "Eravamo perfettamente consapevoli di quanto bene giocasse il City e di come Pep voglia che la sua squadra si muova in campo. Abbiamo quindi cercato di chiudere le linee di passaggio, di restringere gli spazi tra le nostre linee e tra i nostri giocatori in orizzontale. Loro puntano a costringerci a un pressing individuale per creare spazi alle nostre spalle, ma noi abbiamo resistito. Per quanto riguarda il ritorno, ho detto ai ragazzi che la qualificazione è tutt’altro che chiusa: non è ancora finita".

Federico Valverde, centrocampista Real Madrid: "Ci siamo allenati molto in particolare sui lanci lunghi dalla porta. Al City piace pressare alto: amano l'uno contro uno, e questo significa che potremmo avere degli spazi da sfruttare alle loro spalle. Sappiamo che dobbiamo giocare da squadra, coprirci le spalle a vicenda: è così che si ottengono grandi risultati. Le partite a Manchester sono sempre difficili. Ce la giocheremo come se stessimo 0-0.﻿