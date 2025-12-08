Intervista a Rodrygo: "Real - City è ormai un derby in Champions League"

"Ormai è un derby in Champions League", commenta Rodrygo mentre il Real Madrid si prepara a incontrare il Manchester City per la quinta edizione consecutiva.

Nelle ultime quattro stagioni, le squadre si sono sempre affrontate nella fase a eliminazione diretta e in totale si sono aggiudicate tre titoli: il Real Madrid nel 2021/22 e 2023/24 e il Manchester City nel 2022/23.

In attesa della sfida di mercoledì, Rodrygo rivive gli ultimi confronti diretti con UEFA.com.

2021/22: Real Madrid - Manchester City 6-5 tot. (semifinali)

Highlights: Real Madrid - Man City 3-1

"Credo che questo sia il mio momento più indimenticabile nel calcio", sorride Rodrygo mentre ricorda la semifinale del 2022.

I ricordi non sarebbero così lieti se non fosse per il ruolo che ha avuto nella gara di ritorno. Entrato al 68', l'allora ventunenne esterno ha segnato al 90' e anche un minuto dopo, portando la gara al Santiago Bernabéu ai tempi supplementari.

"Il momento più importante è stato dopo aver segnato il primo gol, quando il quarto uomo ha indicato sei minuti di recupero," spiega Rodrygo. "Sentivamo di poter segnare ancora e i tifosi sono impazziti. Subito dopo ho segnato il secondo".

Il rigore di Karim Benzema al 95' minuto ha poi mandato i padroni di casa in finale, vinta 1-0 contro il Liverpool per il 14esimo titolo nella competizione.

2022/23: Manchester City - Real Madrid 5-1 tot. (semifinali)

Semifinale: Man City - Real Madrid 4-0

Nelle semifinali dell'anno successivo, i Blancos si sono arresi con un punteggio complessivo di 5-1 al Manchester City, che poi ha vinto il suo primo titolo in Champions League.

Gli uomini di Pep Guardiola sono stati particolarmente impressionanti nella vittoria casalinga per 4-0 al ritorno, ma i ricordi dell'andata – finita 1-1 – sono altrettanto dolorosi per Rodrygo.

"All'andata potevamo vincere, ma siamo mancati un po'", racconta. "Il ritorno è stato da dimenticare: loro erano al meglio, noi no, quindi è difficile cancellare quella partita".

2023/24: Manchester City - Real Madrid 4-4 tot. (3-4 dcr, quarti di finale)

Highlights: Man City - Real Madrid 1-1 (3-4 dcr)

Rodrygo è andato di nuovo a segno nella sfida del 2023/24 vinta dal Real Madrid ai calci di rigore.

"L'andata è stata straordinaria, uno spettacolo," dice a proposito del 3-3 a Madrid. "È stata l'essenza di tutte le partite tra Manchester City e Real Madrid degli anni precedenti. Per me è stato un privilegio essere in campo e segnare".

Il brasiliano ha poi segnato l'unico gol del Real Madrid nell'1-1 a Manchester, dove la squadra di Carlo Ancelotti ha prevalso grazie alla tenacia difensiva.

"La partita in Inghilterra è stata dura. Ho avuto la fortuna di segnare di nuovo, ma abbiamo faticato molto", ricorda Rodrygo.

I Blancos hanno poi battuto il Bayern Monaco in semifinale e il Borussia Dortmund in finale, portando il loro record Coppe dei Campioni/Champions League a 15 titoli.

2024/25: Real Madrid - Manchester City 6-3 tot. (spareggi per la fase a eliminazione diretta)

Highlights: Real Madrid - Man City 3-1

L'ultimo ricordo ci porta ai primi spareggi per la fase a eliminazione diretta della scorsa stagione. Dopo aver vinto 3-2 in trasferta, le merengues hanno raggiunto gli ottavi di finale con una vittoria ispirata da Kylian Mbappé a Madrid.

"È stato il primo anno in cui abbiamo avuto il controllo in entrambe le partite. Ci sono stati momenti difficili e a volte loro hanno giocato meglio, ma in generale abbiamo dominato e il secondo tempo è stato fantastico", sorride Rodrygo.