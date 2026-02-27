Momenti Priceless della Settimana: Lazar Samardžić, Alexander Sørloth e Håkon Evjen

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e i momenti più entusiasmanti che hanno caratterizzato il ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con i nostri Momenti Priceless Mastercard della Settimana.

Mastercard Priceless Moments

Samardžić regala gli ottavi all'Atalanta

Lazar Samardžić è stato il protagonista assoluto della serata col rigore segnato nei minuti di recupero che ha completato una epica rimonta della Dea. Col successo contro il Dortmund, l'Atalanta si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dal 2020/21.

"È una serata indimenticabile, un sogno che si avvera", ha commentato l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino. In svantaggio per 2-0 dopo la partita di andata in Germania, la sua squadra si trovava davanti una montagna da scalare allo Stadio di Bergamo.

Il colpo di testa di Mario Pašalić al 57' ha portato l'Atalanta in vantaggio nel doppio confronto, dopo i gol di Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta. Tuttavia il Dortmund ha reagito con la rete di Karim Adeyemi che ha portato il risultato complessivo sul 3-3 profilando i tempi supplementari.

Poi è arrivata la svolta con un finale al cardiopalma: dopo un fallo in area, Samardžić si è presentato dal dischetto qualificando la Dea agli ottavi di finale. Un regalo di compleanno in ritardo per il centrocampista, che aveva compiuto 24 anni il giorno prima.

"Sono davvero emozionato e felice, soprattutto per la squadra, per i tifosi e per Bergamo. Tutti ci avevano dato per spacciati, ma questa partita ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte questo gruppo: crediamo sempre in noi stessi e non molliamo mai", ha detto il terzino Zappacosta.

Champions League: Atalanta - Dortmund 4-1 ﻿

Il Bodø/Glimt non vuole fermarsi

Il Bodø/Glimt ha proseguito il suo sogno nella sua stagione d'esordio in Champions League eliminando l'Inter, finalista dello scorso anno, con un punteggio complessivo di 5-2, diventando la prima squadra norvegese a vincere un turno ad eliminazione diretta nella competizione.

Dopo il gol di Jens Petter Hauge da distanza ravvicinata, Håkon Evjen ha blindato la qualificazione agli ottavi di finale, nonostante un tentativo di rimonta dell'Inter.

Il centrocampista si è infilato tra due difensori concludendo un rapido contropiede: prima ha controllato il cross di Hauge dalla destra, e poi ha insaccare il pallone in rete con un secondo tocco nell'angolo basso.

Le vittorie contro Manchester City, Atleti e Inter (due volte) hanno permesso al Bodø/Glimt di diventare la prima squadra norvegese a vincere quattro partite consecutive in Champions League.

"Sarà davvero emozionante vedere cosa porteranno le prossime due partite", ha detto l'attaccante Hauge, che ha segnato sei gol in Europa in questa stagione.

Guarda i gol che sono valsi gli ottavi per il Bodø/Glimt

La tripletta di Sørloth apre le porte agli ottavi di finale

Con tutto ancora in bilico all'Estadio Metropolitano dopo il pareggio per 3-3 dell'andata, Alexander Sørloth ha preso in mano la situazione, segnando una tripletta che ha permesso all'Atleti di superare il Club Brugge per 7-4 complessivamente e di qualificarsi agli ottavi di finale.

Al 23', Sørloth ha raccolto un lancio lungo di Jan Oblak, ha controllato la palla sotto pressione e ha tirato rasoterra tra le gambe di un difensore e sotto Simon Mignolet.

"Era davvero importante segnare il primo gol. Mi è piaciuto particolarmente perché il mio idolo, Didier Drogba, ne segnava molti simili. Mi ha ricordato uno dei suoi gol, il che lo rende ancora più speciale", ha detto Sørloth.

Con l'Atleti in vantaggio di misura tra andata e ritorno, Sørloth ha segnato altre due volte: prima con un tiro potente al 76', poi con un tiro al volo sul secondo palo per completare la sua tripletta.

"Il migliore è stato l'ultimo con il piede destro. È sempre più difficile segnare con il mio piede destro [più debole]", ha spiegato il numero 9.

La tripletta ha reso Sørloth il secondo giocatore a segnare una tripletta in Champions League con l'Atleti, dopo Mario Mandžukić nel 2014.

Guarda la tripletta di Sørloth con l'Atleti negli spareggi

La Juventus fuori nonostante una grandissima prestazione

"La squadra ha giocato una grandissima partita", ha commentato il difensore della Juventus Federico Gatti, mentre la campagna europea della squadra italiana giungeva al termine nonostante una straordinaria prestazione contro il Galatasaray a Torino.

Con un deficit di 5-2 da recuperare dalla partita di andata in Turchia, la Juventus doveva affrontare una sfida ardua. Manuel Locatelli ha spiazzato Uğurcan Çakır dal dischetto al 37' dando il via alla rimonta, ma pochi istanti dopo la ripresa l'espulsione di Lloyd Kelly ha reso il compito della squadra di Luciano Spalletti ancora più arduo.

La loro fiducia è rimasta salda. Gatti ha segnato. Weston McKennie ha seguito l'esempio all'82'. Improvvisamente il punteggio complessivo era di 5-5 e lo Juventus Stadium è esploso di gioia quando, contro ogni pronostico, i dieci bianconeri in campo hanno portato la partita ai tempi supplementari.

Tuttavia, nonostante lo straordinario sforzo dei padroni di casa, il Galatasaray ha avuto l'ultima parola, con Victor Osimhen e Barış Alper Yılmaz che hanno sferrato i colpi decisivi.

"Mi viene quasi da piangere per quanto ci abbiamo creduto. Abbiamo dato il cuore e l'anima", ha detto il capitano della Juventus Locatelli.