Anteprima Chelsea - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Gli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Chelsea e Paris si decideranno a Stamford Bridge.

La partita in breve Quando: martedì 17 marzo (21:00 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League

Chi: i due volte vincitori contro i campioni in carica

Andata: Paris - Chelsea 5-2

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Cosa devi sapere

Il Chelsea è ancora perplesso: dopo aver tenuto testa al Paris Saint-Germain per gran parte della gara d'andata, tre gol dei campioni di Francia nel finale, di cui due del subentrato Khvicha Kvaratskhelia, hanno messo i detentori del titolo in posizione di netto vantaggio. A ciò si aggiunge il fatto che la scorsa stagione hanno battuto tre squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta, conquistando poi il trofeo. Per tutti questi motivi, la squadra di Luis Enrique può essere fiduciosa di passare il turno.

I padroni di casa hanno centrato ottimi risultati in Europa a Stamford Bridge: hanno vinto 10 delle ultime 11 partite, di cui quattro su quattro in questa stagione, e hanno riservato le migliori prestazioni contro i grandi nomi della Champions League, battendo l'Ajax 5-1 e il Barcellona 3-0 nella fase campionato. Una vittoria con tre gol di scarto non è impossibile per la squadra di Liam Rosenior, se motivata.

Highlights Champions League: Paris - Chelsea 5-2

Probabili formazioni

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernández, Pedro Neto; João Pedro

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Stato di forma

Chelsea

Forma: SSVVS (dalla più recente)

Ultima partita: Chelsea - Newcastle 0-1, 14/03, Premier League

Paris

Forma: VSVPV

Ultima partita: Paris - Chelsea 5-2, 11/03, UEFA Champions League

L'opinione dal campo

Liam Rosenior, allenatore Chelsea: "Se si guarda alla partita di per sé e al risultato, siamo stati puniti da giocatori di altissimo livello per i nostri stessi errori. In passato, sono stati proprio quei momenti a costarci la partita. Domani non possiamo permetterci di commettere errori. Dobbiamo ricordarci che il Paris è campione d'Europa per un motivo, ma sappiamo di potercela giocare".

Luis Enrique, allenatore Paris: "È il momento più importante della competizione: dobbiamo giocare in casa del Chelsea e sappiamo quanto sarà difficile. Cercheremo di affrontare questa gara allo stesso modo, provando a vincerla. È la mentalità migliore, perché pensare solo a difendere sarebbe un grosso errore".