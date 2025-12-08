Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Intervista a Rodrygo: "Real - City è ormai un derby in Champions League"

lunedì 8 dicembre 2025

L'esterno del Real Madrid ripercorre le sfide delle ultime quattro edizioni di UEFA Champions League contro il Manchester City.

Rodrygo ha bei ricordi della sfida contro il Manchester City in Champions League
Rodrygo ha bei ricordi della sfida contro il Manchester City in Champions League UEFA via Getty Images

"Ormai è un derby in Champions League", commenta Rodrygo mentre il Real Madrid si prepara a incontrare il Manchester City per la quinta edizione consecutiva.

Nelle ultime quattro stagioni, le squadre si sono sempre affrontate nella fase a eliminazione diretta e in totale si sono aggiudicate tre titoli: il Real Madrid nel 2021/22 e 2023/24 e il Manchester City nel 2022/23.

In attesa della sfida di mercoledì, Rodrygo rivive gli ultimi confronti diretti con UEFA.com.

2021/22: Real Madrid - Manchester City 6-5 tot. (semifinali)

Highlights: Real Madrid - Man City 3-1

"Credo che questo sia il mio momento più indimenticabile nel calcio", sorride Rodrygo mentre ricorda la semifinale del 2022.

I ricordi non sarebbero così lieti se non fosse per il ruolo che ha avuto nella gara di ritorno. Entrato al 68', l'allora ventunenne esterno ha segnato al 90' e anche un minuto dopo, portando la gara al Santiago Bernabéu ai tempi supplementari.

"Il momento più importante è stato dopo aver segnato il primo gol, quando il quarto uomo ha indicato sei minuti di recupero," spiega Rodrygo. "Sentivamo di poter segnare ancora e i tifosi sono impazziti. Subito dopo ho segnato il secondo".

Il rigore di Karim Benzema al 95' minuto ha poi mandato i padroni di casa in finale, vinta 1-0 contro il Liverpool per il 14esimo titolo nella competizione.

2022/23: Manchester City - Real Madrid 5-1 tot. (semifinali)

Semifinale: Man City - Real Madrid 4-0

Nelle semifinali dell'anno successivo, i Blancos si sono arresi con un punteggio complessivo di 5-1 al Manchester City, che poi ha vinto il suo primo titolo in Champions League.

Gli uomini di Pep Guardiola sono stati particolarmente impressionanti nella vittoria casalinga per 4-0 al ritorno, ma i ricordi dell'andata – finita 1-1 – sono altrettanto dolorosi per Rodrygo.

"All'andata potevamo vincere, ma siamo mancati un po'", racconta. "Il ritorno è stato da dimenticare: loro erano al meglio, noi no, quindi è difficile cancellare quella partita".

2023/24: Manchester City - Real Madrid 4-4 tot. (3-4 dcr, quarti di finale)

Highlights: Man City - Real Madrid 1-1 (3-4 dcr)

Rodrygo è andato di nuovo a segno nella sfida del 2023/24 vinta dal Real Madrid ai calci di rigore.

"L'andata è stata straordinaria, uno spettacolo," dice a proposito del 3-3 a Madrid. "È stata l'essenza di tutte le partite tra Manchester City e Real Madrid degli anni precedenti. Per me è stato un privilegio essere in campo e segnare".

Il brasiliano ha poi segnato l'unico gol del Real Madrid nell'1-1 a Manchester, dove la squadra di Carlo Ancelotti ha prevalso grazie alla tenacia difensiva.

"La partita in Inghilterra è stata dura. Ho avuto la fortuna di segnare di nuovo, ma abbiamo faticato molto", ricorda Rodrygo.

I Blancos hanno poi battuto il Bayern Monaco in semifinale e il Borussia Dortmund in finale, portando il loro record Coppe dei Campioni/Champions League a 15 titoli.

2024/25: Real Madrid - Manchester City 6-3 tot. (spareggi per la fase a eliminazione diretta)

Highlights: Real Madrid - Man City 3-1

L'ultimo ricordo ci porta ai primi spareggi per la fase a eliminazione diretta della scorsa stagione. Dopo aver vinto 3-2 in trasferta, le merengues hanno raggiunto gli ottavi di finale con una vittoria ispirata da Kylian Mbappé a Madrid.

"È stato il primo anno in cui abbiamo avuto il controllo in entrambe le partite. Ci sono stati momenti difficili e a volte loro hanno giocato meglio, ma in generale abbiamo dominato e il secondo tempo è stato fantastico", sorride Rodrygo.  

Real Madrid vs Man City
© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 8 dicembre 2025