Anteprima Bodø/Glimt - Sporting CP, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Dopo aver battuto l'Inter negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, il prossimo avversario del Bodø/Glimt è lo Sporting CP, settimo classificato nella fase campionato.

La partita in breve Quando: mercoledì 11 marzo (21:00 CET)

Dove: Aspmyra, Bodø

Cosa: andata ottavi di finale di UEFA Champions League

Chi: gli esordienti in Champions League contro i campioni del Portogallo in carica

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta.

Dove guardare in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere

I quarti di finale sarebbero un traguardo storico per entrambi i club: il Bodø/Glimt li raggiungerebbe addirittura nella stagione d'esordio, mentre lo Sporting CP vi farebbe ritorno dopo aver disputato lo stesso turno di Coppa dei Campioni nel lontano 1982/83.

A secco di vittorie fino alla settima giornata, il Bodø/Glimt è reduce da quattro successi consecutivi, tra cui la vittoria casalinga sul Manchester City e il 2-1 sul campo dell'Atlético che gli hanno permesso di qualificarsi prima di eliminare l'Inter agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Lo Sporting ha ottenuto risultati altrettanto eclatanti nella fase campionato, soprattutto il 2-1 sul Paris campione in carica alla settima giornata.

Highlights Champions League: Inter - Bodø/Glimt 1-2

Probabili formazioni

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; João Simões, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão, Luis Guilherme; Suárez

Statistiche

Bodø/Glimt

Forma: VVVVVP (dal risultato più recente)

Ultima partita: Molde - Bodø/Glimt 1-2, 05/03, Coppa di Norvegia

Sporting CP

Forma: PVVVVP

Ultima partita: Braga - Sporting CP 2-2, 07/03, Liga

L'opinione dal campo

Kjetil Knutsen, allenatore Bodø/Glimt: "È stato un lungo viaggio e ci sono tante persone che ne hanno fatto parte. La squadra, lo staff tecnico, i sanitari e tutte le persone che lavorano dietro le quinte ogni singolo giorno per ottenere quei piccoli margini di miglioramento. Dietro tutto questo c'è un numero incredibile di persone".

Rui Borges, allenatore Sporting CP: "È una squadra che ha dimostrato qualità e un collettivo molto forte. Ha vinto in casa e in trasferta contro grandi club europei e mondiali, quindi dobbiamo stare all'erta".