Atalanta - Dortmund, anteprima Champions League: dove guardarla, stato di forma e interviste

L'Atalanta ospita il Dortmund il 25 febbraio nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: mercoledì 25 febbraio (18:45 CET)﻿

Dove: Stadio di Bergamo

Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Andata: Dortmund - Atalanta 2-0

Chi: vincitori Europa League 2024 contro campioni d'Europa 1997

Guida alla partita

Il Dortmund è in vantaggio dopo la vittoria chirurgica nella gara di andata. I tedeschi hanno vinto 2-0 in casa grazie alla prestazione super dell'attaccante Serhou Guirassy, autore del gol del vantaggio dopo tre minuti e dell'assist per Maximilian Beier poco prima dell'intervallo.

L'Atalanta, però, non è una squadra che si arrende facilmente, come dimostrano i recenti trionfi contro ogni pronostico, primo fra tutti la vittoria in Europa League nel 2024. Negli ultimi tempi a Bergamo ha battuto squadre del calibro di Sporting CP, Marseille, Club Brugge e Chelsea, e avrà bisogno di un'altra serata speciale davanti ai propri tifosi per qualificarsi agli ottavi di finale per la terza volta in sette anni.

Numeri e statistiche della partita

Stato di forma

Atalanta

Forma: VSVVVP (dal più recente)

Ultima: Atalanta - Napoli 2-1, 22/02, Serie A

Dortmund

Forma: PVVVVS (dal più recente)

Ultima: Leipzig - Dortmund 2-2, 21/02, Bundesliga

Le parole dei protagonisti

Raffaele Palladino, allenatore Atalanta: "Sarà una missione difficile, lo sappiamo, ma daremo il massimo. Dobbiamo giocare con qualità e avere fiducia sia nel nostro calcio che in noi stessi. Voglio vederci spingere dal primo all'ultimo minuto. Un 2-0 è difficile da ribaltare, ma con 90 minuti o più a disposizione possiamo provare a metterli in difficoltà. Dobbiamo essere concentrati e sfruttare al massimo il fatto di avere 20.000 tifosi dalla nostra parte".

Niko Kovač, allenatore Dortmund: "Abbiamo buone possibilità. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto a Dortmund. Dobbiamo spingerci al limite e cercare di ripetere quanto di buono fatto all'andata. Non vogliamo semplicemente gestire il risultato; giocare per lo 0-0 non è mai davvero un'opzione. Se riuscissimo a segnare un gol nei primi minuti, questo ci darebbe molta fiducia".

L'opinione de reporter

Tommaso Sardella, reporter: Nonostante il vantaggio conquistato nella partita di andata e la capacità di contenere gran parte delle minacce offensive dell'Atalanta, il Dortmund dovrà rimanere concentrato anche al ritorno a Bergamo se vorrà assicurarsi un posto negli ottavi di finale. L'Atalanta ha già dimostrato di poter giocarsela con chiunque, come dimostrano le recenti vittorie contro Frankfurt, Marseille e Chelsea nella fase campionato. La squadra di Raffaele Palladino sta vivendo un buon momento di forma, come dimostra la vittoria di domenica in Serie A contro il Napoli, e cercherà di ribaltare il risultato davanti ai propri tifosi. La partita di mercoledì promette spettacolo, intensità e calcio ai massimi livelli.