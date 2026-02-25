Juventus - Galatasaray, anteprima di Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni
mercoledì 25 febbraio 2026
Intro articolo
Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di ritorno di UEFA Champions League tra la Juventus e il Galatasaray.
Contenuti top media
Corpo articolo
La Juventus ospita il Galatasaray nel ritorno degli spareggi di accesso alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.
La partita in pillole
Quando: mercoledì 25 febbraio (21:00 CET)
Dove: Juventus Stadium, Torino
Cosa: ritorno degli spareggi di accesso alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Andata: Galatasaray - Juventus 5-2
Chi: i due volte campioni d'Europa contro i campioni di Turchia in carica
Come seguirla: avvicinamento e copertura in diretta qui
Dove guardare la partita in TV
Ecco l'elenco di tutte le emittenti partner per la UEFA Champions League.
Cosa c'è da sapere?
Un’avvincente gara d’andata, giocata a ritmi serrati da una porta all’altra, si è conclusa con il Galatasaray saldamente in controllo della qualificazione, dopo aver rimontato dall'1-2 dell’intervallo a Istanbul fino al 5-2 finale. L’ala olandese Noa Lang, in prestito dal Napoli, si è messa in luce con due gol, mentre Gabriel Sara ha offerto una prestazione da Player of the Match in Campo, segnando e servendo un assist.
Tutto questo lascia alla Juventus un compito arduo se la squadra di Luciano Spalletti vorrà qualificarsi agli ottavi di finale per la prima volta dalla stagione 2021/22. I Bianconeri, del resto, sono imbattuti in casa in questa edizione della competizione, e hanno segnato nove gol a Torino nella fase campionato. Considerata l’imprevedibilità della gara d’andata, è lecito aspettarsi un vero spettacolo in questa sfida di ritorno.
Stato di forma
Juventus
Forma: SSSPSV (tutte le competizioni, ultima partita indicata per prima)
Ultima partita: Juventus - Como 0-2, 21/02, Serie A
Galatasaray
Forma: SVVVVV
Ultima partita: Konyaspor - Galatasaray 2-0, 21/02, Super League turca
Le ultime sulle squadre
Luciano Spalletti, allenatore Jventus: "Ci sono partite che non si giocano, quanto piuttosto si plasmano. Dobbiamo tutti unirci per un obiettivo comune e abbiamo bisogno di un grande sostegno da parte dei nostri tifosi. Sappiamo di trovarci in una situazione delicata, ma chiediamo ai nostri sostenitori di restare con noi, perché con loro al nostro fianco siamo più forti."
Okan Buruk, allenatore Galatasaray: "Per noi non cambia nulla. Dobbiamo affrontare la gara di ritorno proprio come abbiamo fatto con la prima. Abbiamo un piano partita e cercheremo di imporlo. La Juventus è una squadra forte e dovremo restare uniti per affrontarla al meglio. Come squadra, sia a livello di prestazioni, che di morale, stiamo bene. Dovremo solo avere fiducia nei nostri mezzi e tenere i piedi ben saldi per terra."
L'opinione del reporter
Fabio Balaudo, reporter:
La Juventus affronta una sfida difficile tra le mura amiche, chiamata a ribaltare un passivo di tre gol contro il Galatasaray. I Bianconeri finora si sono mostrati decisamente solidi a Torino in Champions League e la spinta del pubblico di casa darà loro fiducia. Tuttavia, la squadra turca – ricca di talento ed esperienza, con diversi volti già noti della Serie A – arriva a Torino con sicurezza e un vantaggio che appare piuttosto rassicurante. Per la Vecchia Signora, si prospetta una scalata ripida e drammatica.