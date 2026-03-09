Atalanta - Bayern München, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste

L'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Atalanta e Bayern München si giocherà martedì a Bergamo.

La partita in breve Quando: martedì 10 marzo (21:00 CET)

Dove: Stadio di Bergamo, Bergamo

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Champions League

Chi: vincitori dell'Europa League 2024 contro i sei volte vincitori della Champions League

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita.

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League in TV nella tua nazione.

Guida alla partita

Una straordinaria rimonta ha permesso all'Atalanta di superare il Borussia Dortmund negli spareggi per la fase a eliminazione diretta qualificandosi agli ottavi di finale dove affronterà un'altra tedesca: il Bayern München. I bavaresi hanno chiuso la fase campionato al secondo posto e non hanno mai affrontato la Dea in competizioni UEFA

Il Bayern ha dominato la fase campionato dove ha vinto sette partite – solo l'Arsenal ne ha vinte di più – e segnato 22 gol (secondo miglior attacco in condivisione). Il Bayern spera di riprendere da dove aveva interrotto e di conquistare il settimo quarto di finale di Champions League del decennio, mentre l'Atalanta punta alla sua seconda partecipazione ai quarti finale di questa competizione.

Champions League: Atalanta - Dortmund 4-1 ﻿

Probabili formazioni

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Scamacca

Bayern München: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Pavlović, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane

Statistiche della partita

Stato di forma

Atalanta

Forma: PPSVVS (l'ultimo risultato per primo)

Ultima: Atalanta - Udinese 2-2, 07/03, Serie A

Bayern München

Forma: VVVVVV

Ultima: Bayern - Monchengladbach 4-1, 06/03, Bundesliga

Le parole dal campo

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta, dopo la qualificazione contro il Dortmund: "Serate come questa ti danno fiducia, convinzione e gioia, qualcosa di quasi inimmaginabile. Penseremo alla prossima sfida più tardi, ma per ora festeggiamo questa serata speciale".

Vincent Kompany, allenatore del Bayern München, prima del sorteggio: "Giocheremo all'attacco contro chiunque. Questo vale per questo turno e, speriamo, anche per quelli successivi. Sono sempre stato così".

L'opinione dei reporter

Tommaso Sardella, match reporter

Il primo incontro in partite ufficiali tra queste due squadre promette emozioni e colpi di scena. Il Bayern arriva alla sfida dopo una stagione eccezionale, con numeri ancora più impressionanti in campionato, dove ha segnato 92 gol in 25 partite di Bundesliga. Tuttavia, l'atmosfera a Bergamo è elettrizzante dopo l'entusiasmante vittoria della Dea contro il Dortmund negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, quando ha completato una rimonta da sogno in casa dopo aver perso 2-0 in Germania. Il Bayern parte favorito sulla carta, ma l'Atalanta non è da sottovalutare e ha già dimostrato di poter pensare in grande.