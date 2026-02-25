Juventus - Galatasaray, anteprima di Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni

La Juventus ospita il Galatasaray nel ritorno degli spareggi di accesso alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

La partita in pillole Quando: mercoledì 25 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: Juventus Stadium, Torino

Cosa: ritorno degli spareggi di accesso alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Andata: Galatasaray - Juventus 5-2

Chi: i due volte campioni d'Europa contro i campioni di Turchia in carica

Come seguirla: avvicinamento e copertura in diretta qui

Dove guardare la partita in TV

Ecco l'elenco di tutte le emittenti partner per la UEFA Champions League.

Cosa c'è da sapere?

Un’avvincente gara d’andata, giocata a ritmi serrati da una porta all’altra, si è conclusa con il Galatasaray saldamente in controllo della qualificazione, dopo aver rimontato dall'1-2 dell’intervallo a Istanbul fino al 5-2 finale. L’ala olandese Noa Lang, in prestito dal Napoli, si è messa in luce con due gol, mentre Gabriel Sara ha offerto una prestazione da Player of the Match in Campo, segnando e servendo un assist.

Tutto questo lascia alla Juventus un compito arduo se la squadra di Luciano Spalletti vorrà qualificarsi agli ottavi di finale per la prima volta dalla stagione 2021/22. I Bianconeri, del resto, sono imbattuti in casa in questa edizione della competizione, e hanno segnato nove gol a Torino nella fase campionato. Considerata l’imprevedibilità della gara d’andata, è lecito aspettarsi un vero spettacolo in questa sfida di ritorno.

Highlights Champions League: Galatasaray - Juventus 5-2

Stato di forma

Juventus

Forma: SSSPSV (tutte le competizioni, ultima partita indicata per prima)

Ultima partita: Juventus - Como 0-2, 21/02, Serie A

Galatasaray

Forma: SVVVVV

Ultima partita: Konyaspor - Galatasaray 2-0, 21/02, Super League turca

Le ultime sulle squadre

Luciano Spalletti, allenatore Jventus: "Ci sono partite che non si giocano, quanto piuttosto si plasmano. Dobbiamo tutti unirci per un obiettivo comune e abbiamo bisogno di un grande sostegno da parte dei nostri tifosi. Sappiamo di trovarci in una situazione delicata, ma chiediamo ai nostri sostenitori di restare con noi, perché con loro al nostro fianco siamo più forti."

Okan Buruk, allenatore Galatasaray: "Per noi non cambia nulla. Dobbiamo affrontare la gara di ritorno proprio come abbiamo fatto con la prima. Abbiamo un piano partita e cercheremo di imporlo. La Juventus è una squadra forte e dovremo restare uniti per affrontarla al meglio. Come squadra, sia a livello di prestazioni, che di morale, stiamo bene. Dovremo solo avere fiducia nei nostri mezzi e tenere i piedi ben saldi per terra."

Juventus - Galatasaray: guarda il gol-vittoria di Sneijder nel 2013

L'opinione del reporter

Fabio Balaudo, reporter:

La Juventus affronta una sfida difficile tra le mura amiche, chiamata a ribaltare un passivo di tre gol contro il Galatasaray. I Bianconeri finora si sono mostrati decisamente solidi a Torino in Champions League e la spinta del pubblico di casa darà loro fiducia. Tuttavia, la squadra turca – ricca di talento ed esperienza, con diversi volti già noti della Serie A – arriva a Torino con sicurezza e un vantaggio che appare piuttosto rassicurante. Per la Vecchia Signora, si prospetta una scalata ripida e drammatica.