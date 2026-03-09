Anteprima Real Madrid - Manchester City, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Gli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Manchester City iniziano mercoledì con la gara di andata.

La partita in breve Quando: mercoledì 11 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League

Chi: i 15 volte campioni contro i vincitori del 2023

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.

Dove guardare la partita TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere

"È ormai un derby in Champions League", ﻿ha dichiarato Rodrygo in vista dell'ennesima sfida tra Real Madrid e Manchester City. Questa è infatti la quinta stagione consecutiva in cui le squadre si affrontano nella fase a eliminazione diretta: la vincitrice si è poi aggiudicata la Champions League nel 2022, 2023 e 2024.

Per quanto riguarda il confronto in questa fase campionato, il City ha vinto 2-1 allo Stadio Santiago Bernabéu con gol di Nico O'Reilly ed Erling Haaland dopo quello di Rodrygo. Da allora Álvaro Arbeloa ha sostituito Xabi Alonso sulla panchina del Real, quindi Pep Guardiola dovrà fare i conti con nuove sfumature tattiche. Potrebbe però non trovarsi di fronte il capocannoniere Kylian Mbappé, che si sta riprendendo da una distorsione al ginocchio sinistro.

Highlights Champions League: Real Madrid - Man City 1-2

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior

Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly: Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland

Statistiche

Real Madrid

Forma: VSVSVV (dal risultato più recente)

Ultima partita: Celta Vigo - Real Madrid 1-2, 06/03, Liga

Man City

Forma: VPVVVV

Ultima partita: Newcastle - Man City 1-3, 07/03, FA Cup

L'opinione dal campo

Álvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid: "Sarà una partita emozionante tra due grandi club. È una sfida che i tifosi del Real Madrid apprezzano molto per il calibro dell'avversario. Quando arriverà il momento ci prepareremo al meglio, consapevoli della sfida che ci attende".

Pep Guardiola, allenatore Man City: "Febbraio è finito e siamo a marzo, fa tutto parte della nostra mentalità. Andiamo avanti una partita alla volta e daremo il massimo per vincerle tutte: alla fine è quello che dobbiamo fare".